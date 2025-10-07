埼玉りそな銀行と『　空き家課題　』に対する連携協定を締結しました。

近藤建設株式会社

KONDOグループの【近藤不動産株式会社】と【近藤リフレサービス株式会社】（本社：埼⽟県ふじみ野市、代表取締役社長：宇佐見 佳之）は、株式会社埼玉りそな銀行（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役社長：福岡 聡）と、9 月29 日に『空き家等の有効活用等の促進に関する連携協定』を締結いたしました。

「空き家まるごと解決システム」について

埼玉りそな銀行が提供を開始した本サービスは、空き家の管理、売却、賃貸、解体、リフォーム、遺品整理、地域活性化等、幅広いこまりごとに対応する空き家対策の総合サービスです。埼玉りそな銀行を中心に、埼玉県内で信頼と実績がある専門企業16社と連携し、ワンストップ対応を実現することで、オーナーの負担軽減や迅速な課題解決につなげていきます。

当社の役割

■近藤不動産株式会社

空き家の『活用・流通』を担当いたします。戸建て・マンションの空室売却サポートを行い、空き家の活用・流通によりお客様の資産価値向上に貢献します。

■近藤リフレサービス株式会社

空き家の『管理』を担当いたします。様々な事情で「空き家」となった建物に、定期的に足を向けることで現状把握を実施し、所有者に変わり室内外の維持をお手伝いをします。また空き家管理の一環としてリノベーションや、リフォーム相談も承ります。

KONDOグループ(近藤不動産株式会社/近藤リフレサービス株式会社) 企業概要

代表者 ：代表取締役社長 宇佐見 佳之

本社所在地：埼玉県ふじみ野市上福岡1-14-7

URL ：https://www.kondo-gr.co.jp/

埼玉りそな銀行 企業概要

会社名：株式会社埼玉りそな銀行

代表者：代表取締役社長 福岡 聡

所在地：埼玉県さいたま市浦和区常盤7丁目4番1号

設 立：2002年8月27日

関連URL：https://www.saitamaresona.co.jp/