世界のカジノ市場は、デジタル化の進展とエンターテインメント需要の高まりを背景に、2033年には5,619億ドルに達すると予測されている。

