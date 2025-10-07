中小企業の海外進出支援を強化するため、「地域中小企業海外展開活性化パートナー」に登録

株式会社アドウェイズ

株式会社アドウェイズ(https://www.adways.net/)（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：山田 翔、以下アドウェイズ）は、中小企業事業者の海外市場への販路開拓支援を強化するため、独立行政法人中小企業基盤整備機構(https://www.smrj.go.jp/index.html)（以下中小機構）が提供する「地域中小企業海外展開活性化パートナー」に登録しました。

海外市場への挑戦は、中小企業にとって新たな成長ステージを開拓するチャンスである一方、多くの障壁も存在します。言葉の壁や商習慣の違いに加え、現地のマーケティング手法への理解不足など、これらの課題を乗り越えることが成功の鍵となります。

「地域中小企業海外展開活性化パートナー」は、中小機構が全国の中小企業の海外展開を促進するため、小売・流通、IT・サービス、観光関連などの、専門性やネットワークを有する民間企業をパートナーとして登録し、販路開拓を志向する地域の中小・総規模事業者に対し、商品評価、テストマーケティング、販路拡大に関するサポートを行うものです。

アドウェイズはこれまで、海外デジタルマーケティングや越境EC事業の支援を通じて、多くの日本ブランドの海外進出を成功に導いてきました。特に中国市場においては、SNSマーケティングや、越境ECモール出品支援、現地プロモーションの企画運営など、戦略立案から実行まで一貫したサービスを提供し、確固たる実績と深い知見を蓄積してまいりました。

今回の登録を受け、アドウェイズは、中小機構と連携する全国の中小企業の海外販路開拓を支援する体制を強化し、専門的な視点からサポートしてまいります。

アドウェイズ 海外＆コンテンツグループ 本部長 / ADWAYS CHINA 代表取締役 中山 義一よりコメント

アドウェイズが「地域中小企業海外展開活性化パートナー」に登録されたことを大変光栄に思っております。今後も、当社が培ってきた海外マーケティングの知見とネットワークを最大限に活用し、日本各地の優れた中小企業が世界市場で存在感を発揮できるよう、全力で支援してまいります。

株式会社アドウェイズについて https://www.adways.net/

2001年設立。2006年に東証マザーズ、2020年に東証一部に上場。2022年に東証プライム市場に移行。アプリ・Webの包括的なマーケティングを支援するエージェンシー事業を始め、国内最大級のアフィリエイトサービス「JANet」「Smart-C」、スマ―トフォン向け広告配信サービス「AppDriver」や全自動マーケティングプラットフォーム「UNICORN」などのアドプラットフォーム事業を展開する。また、アプリやコンテンツの企画・開発・運営など多彩な事業を手がけている。日本を始め、アジアを中心とした世界各国への海外展開も行っている。