AIGLE（エーグル）から暖かく快適に、折りたためるジャケット「RainPack Warm」が新登場。

株式会社ラコステジャパン

フランス発のブランド「AIGLE（エーグル）」は、暖かく快適に、折りたためるジャケットのRainPack Warm（レインパックウォーム）を発売します。

RainPack Warm 暖かく快適に、折りたためるジャケット

持ち運べる防水ジャケット「RainPack（レインパック）」のウォームバージョンが新登場。

冬を楽しむために欠かせないのは、自由に動けるスタイル。

寒さを理由に、家にとどまる必要はありません。

新登場の「RainPack Warm（レインパックウォーム）」が、冒険心あふれる人々に軽やかで暖かな

プロテクションを届けます。

6色のバリエーションで登場する「RainPack Warm」は、冬の訪れを恐れません。

AIGLE独自の防水透湿素材MTDとAquaguard(R)撥水ジップにより、防水性・透湿性・防風性を兼ね備え、さらに折りたたみ可能な機能性を実現しました。

広げればすぐに暖かさを発揮。リサイクル素材のREPREVE(R)（リプリーブ）を使用した中わた仕様とシェルパライニングによるやわらかな肌ざわりで、まるで包み込まれるような心地よさを体感できます。折りたためばクッションに変身し、旅や移動もスマートにサポートします。

RainPack Warm

折りたためる「RainPack Warm」で、毎日の冒険をもっと自由に。

低温に対応するテクニカルな機能に加え、街中でも映える洗練されたデザインも魅力です。クリーンなシルエットに施されたリフレクティブプリントで、夜間でも安心してアクティブに過ごせます。

RainPack Warm DOGS

冬を楽しむすべての人のために――愛犬とのコーディネートも楽しめます。

愛犬用モデルには取り外し可能なフードが付いており、雨や雪から毛並みを守り快適に過ごせるデザインです。飼い主とお揃いのスタイルで、冬の街やアウトドアを一緒に楽しめます。

すべての人へ。「RainPack Warm」 は、暖かく快適に、折りたためるジャケットとして、この冬を彩ります。

※DOGコレクションは今秋発売予定

【アイテム詳細】

レインパックウォーム ロングジャケット

ユニセックス

価格：39,600円 (税込)

カラー：ノワール、ミスティブルー、アボカ、カシミア、アンピール

サイズ：S/XS、M/S、L/M、XL/L、XXL/XL ※レディース/メンズのサイズ表記となります。

品番：ZBHBM50

ノワール（008）

ミスティブルー (00A)

アボカ(007)

カシミア (009)

アンピール (00B)

レインパックウォーム ボアロングジャケット

ユニセックス

価格：46,200円 (税込)

カラー：アンピール、ノワール、バーガンディ、アボカ

サイズ：S/XS、M/S、L/M、XL/L、XXL/XL ※レディース/メンズのサイズ表記となります。

品番：ZBHBO55

アンピール (00D)

ノワール(00C)

バーガンディ (00E)

アボカ(00B)

「RainPack Warm」は10月8日（水）より、AIGLE各店舗(https://www.aigle.co.jp/storefinder)および、AIGLE公式オンラインショップ(https://www.aigle.co.jp/)、各取扱店で発売となります。

※各店舗詳細に関してはhttps://www.aigle.co.jp/storefinderにてご確認いただけます。

■商品のお問い合わせ先

AIGLEカスタマーサービス 0120-810-378

■AIGLE公式オンラインショップ

https://www.aigle.co.jp(https://www.aigle.co.jp/)

■AIGLE公式SNS

IG @aiglejapan

X @aiglejp

LINE @aigle_jp

ABOUT AIGLE

1853年にフランスで誕生したAIGLE（エーグル）は、ブランドを象徴するアイコニックな天然ゴム製ラバーブーツを、今もなお職人の手でハンドメイドしています。伝統的なクラフトマンシップから生まれる確かな機能性と耐久性は、アパレルやアクセサリーにも息づき、フレンチシックな洗練を添えながら、全天候に対応するウェザー・プロテクションブランドとして、日常を快適に彩ります。

AIGLEは、フランスの職人技を大切にし、長く愛用できる製品づくりに取り組むとともに、コレクションにおけるリサイクル素材の使用率を継続的に高め、環境への影響を慎重に管理しています。2020年には、AIGLEは正式に「使命を果たす会社」となり、その定款に以下の企業理念を明記しました。

「足跡以外の痕跡を残さずに、大いに経験し人生を謳歌するために」

なお、AIGLEはMFブランド・グループ（MF Brands Group）の傘下として、24カ国に369の販売拠点を展開しています。