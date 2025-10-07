高麗人参・オットセイのWパワーで「ヤルキミチル」！ Makuakeで達成率1000%突破！ 割引販売は今回限り、10月20日22時で終了
株式会社金星ウェルネス（本社：東京都千代田区 代表取締役：川向珠希）は、応援購入サイト「Makuake（マクアケ）」にて先行販売中の健康ドリンク「ヤルキミチル」が、目標達成率1000%を突破したことをお知らせします。
「高麗紅参エキス」と「オットセイエキス」を配合した本製品は、プロジェクト終了日の10月20日（日）までMakuake限定価格で提供しております。
Makuake以外での割引販売は今後予定しておりませんので、この機会にぜひお試しください。
1. 「ヤルキミチル」Makuakeでの達成状況
「ヤルキミチル」は、現代社会で頑張る“ゆらぎ世代”の女性を中心に、活力を求める方々を応援するために開発されました。Makuakeでの公開直後から大きな反響をいただき、開始初日で目標達成率100%を突破し、多くの方々にご支持いただいております。
2. 製品の特徴：高麗紅参エキスとオットセイのダブルパワー
「ヤルキミチル」は、古来より健康維持に用いられてきた高麗紅参エキスに加え、ヴィタリス製薬の特許成分であるオットセイエキス（カロペプタイド）を配合。このダブルパワーにより、日々の生活に欠かせない活力を強力にサポートします。高麗紅参エキスの独特な苦みと酸味、辛味が特長のパワードリンクです。
3. Makuake販売は10月20日（日）まで、このチャンスをお見逃しなく
本製品のMakuakeでの先行販売は、10月20日（日）をもって終了いたします。
本プロジェクトの終了後、通常価格での一般販売を予定しておりますが、現時点においてMakuake以外での割引販売の予定は一切ございません。
つきましては、「高麗人参」と「オットセイ」のダブルパワーを一度試してみたいという方は、
大変お得なMakuakeでのご支援（ご購入）を、この機会に強くお勧めいたします。
＜Makuakeプロジェクト概要＞
● MakuakeプロジェクトURL：https://www.makuake.com/project/yarukimichiru/
● 開催期間：2025年9月10日～2025年10月20日（日）22：00時まで
【株式会社金星ウェルネスについて】
株式会社金星ウェルネスは、日本×韓国の技術と文化を融合し、健康・美容・暮らしを彩る商品を企画開発する会社です。販売から輸出入までトータルにサポートします。
本件に関するお客様からのお問い合わせ先
株式会社金星ウェルネス
メール：info@kinboshi-w.jp
