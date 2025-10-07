こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【オリックス】イチローさん冠番組にディーン・フジオカさんがゲスト出演！悩める大人の相談ライブ「イチ問一答」第4弾配信決定
イチローさんとディーンさんがあなたの「大人な悩み事」にお答えします
オリックス株式会社（本社：東京都港区、社長：髙橋 英丈）は、オリックスグループ公式Instagram アカウント「SMILE ON」（@orix_smile_on）にて、悩める大人の相談ライブ「イチ問一答」第4弾を2025年11月27日（木）20時から生配信しますので、お知らせします。
「イチ問一答」は、仕事・転職・独立、恋愛・結婚・離婚、人間関係など、皆さまから寄せられた「大人な悩み事」に対して、イチローさんならではの哲学で生回答するお悩み相談ライブです。
今回は、スペシャルゲストとして、俳優・アーティストとしてグローバルに活躍するディーン・フジオカさんのご出演が決定。イチローさんとディーンさんが、それぞれの視点を掛け合わせて、悩める大人の皆さまから寄せられた多様な相談にお答えしていきます。
本日10月7日（火）～10月23日（木）まで、イチローさんとディーンさんに相談したい「大人な悩み事」を大募集します。オリックスグループ公式Instagramアカウント「SMILE ON」（@orix_smile_on）をフォローの上、プロフィール画面の「メッセージ」（DM）からお悩みの内容をお送りください。
第4弾の配信決定に伴い、イチローさんからは、「本来インスタライブって気軽なもののはずなんですけど、このライブの緊張感は半端じゃありません（笑）。今年の僕は、アメリカ野球殿堂入りなど大きな出来事がありました。そんな近況も、毎年恒例のインスタライブの場で皆さんに直接お伝えできれば嬉しいです」とコメントをいただきました。ディーンさんからも、「シアトル在住時期が重なっていたこともあり、今回ご一緒できるのはとても感慨深いです。長年尊敬してきたイチローさんと直接お話しできる機会を心から楽しみにしています」と期待の声を寄せていただきました。
オリックスグループは、本企画を通して、悩める大人が未来をひらくためのきっかけづくりを応援してまいります。
■出演者コメント
＜イチローさん＞
―悩める大人の相談ライブ「イチ問一答」第4弾への意気込みを教えてください。
本来インスタライブって気軽なもののはずなんですけど、このライブの緊張感は半端じゃありません（笑）今回もそこは変わらないと思いますが、少しでも皆さんのお悩みを解決するきっかけにしていただけるよう、一つひとつのお悩みをしっかりと受け止めたいと思います。
今年の僕は、アメリカ野球殿堂入りなど大きな出来事がありました。そんな近況も、毎年恒例のインスタライブの場で皆さんに直接お伝えできれば嬉しいです。
―ディーン・フジオカさんとのご共演については、いかがでしょうか？
僕とは全く異なる分野で、グローバルに、マルチにご活躍されている方なので、お会いできるのがとても楽しみです。ディーンさんならではの視点と、僕の視点を掛け合わせて、皆さんのお悩みにどんなアプローチができるのか、ちょっと興奮してしまいそうですね（笑）ご期待ください。
―イチローさんは「悩むこと」をどのように捉えていますか？
もちろん僕だって悩むことはあります。悩むことは「大人の証」であり、「生きていることの証」ではないでしょうか。皆さんのお悩みを「イチ問一答」にぶつけてみてください！
―視聴者の皆さんへのメッセージをお願いします。
早くも「イチ問一答」は今年で4回目を迎えます。毎年ご覧いただいている方も、初めての方も、皆さんと一緒に過ごす1時間を、決して退屈にはさせません！ぜひご覧ください！
＜ディーン・フジオカさん＞
―悩める大人の相談ライブ「イチ問一答」ゲスト出演への意気込みを教えてください。
悩める大人の相談ライブ「イチ問一答」第4弾に出演できることを大変光栄に思います。
これまで北米や中華圏、東南アジアなど、世界各地を拠点に俳優・アーティストとして活動してきました。その経験を生かす形で、皆さんの“大人の悩み”に真剣に向き合い、新しい気づきを共に分かち合えたらと思います。
―イチローさんとのご共演については、いかがでしょうか？
シアトル在住時期が重なっていたこともあり、今回ご一緒できるのはとても感慨深いです。長年尊敬してきたイチローさんと直接お話しできる機会を心から楽しみにしています。
―ディーンさんは「悩むこと」をどのように捉えていますか？
自分はよく悩みます。そのたびに周囲に相談し、支えられ、なんとか道を見つけてきました。そんな仲間の存在に日々心から感謝しています。
悩みは次のステージへの糧であり、共有することで新しい力になる。ぜひ「イチ問一答」に皆さんのお悩みをお寄せください。
■悩める大人の相談ライブ「イチ問一答」について
悩める大人の相談ライブ「イチ問一答」は、仕事・転職・独立、恋愛・結婚・離婚、人間関係など、皆さまから寄せられた「大人な悩み事」に対して、イチローさんならではの哲学で生回答するお悩み相談ライブです。
第1弾～第3弾では、「『自己肯定感』っていい言葉なんですか？」「『人に迷惑をかけないで生きる』のは無理」「『ごはん』に誘って断られたら、『パン』『お茶』『水』と粘りを見せてほしい」といった名言を連発。幅広いジャンルのお悩みに対して、大リーグ時代のご経験やプライベートのエピソードを交えながら、真摯に答えるイチローさんの姿が反響を呼びました。
＜過去にお答えした「大人な悩み事」事例＞
これまで以下のような「大人な悩み事」に、イチローさんが生回答しました。
自己肯定感という言葉をよく目にします。仕事が思い通りにいかなかったときなどに、自分を否定せずにいるには何が必要なのでしょうか？
高校時代の同級生に久しぶりに会って、恋愛として好きになったかもしれません。大事な男友達なので失いたくないし、でも気持ちを抑えているのもつらいです。
「離婚したい」といきなり夫に言われ、何度か話し合った結果、つい最近離婚することになりました。将来を見据えていろんなことを話してきたのに、それが一気になくなり、喪失感がすごいです。
私は34歳になりますが、まだ「大人になった」と実感がもてません。小さいころ祖父に、「大人になれば秋刀魚の内臓がおいしくなる」と教えてもらいましたが、ハンバーグの方がおいしいです。
■第4弾実施概要
＜配信日時＞
2025年11月27日（木）20:00～
＜配信アカウント＞
オリックスグループ公式Instagramアカウント「SMILE ON」（@orix_smile_on）
https://www.instagram.com/orix_smile_on/
＜出演者＞
イチローさん
愛工大名電高から1992年にドラフト4位でオリックス・ブルーウェーブ（現：オリックス・バファローズ）入団。1994年から7年連続で首位打者。2001年にシアトル・マリナーズへ移籍し、10年連続200安打。2004年にはMLB年間最多安打記録「262本」を樹立。2012年にニューヨーク・ヤンキース、2015年にマイアミ・マーリンズへ移籍。2018年にシアトル・マリナーズへ復帰。2019年3月21日に現役引退。
日本プロ野球通算1,278安打。米メジャーリーグ通算3,089安打。日米通算4,367安打。2019年シアトル・マリナーズ 会長付特別補佐/インストラクターに就任。2025年、米国野球殿堂入り。
ディーン・フジオカさん
1980年8月19日、福島県生まれ。2004年に香港でモデルの活動を始め、映画『八月の物語』（05）の主演に抜擢され、俳優デビュー。『空飛ぶタイヤ』（18）では日本アカデミー賞助演男優賞を受賞。そのほかの主な出演作にTVドラマシリーズ『パンドラの果実 ～科学犯罪捜査ファイル～』（22-24）、『正直不動産』（24）、『ダメな私に恋してください』（16）、『今からあなたを脅迫します』（17）、映画『I am ICHIHASHI 逮捕されるまで』（13／監督兼）、『結婚』（17）、『記憶にございません！』（19）、『バスカヴィル家の犬 シャーロック劇場版』（22）、『ラストマイル』（24）、『パリピ孔明 THE MOVIE』（25）、『父と僕の終わらない歌』（25）『おいしくて泣くとき』（25）などがある。10月からテレビ朝日系ドラマ『ちょっとだけエスパー』が放送予定。
■イチローさんとディーンさんに相談したい「大人な悩み事」募集について
仕事・転職・独立、恋愛・結婚・離婚、人間関係など、イチローさんとディーンさんに相談したい「大人な悩み事」を大募集します。
＜応募方法＞
（1）オリックスグループ公式Instagramアカウント「SMILE ON」（@orix_smile_on）をフォローしてください。
（2）イチローさんとディーンさんに相談したい「大人な悩み事」の内容をプロフィール画面の「メッセージ」（DM）から送信してください。
※ 本アカウントへのメッセージ（DM）送信のみで受け付けます。各投稿へのコメント、他媒体への送信は対象外です。
※ ご応募いただいたお悩みの内容の一部は、オリックスグループ公式Instagram「SMILE ON」および悩める大人の相談ライブ「イチ問一答」で、イチローさん・ディーンさんの回答とともにご紹介します。
※ 本アカウントに掲載している応募規約をよくお読みいただき、同意の上でご応募ください。
＜応募期間＞
2025年10月7日（火）11:00～10月23日（木）23:59
■オリックスグループ公式Instagramアカウント「SMILE ON」について
オリックスグループ公式Instagramアカウント「SMILE ON」（@orix_smile_on）は、人々がなりたい自分に近づけるように、世の中がサステナブルなあり方へと進んでいくように、“未来をひらくインパクト”につながるTIPSをお届けしています。
https://www.instagram.com/orix_smile_on/
本件に関するお問合わせ先
オリックス株式会社 グループ広報・渉外部 TEL：03-3435-3167
関連リンク
SMILE ON/オリックスグループ(@orix_smile_on) • Instagram写真と動画
https://www.instagram.com/orix_smile_on/
