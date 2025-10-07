【JAF静岡】「2025オートテスト in GR Garage 袋井」開催に協力します

一般社団法人 日本自動車連盟

一般社団法人日本自動車連盟（JAF）静岡支部（支部長 小野田 剛久）は、2025年11月29日（土）に静岡県袋井市の「GR Garage 袋井」（袋井市堀越）駐車場において、JAF加盟クラブ チームエムアイが主催する「2025オートテスト in GR Garage 袋井」の開催に協力します。

前回2022年開催時の集合写真

本大会は、前回2022年の開催から3年ぶりとなり、トヨタGRシリーズの車両などを幅広く取り扱う「GR Garage 袋井」の協力のもと、オートテストへの参加だけでなく、モータースポーツファンからも人気の高いトヨタGRシリーズの車両を間近で楽しむことができます。

店舗外観

GR Garage 袋井

静岡県袋井市堀越字白羽ケ崎1221

【オートテストはモータースポーツの世界への入門に最適】

オートテストは、他のJAF公認モータースポーツ競技と比べて走行時の速度が速くなりすぎないようにルールで規制されているため、競技ライセンスはもちろんヘルメットやグローブの他、車両の特殊装備も不要でマイカーでそのまま参加できるようになっています。

さらに、当競技会を完走された方は、国内Bライセンスの申請が可能です。

JAF静岡支部は、当競技会において会場の準備、参加者の募集などで開催に協力します。

オートテストについての詳細は、こちらから

https://jaf.link/3RK76ZH

【国内Bライセンスとは】

JAF公認競技のラリーやスピード競技（ジムカーナ競技・ダートトライアル競技・サーキットトライアル競技・ヒルクライム競技・ドラッグレース・ラリークロス・オートクロス・ドリフト競技など）に参加・出場できる競技ライセンスです。

※ライセンス取得には、JAF個人会員である必要があります。

※ライセンス申請は、有料です。

走行風景（イメージ）

【オートテストの気軽さ・楽しさの秘密】

・初心者大歓迎

・マイカーでそのまま参加できる！

・1台で複数名の参加も可能！

・モータースポーツライセンスは不要！

・必ず1回バックします！

・国内Bライセンスが申請できる！

【開催概要】オートテスト in GR Garage 袋井

日時：2025年11月29日（土）8:20～15:50（予定）

応募人数：70名程度（最少催行人数：15名）

締め切り：11月16日（日）23:55

参加費用：JAF会員4,000円 一般5,000円

場所：GR Garage 袋井 駐車場（静岡県袋井市堀越字白羽ケ崎1221）

東名高速道路 袋井インターチェンジ入口付近（南側側道入口よりご入場ください）

主催・運営：JAF加盟クラブ チームエムアイ

協力：GR Garage 袋井（会場提供など）・JAF静岡支部（募集・会場調整など）

【詳細・応募についてはこちらから】

https://jaf.link/3IPi2EA