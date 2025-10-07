受講申し込みが３００名を突破！ 公益社団法人川崎市獣医師会と連携 「ペット災害危機管理士（R）資格認定特別講座」の開催を10月12日（日）より開始します
SAEグループの中で、ペット災害危機管理士（R）の人材教育をはじめ、動物専門教育のエキスパート機関である一般社団法人全日本動物専門教育協会（所在地：東京都中央区、理事長：大野公嗣、以下「SAE」）は、公益社団法人川崎市獣医師会（所在地：神奈川県川崎市、理事長：木村真治、以下「川崎市獣医師会」）と連携し、川崎市獣医師会の職員及びその会員である動物病院の医療従事者の方に向けたペット防災対策講座、「ペット災害危機管理士（R）資格認定特別講座を10月12日（日）より順次開催します。
SAEが公認するペット災害危機管理士（R）の資格創設後、本年で10年を迎えます。
資格取得者はこれまで延べ１万人を超え、ペット防災の啓発活動を全国で展開、活躍しています。
一方、災害を想定した備え、災害時におけるペットとの同行避難においては数々の課題が残されています。
一般市民だけではなく、獣医療に従事する方々にペット防災に対する理解を深め、「ペット災害危機管理士（R）」資格を保有していただくことにより、市民と共にペット防災を考え、地域社会全体の意識向上に寄与できるのではないかと考えておりました。
そしてこの度、ペット防災教育の裾野を広げていきたいというSAEの想いに、川崎市獣医師会が賛同し、本取り組みが実現する運びとなりました。
受講エントリーはすでに300名を超えています。
講座受講修了後は、ペット災害危機管理士（R）４級及び３級の資格が授与されます。
この取り組みにより、地域社会でのペット防災コミュニティが確立し、強力なペット防災社会の礎が全国に広がる第一歩となることが期待されます。
【講座内容（抜粋】
・環境省の「人とペットの災害対策ガイドライン」について
・災害時におけるペット飼養者の必須条件
・ペット同行避難の行政対応について
・災害時における心理変容
・ペット飼養者の準備と避難方法 など
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331232&id=bodyimage1】
＜ペット災害危機管理士（R）＞
災害時におけるペット同行避難や避難所運営に必要な知識を体系的に学ぶことができる資格で、飼い主や地域防災リーダー、行政職員、動物関連事業者などが受講し資格を有しています。
資格取得後は避難所での円滑な受入れ、飼い主と非飼い主のトラブル防止、ペット飼い主の安全確保啓発を行えるペット防災専門化として全国で活躍しています。
資格取得講座は４級から１級までの等級制となっており、「準備（自助）」、「避難（自助＋共助）」、「責任（自助＋共助＋公助）」、「指導」の4段階に分かれており、4級では「準備」、3級では「避難」について学びます。
【団体概要】
■一般社団法人 全日本動物専門教育協会
代 表 者： 理事長 大野 公嗣
所 在 地： 〒104-0061 東京都中央区銀座2-10-5銀座オオイビル5F
事業内容： 動物専門学校へのシラバス、カリキュラムの策定・提供。公認永久ライセンスの発行。
ペット関連講座の認定資格発行。アニマルスペシャリストの育成。 等
ホームページ、関連WEBサイト：
（SAE）https://www.zennitido.com
（SAEペットの資格）https://www.pet-no-shikaku.com
（ペット防災教育ナビ）https://www.propet.jp/
■公益社団法人川崎市獣医師会
代 表 者： 理事長 木村 真治
所 在 地： 〒211-0067 川崎市中原区今井上町１番３４号和田ビル内
事業内容： 人獣共通感染症予防対策事業、傷病動物保護救護活動、学校飼育動物診療事業、市民に対する動
