飲むたびに、カラダも肌も整う「カラダに美味しい オリーヴの健康青汁」機能性表示食品として新発売

小豆島ヘルシーランド株式会社

香川県の小豆島でオリーブの栽培・研究開発・製造・販売を手掛ける小豆島ヘルシーランド株式会社（本社：香川県小豆郡、代表取締役社長：柳生敏宏）は、オリーブ葉と植物性乳酸菌K-1（L.casei 327）を掛け合わせた機能性表示食品として「カラダに美味しい オリーヴの健康青汁」を新発売いたしました。

商品開発の背景

本製品は、「お客様の健康と美容を日々の食習慣から支えたい」という想いから開発されました。腸内環境を整えることの重要性や、現代社会におけるストレスの増加に着目し、美味しく毎日続けられる味にこだわりました。

小豆島の自社農園で育てたオーガニック認証「有機オリーブ葉」と、肌の潤いを維持する機能と腸内環境を整える機能があることが報告されている、植物性乳酸菌K-1（L.casei 327）を組み合わせることで、健やかさと美しさを多角的にサポートします。

詳細は公式ウェブサイトでご覧いただけます。

https://www.healthyolive.com/products/detail/1046



届出情報

本品には植物性乳酸菌K-1（L.casei 327）が含まれます。植物性乳酸菌K-1（L.casei 327）には、肌の潤いを維持する機能、おなかの調子を整える機能があることが報告されています。本品は、事業者の責任において特定の保健の目的が期待できる旨を表示するものとして、消費者庁長官に届出されたものです。ただし、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。

カラダに美味しい オリーヴの健康青汁の特徴

機能性関与成分：植物性乳酸菌K-1（L.casei 327）1,000億個

届出番号：J429（消費者庁届出済）

オリーブ葉300mg配合：小豆島の自社農園で有機栽培されたオリーブ葉を使用

国産野菜9種を厳選配合：大麦若葉、ケール、桑の葉、抹茶、ほうれん草、人参、さつまいも、かぼちゃ、大葉

飲みやすさを追求：撹拌造粒でさらっと溶ける顆粒タイプ。抹茶風味で牛乳やヨーグルトにも合う

商品開発への想い

瀬戸内・小豆島の自社圃場で有機栽培したオリーヴ葉に、日々の健やかさをそっと支えたいという想いを込めて。植物性乳酸菌K-1を配合し、肌の潤いとおなかの調子を整える機能性表示食品です。すっきりとした抹茶のような味わいとやさしい香りが、心を整えるひとときとなれば嬉しく思います。

小豆島ヘルシーランド株式会社｜代表取締役社長

柳生敏宏

小豆島ヘルシーランド株式会社について

瀬戸内・小豆島で”生命の樹”オリーブをまるごと活かし、心と体を健やかにする商品の研究開発・製造・販売を行っています。

【会社概要】

社名：小豆島ヘルシーランド株式会社

本社所在地：香川県小豆郡土庄町甲2721-1

代表取締役社長：柳生敏宏

設立：1985年

HP：https://shl-olive.co.jp/