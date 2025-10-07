【JAF静岡】「2025オートテスト in GR Garage 袋井」開催に協力します
一般社団法人日本自動車連盟（JAF）静岡支部（支部長 小野田 剛久）は、2025年11月29日（土）に静岡県袋井市の「GR Garage 袋井」（袋井市堀越）駐車場において、JAF加盟クラブ チームエムアイが主催する「2025オートテスト in GR Garage 袋井」の開催に協力します。
前回2022年開催時の集合写真
本大会は、前回2022年の開催から3年ぶりとなり、トヨタGRシリーズの車両などを幅広く取り扱う「GR Garage 袋井」の協力のもと、オートテストへの参加だけでなく、モータースポーツファンからも人気の高いトヨタGRシリーズの車両を間近で楽しむことができます。
店舗外観
GR Garage 袋井
静岡県袋井市堀越字白羽ケ崎1221
【オートテストはモータースポーツの世界への入門に最適】
オートテストは、他のJAF公認モータースポーツ競技と比べて走行時の速度が速くなりすぎないようにルールで規制されているため、競技ライセンスはもちろんヘルメットやグローブの他、車両の特殊装備も不要でマイカーでそのまま参加できるようになっています。
さらに、当競技会を完走された方は、国内Bライセンスの申請が可能です。
JAF静岡支部は、当競技会において会場の準備、参加者の募集などで開催に協力します。
オートテストについての詳細は、こちらから
https://jaf.link/3RK76ZH
【国内Bライセンスとは】
JAF公認競技のラリーやスピード競技（ジムカーナ競技・ダートトライアル競技・サーキットトライアル競技・ヒルクライム競技・ドラッグレース・ラリークロス・オートクロス・ドリフト競技など）に参加・出場できる競技ライセンスです。
※ライセンス取得には、JAF個人会員である必要があります。
※ライセンス申請は、有料です。
走行風景（イメージ）
【オートテストの気軽さ・楽しさの秘密】
・初心者大歓迎
・マイカーでそのまま参加できる！
・1台で複数名の参加も可能！
・モータースポーツライセンスは不要！
・必ず1回バックします！
・国内Bライセンスが申請できる！
【開催概要】オートテスト in GR Garage 袋井
日時：2025年11月29日（土）8:20～15:50（予定）
応募人数：70名程度（最少催行人数：15名）
締め切り：11月16日（日）23:55
参加費用：JAF会員4,000円 一般5,000円
場所：GR Garage 袋井 駐車場（静岡県袋井市堀越字白羽ケ崎1221）
東名高速道路 袋井インターチェンジ入口付近（南側側道入口よりご入場ください）
主催・運営：JAF加盟クラブ チームエムアイ
協力：GR Garage 袋井（会場提供など）・JAF静岡支部（募集・会場調整など）
【詳細・応募についてはこちらから】
https://jaf.link/3IPi2EA