アールスリーインスティテュート、2025年11月15日に琉球ゴールデンキングス vs 京都ハンナリーズ戦 冠パートナー試合を開催

有限会社アールスリーインスティテュート

このたび、アールスリーインスティテュート（本社：大阪府大阪市、代表取締役：西松 顯、以下「当社」）は、2025年11月15日（土）に開催されるB.LEAGUE「琉球ゴールデンキングス vs 京都ハンナリーズ」戦（会場：沖縄サントリーアリーナ）において、冠パートナー※を務めることになりましたのでお知らせいたします。

当社は、琉球ゴールデンキングスのトップオフィシャルパートナーとして、琉球ゴールデンキングスを応援し、沖縄とのつながりを大切にしています。今回の冠パートナー試合では、そのご縁に感謝を込めて、沖縄県内のIT系学生100名を無料でご招待する特別企画を実施いたします。

※「冠パートナー試合」とは、その試合のタイトルに企業名が冠され、さまざまな演出やイベントを通じて企業が試合を盛り上げる特別な試合のことです。

冠パートナー試合概要

■日程 ：2025年11月15日(土)

■開場 ：16:00（予定）※

■試合開始 ：18:05（予定）※

■会場 ：沖縄サントリーアリーナ（沖縄県沖縄市山内1-16-1 https://goldenkings.jp/access/ ）

※ 試合開始時間が変更になる場合がございます。琉球ゴールデンキングス公式WEBサイトから最新情報をご確認ください。

沖縄県内のIT系学生100名 無料招待企画を実施

沖縄から未来のテクノロジーリーダーを育てたいという想いのもと、県内の専門学校・大学等に通うIT関連の学生を対象に、試合観戦を通してプロスポーツの熱気と地域連携の意義を感じてもらえる機会を提供します。

- 対象 ：沖縄県内のIT系学科に在籍する学生- 人数 ：合計100名（事前申込制、引率される先生を含みます）- 募集方法：当社より対象の学校様に個別にご連絡をいたしますご来場のお客様にフェイスペイントシール・特製ミント缶をプレゼント！

また、当日はご来場の皆さまにもっと楽しく応援していただけるよう、フェイスペイントシール・特製ミント缶を無料配布いたします。ゴーディーのフェイスペイントをつけて、アリーナをひとつに！ぜひこの機会に、お友達やご家族と一緒にご来場ください。

アールスリーインスティテュートについて

（現在のデザイン案であり実際に配布するものとは異なる可能性があります）

アールスリーインスティテュートは、2000年の創業からシステム開発を通じて多くのお客様の業務改善を支援してまいりました。

この知見をもとに、kintoneを効果的に活用する多彩なサービスをご用意しています。

【知る】

kintone の正しい使い方やベストプラクティスを学べる「Cloud University」

【支援を受ける】

kintone を道具に業務改善が当たり前な企業文化を築く「キミノマホロ」

【活用する】

kintone の業務に合わせた機能拡張をノーコードで実現する「gusuku Customine」

kintone アプリやデータを効率的に管理する「gusuku Deploit」

gusuku Customine の導入を加速するサポートサービス「gusuku Boostone」

これらのサービスにより、100社100通りの業務改善に貢献します。

会社名 ：アールスリーインスティテュート（R3 Institute Ltd.）

所在地 ：大阪府大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪 タワーC 16階

設立 ：2000年8月

代表取締役：西松 顯

コーポレートサイト ：https://www.r3it.com/

製品ポータルサイト ： https://gusuku.io/