電気自動車用暖房装置の世界市場2025年、グローバル市場規模（PTCヒーター、ヒートポンプヒーター）・分析レポートを発表
2025年10月7日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「電気自動車用暖房装置の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、電気自動車用暖房装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
最新調査によると、世界の電気自動車用暖房装置市場は2023年にXXX百万米ドルと評価され、2030年にはXXX百万米ドルに達すると予測されています。予測期間における年平均成長率はXXX%と見込まれています。
電気自動車市場全体の拡大がこの分野を強力に後押ししています。2022年には世界で1,050万台の新規BEV（純電気自動車）およびPHEV（プラグインハイブリッド）が販売され、前年から55%増加しました。特に中国と欧州が成長の主要な原動力となっています。中国では新エネルギー車の生産が700万台、販売が680万台となり、前年比でそれぞれ96.9%、93.4%の増加を記録しました。市場シェアは25.6%に達し、8年連続で世界首位を維持しています。そのうちBEVの販売台数は536.5万台で、前年比81.6%の増加となりました。欧州でも2022年に158万台のBEVが販売され、前年比29%の成長を見せています。
________________________________________
産業チェーンと応用分野
本レポートは、電気自動車用暖房装置の産業チェーンの発展状況を分析しています。応用分野は大きく2つに分けられ、HEV（ハイブリッド車）とBEVにおける使用動向を取り上げています。さらに、採用される技術としてPTCヒーターとヒートポンプ式ヒーターの市場動向を比較しています。
________________________________________
地域別動向
地域的には、北米と欧州が安定的な成長を示しており、政府の環境政策や消費者意識の高まりが市場を牽引しています。特に欧州では電動車の普及が進み、寒冷地域に適した暖房技術への需要が高まっています。
アジア太平洋地域では、中国が圧倒的な市場リーダーとなっています。旺盛な国内需要、強力な政策支援、充実した製造基盤が成長を後押ししています。日本、韓国、インドでも電動車の普及が進み、暖房システム市場の拡大が期待されています。
________________________________________
市場特性と成長要因
電気自動車用暖房装置市場の成長を支える主な要因は以下の通りです。
● 世界的な電気自動車販売台数の急増
● 環境規制強化によるEV普及の加速
● 冬季における快適性向上への需要増加
● エネルギー効率を重視した新技術の採用
一方で課題も存在します。暖房システムは車両のエネルギー効率に大きな影響を与えるため、走行距離の短縮につながる可能性があります。そのため、省エネルギー性能を兼ね備えた次世代技術の開発が重要となっています。
________________________________________
技術動向
主要な技術はPTCヒーターとヒートポンプヒーターに分類されます。PTCヒーターはシンプルな構造で立ち上がりが早い一方、消費電力が大きい点が課題です。ヒートポンプヒーターは高効率で走行距離への影響が小さいことから注目されていますが、システムが複雑でコストが高い傾向にあります。今後は両者を補完的に活用するハイブリッド型の採用が増える見込みです。
________________________________________
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「電気自動車用暖房装置の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、電気自動車用暖房装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
最新調査によると、世界の電気自動車用暖房装置市場は2023年にXXX百万米ドルと評価され、2030年にはXXX百万米ドルに達すると予測されています。予測期間における年平均成長率はXXX%と見込まれています。
電気自動車市場全体の拡大がこの分野を強力に後押ししています。2022年には世界で1,050万台の新規BEV（純電気自動車）およびPHEV（プラグインハイブリッド）が販売され、前年から55%増加しました。特に中国と欧州が成長の主要な原動力となっています。中国では新エネルギー車の生産が700万台、販売が680万台となり、前年比でそれぞれ96.9%、93.4%の増加を記録しました。市場シェアは25.6%に達し、8年連続で世界首位を維持しています。そのうちBEVの販売台数は536.5万台で、前年比81.6%の増加となりました。欧州でも2022年に158万台のBEVが販売され、前年比29%の成長を見せています。
________________________________________
産業チェーンと応用分野
本レポートは、電気自動車用暖房装置の産業チェーンの発展状況を分析しています。応用分野は大きく2つに分けられ、HEV（ハイブリッド車）とBEVにおける使用動向を取り上げています。さらに、採用される技術としてPTCヒーターとヒートポンプ式ヒーターの市場動向を比較しています。
________________________________________
地域別動向
地域的には、北米と欧州が安定的な成長を示しており、政府の環境政策や消費者意識の高まりが市場を牽引しています。特に欧州では電動車の普及が進み、寒冷地域に適した暖房技術への需要が高まっています。
アジア太平洋地域では、中国が圧倒的な市場リーダーとなっています。旺盛な国内需要、強力な政策支援、充実した製造基盤が成長を後押ししています。日本、韓国、インドでも電動車の普及が進み、暖房システム市場の拡大が期待されています。
________________________________________
市場特性と成長要因
電気自動車用暖房装置市場の成長を支える主な要因は以下の通りです。
● 世界的な電気自動車販売台数の急増
● 環境規制強化によるEV普及の加速
● 冬季における快適性向上への需要増加
● エネルギー効率を重視した新技術の採用
一方で課題も存在します。暖房システムは車両のエネルギー効率に大きな影響を与えるため、走行距離の短縮につながる可能性があります。そのため、省エネルギー性能を兼ね備えた次世代技術の開発が重要となっています。
________________________________________
技術動向
主要な技術はPTCヒーターとヒートポンプヒーターに分類されます。PTCヒーターはシンプルな構造で立ち上がりが早い一方、消費電力が大きい点が課題です。ヒートポンプヒーターは高効率で走行距離への影響が小さいことから注目されていますが、システムが複雑でコストが高い傾向にあります。今後は両者を補完的に活用するハイブリッド型の採用が増える見込みです。
________________________________________