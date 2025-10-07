【JAF静岡】秋の富士山西麓エリアを満喫！「富士山西麓周遊ドライブスタンプラリー2025」の開催に協力します

写真拡大 (全10枚)

一般社団法人　日本自動車連盟




ポスターデザイン制作　静岡デザイン専門学校 グラフィックデザイン科　内藤永遠さん

JAF（一般社団法人日本自動車連盟）静岡支部（支部長　小野田 剛久）は、地域への誘客と広域周遊を促し観光促進を目的として富士山西麓地域観光連絡会議が主催する、「富士山西麓周遊ドライブスタンプラリー2025」（開催期間：2025年10月1日（水）～12月25日（木））の開催に協力します。



産官学連携事業の企画で、ポスターデザインを決定

ドライブスタンプラリーを飾るメインポスターのデザインは、産官学連携事業（JAF静岡支部・※富士山西麓地域観光連絡会議・静岡デザイン専門学校）として、静岡デザイン専門学校グラフィックデザイン科の2年生4名がデザイン案を制作しました。


選考会にて、制作者自身が富士山西麓地域観光連絡会議の担当者に向けて、デザインの説明やアピールポイントなどプレゼンテーションをおこない、審査を経てポスターデザインが決定しました。



※富士山西麓地域観光連絡会議とは、静岡県富士宮市・山梨県富士河口湖町・富士急行株式会社によって構成された観光連携組織です。



スタンプスポット一覧

スタンプスポットには、富士山本宮浅間大社、田貫湖、あさぎりフードパーク協同組合、精進湖他手合浜、西湖野鳥の森公園、西湖ネイチャーセンターの6カ所を設定しています。


参加者は、観光名所などのスタンプスポットを目指して周遊しながらスタンプを獲得し、獲得数に応じて「鹿カレー＆芋けんぴのセット」など特産品のプレゼント応募が可能です。



富士山本宮浅間大社

田貫湖

あさぎりフードパーク


精進個湖他手合浜

西湖野鳥の森公園

西湖ネイチャーセンター


プレゼント一覧

6スタンプ賞：「富士急ハイランドフリーパスポート」


当選者数：3組6名（抽選）




富士急ハイランドフリーパスポート（サンプル）




3スタンプ賞：「鹿カレー＆芋けんぴ」セット


当選者数：5人（抽選）




鹿カレー





かくたに　芋けんぴ




ドライブスタンプラリーは、地域への誘客と広域周遊を促し観光促進を目的としており、JAF会員を問わずどなたでも無料で参加できます。



JAF静岡支部は、スタンプラリーシステムの登録やイベント告知などで協力いたします。




イベント詳細
- イベント名：富士山西麓周遊ドライブスタンプラリー2025
- 実施期間：10月1日（水）～12月25日（木）
- スタンプスポット：富士山西麓地域の6箇所
- 参加費：無料
- 主催：富士山西麓地域観光連絡会議
※ドライブスタンプラリー参加にはシステムへのユーザー登録が必要です。（無料）

詳細情報はこちらから :
https://jaf.link/4mK5PyN