グランド ハイアット 福岡｜クリスマスケーキ＆テイクアウトフード 2025

グランド ハイアット 福岡（博多区住吉1-2-82 総支配人 佐藤 丈）は2025年10月15日より、クリスマスケーキとテイクアウトフードの予約受付を開始。 11月30日までのご予約でお得にご購入いただける、早期予約特別価格もご用意しております。

今年の新作はフレッシュな果実と濃厚なチーズが織りなす「シャインマスカットのバスクチーズケーキ」、バニラの香りが主役の大人のためのスイーツ「ヴァニーユ」、そして海と大地の恵みを贅沢に味わえる「シーフード＆シャルキュトリー チーズフォンデュ」。数量限定でご用意する、ホテルならではのこだわりの逸品を、ぜひご家庭でお楽しみください。

Christmas Cake

クリスマス ショートケーキ [限定200]

早期予約特別価格6,000円（定価6,500円）直径15cm

福岡県産「あまおう」をたっぷり使用したショートケーキ。「あまおう」とミルクの豊かな味わいが特徴の生クリームを、イチゴのシロップをしみこませたスポンジでサンドしました。

ブッシュ・ショコラ・アプリコット [限定100]

早期予約特別価格6,000円（定価6,500円）13×8cm

フランス・ヴァローナ社のミルクチョコレートとキャラメルムースの中に、アプリコットのコンポートとムース、ココナッツヌガー、ライム風味のアーモンドスポンジを閉じ込めました。

シャインマスカットのバスクチーズケーキ [限定100]

早期予約特別価格5,000円（定価5,500円）直径12cm

シャインマスカットのフレッシュで爽やかな味わいと、フランス産のクリームチーズを使用した濃厚なチーズケーキとのマリアージュが楽しめるバスクチーズケーキです。

ヴァニーユ [限定50]

早期予約特別価格4,500円（定価5,000円）直径10cm

長崎県大村市「YAMATO VANILLA BEANS」のバニラビーンズを使った、バニラが主役のラム香る大人のケーキ。フランボワーズと一緒に焼いたバニラタルトの上に、バニラジュレとクレームバニラを閉じ込めたバニラムースをのせました。

※アルコール使用

Premium Christmas Cake

プレミアムケーキ「ノエル・キャトル」 [限定50]

早期予約特別価格18,500円（定価20,000円）25×25cm

4種類のケーキが1つになったプレミアムなクリスマスケーキ

あまおうショートケーキ

福岡県産あまおうとミルクの豊かな味わいが特徴の生クリームを使用。苺シロップをしみ込ませたスポンジでサンドした贅沢なショートケーキ。

和栗のモンブランケーキ

ヘーゼルナッツスポンジにバニラとマロンムースを重ね、熊本県産和栗のモンブランクリームを絞った一品。

チョコレートケーキ

チョコスポンジにフランス産ビターチョコの生チョコをサンド。濃厚で大人な味わいのチョコレートケーキ。

チーズケーキ

フランス産クリームチーズを使ったベイクドとレアの2層仕立て。濃厚でなめらかな口どけが魅力。

Stollen

プレミアムシュトーレン [限定50]

早期予約特別価格3,500円（定価4,000円）長さ16cm

3種の洋酒にじっくりと漬け込んだドライフルーツと、香ばしく焼いたナッツを練りこませた生地をマジパンローマッセとともに焼き上げ、たっぷりの高千穂バターで仕上げたこだわりのシュトーレンです。

※アルコール使用

ヴィーガンシュトーレン [限定30]

早期予約特別価格3,500円（定価4,000円）長さ16cm

バター、卵などの動物性の材料を使用せずに植物性の食材のみで作ったシュトーレン。オーガニックの小麦粉を使用し、甜菜糖とオリーブオイルで仕上げました。動物性食品不使用を感じさせない、奥深い味わいのシェフ自慢の一品です。

※アルコール使用

Christmas Take-out Food

クリスマスローストビーフ [限定25]（マッシュドポテト・ソース付き）

早期予約特別価格16,000円（定価17,000円）

野菜とハーブで丸一日マリネし、臭みを抑えたビーフを低温でじっくり焼き上げ、柔らかく旨みたっぷりに仕上げました。

クリスマスローストチキン [限定25]（マッシュドポテト・ソース付き）

早期予約特別価格14,000円（定価15,000円）

はかた地どりをまたいちの塩やハーブで味付けし、高温で焼き色をつけた後、低温でじっくり火入れ。旨味と歯ごたえを引き出しました。

シーフード＆シャルキュトリー チーズフォンデュ(2名分）[限定25]

早期予約特別価格8,000円（定価8,500円）

サステナブルロブスターとホタテのアメリケーヌソース和え、蟹と北海道産雲丹の炙り焼き、玄界灘産鮑の昆布だし煮、糸島雷山あらびきソーセージ、自家製パテ・ド・カンパーニュをセット。そのままでも、自家製チーズソースでチーズフォンデュとしても楽しめます。

クリスマスケーキ・テイクアウトフード概要

予約受付期間：2025年10月15日(水)～12月15日(月)

早期予約特別割引対象期間：2025年10月15日(水)～11月30日（日）

お引渡し期間：2025年 12月20日(土)～25日(木)

受渡し：グランド ハイアット 福岡 1階 THE MARKET F カフェ 特設カウンター

お問い合わせ先：レストラン予約（092-282-2803）

オンライン予約 :https://www.hyatt.com/grand-hyatt/ja-JP/fukgh-grand-hyatt-fukuoka/events-and-attractions?id=95dbb59e-6ee6-3d1f-9d8d-15d0b682a8d9

※料金には消費税を含みます

※限定数に達し次第予約受付を終了します

※デコレーションが一部変更になる場合がございます

※写真はイメージです

グランド ハイアット 福岡 について

グランド ハイアット 福岡は、空港から車で30分、ビジネス街と商業都市の中心にあり、アミューズメント複合施設キャナルシティ博多内という立地から、ビジネス、観光、ショッピング、エンターテイメントなどあらゆるシーンに対応いたします。優雅な寛ぎの客室やフィットネスクラブ、宴会場、そして多彩なレストラン＆バー。気品に満ちた空間と最上級のサービスでホテルライフをお楽しみください。

fukuoka.grand.hyatt.com

グランド ハイアットについて

世界中で展開されているグランド ハイアット ホテルは、細部へのこだわりと最高の瞬間を大切にすることでお客様が旅に抱く夢を叶えます。主要都市やリゾート地における文化と世界のビジネスが交差する場所で、その地の息吹を感じる個性的なデザインが特徴的です。ドラマチックな建築と大胆で活気に満ちたデザインが織り成す多文化的な空間でお客様をお迎えし、ワンランク上のサービス、ファーストクラスの客室、豊富なオプションをお届けします。また、グランド ハイアット ホテルは独創的なダイニングでも定評があり、その他にもラグジュアリースパ、フィットネスセンター、ビジネス設備やミーティングルームを完備しています。詳細またはご予約は、grandhyatt.comをご覧ください。Facebook、Instagramで、@GrandHyattをフォローしてください。ハッシュタグ「#GrandHyatt」を付けた写真の投稿もお待ちしています。