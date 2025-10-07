グローバル求人プラットフォーム「bossjob」、CEATEC 2025 に出展決定

Yolo Technology株式会社

Yolo Technology株式会社（本社：東京都港区、代表：CHEAH JACK）は、日本最大級の先端デジタルイノベーション総合展「CEATEC 2025」（2025年10月14日～17日／に幕張メッセ）に、グローバル人材採用プラットフォーム「bossjob」を出展いたします。

CEATEC 2025 とは

開催日時・場所：2025年10月14日（火）～10月17日（金）、10:00～17:00、幕張メッセ（千葉県）

テーマ：「Innovation for All」（すべての人にイノベーションを）

展覧規模：過去には808社・団体が出展、11万人を超える来場者を記録

展示構成：General Exhibits（通常展示）、Special Exhibits（企画展示）領域のほか、「AX（AI Transformation）パーク」、「パートナーズ&グローバルパーク」、「ネクストジェネレーションパーク」などの企画エリアを展開

意義・役割：CEATEC は「経済発展と社会課題解決を両立する “Society 5.0” の実現」を掲げ、産業横断・技術横断のプラットフォームとして、先端テクノロジーと社会実装の接点を提供する場として位置づけられています。

来場・参加形式：入場無料（ただし来場には事前登録が必要）

bossjob の出展意義・狙い

未来技術 × 人材マッチングの融合

CEATEC が最先端技術・DX 領域の展示・議論の場であることから、bossjob は 技術革新を支えるグローバル人材の採用チャネルとして出展。特に Web3、AI、DX 領域の即戦力人材を採用したい企業に対し、bossjob の強みを訴求します。

DX / Web3 人材の視認性向上

bossjob はアジア圏で IT／Web3 人材登録数を多数確保しており、そのネットワークと AI マッチング機能を武器に、CEATEC 来場企業・技術関係者に向けた採用ソリューションを提示します。

技術導入・事業拡大における人材課題の解決支援

多くの企業にとって、技術導入や新規事業における 人材確保・スキル適合 は課題。bossjob は、技術トレンドを読む人材と、技術を導入したい企業とをつなぐ架け橋となり、技術と人材の共創を促進します。

グローバル人材活用の普及促進

CEATEC には国内外の技術者・企業が参加するため、bossjob 出展を機に、より広域な企業ネットワークと連携を強化。技術産業 側に「人材の国境を越えて採用する選択肢」を提示します。

bossjobブース（ホール2 ブース番号:2H401)

当日はブースご来場者様全員にbossjobノベルティをプレゼント！

コーヒーもご用意してご来場をお待ちしております。

ホール２入口付近にブースがございます

■関連リンク

CEATEC 2025公式サイト：https://www.ceatec.com/nj/exhibitor_detail_ja?id=2268

bossjobサービス案内：https://bossjobjapan.com/