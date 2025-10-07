高級シェアオフィス「ザ・コレクティブ グラングリーン大阪」 11月12日（水）にグラングリーン大阪に開業

シンガポール発のプレミアムコワーキングブランドのJustCo（ジャストコ）は、卓越したホスピタリティとアメニティを備え、上質を極めたラグジュアリーシェアオフィス、「ザ・コレクティブ グラングリーン大阪」を、2025年11月12日（水）に、グラングリーン大阪 パークタワー9階にオープンいたします。

◾️企業ブランディングと人材戦略を飛躍させる理想的なロケーション

昨年の一部先行開業以来、累計1,000万人以上の来訪者を記録し、多くのメディアでも取り上げられている「グラングリーン大阪」は、大阪のみならず、日本を代表する商業・オフィス複合施設として注目を集めています。

この地にオフィスを構えることは、企業のブランド価値を高め、事業及び人材戦略を飛躍させる大きな一歩となるでしょう。

◾️まるでホテルのような、こだわりのホスピタリティ



ザ・コレクティブ グラントウキョウサウスタワーでのサービス提供風景



ザ・コレクティブ グラングリーン大阪では、毎日の朝食サービス、平日の夕方からはアペリティアワーとしてワインやビールなどもご提供し、金曜日には専属バーテンダーによるカクテルもお楽しみいただけます。さらに、 オフィススペース内のワークステーションには、人間工学に基づいてデザインされたHerman Millerのアーロンチェアと電動昇降デスクを採用しました。

通常のコワーキングスペースやシェアオフィスでは得られない、ホテルのような洗練されたホスピタリティをご提供し、会員の皆さまに極上のワークスペース体験をお届けします。

◾️伝統と革新、そして自然が美しく調和した空間

ザ・コレクティブ グラングリーン大阪は、大都市の中心にありながら、自然とのつながりを感じられる「うめきた公園」との空間的な連続性を意識し、伝統と革新、そして自然が美しく調和した空間を実現しています。



イメージ：レセプション





イメージ；グランドラウンジ





イメージ：ホットデスク





イメージ：プライベートスイート





イメージ：エンタープライズスイート





イメージ：カンファレンスルーム



◾️特別内覧会：グラングリーン大阪に誕生する高級シェアオフィスを、

ひと足早くご見学になりませんか？

人気の窓側や使い勝手の良いサイズのお部屋は、オープン時にはその多くが契約で埋まってしまいます。オープン前にブランドコンセプトやアメニティをご体験いただきつつ、工事が進む現地にて実際のオフィスの位置関係や眺望をご覧いただける予約制の特別内覧会を実施中です。





ご来場いただいた方には、先行予約特典やご来場記念品もご用意しております。

ぜひこの機会に、ザ・コレクティブ グラングリーン大阪の魅力をご体感ください。

特別内覧会のご予約やお問い合わせはこちらから

【施設概要】

施設名称：

THE COLLECTIVE Grand Green Osaka（ザ・コレクティブ グラングリーン大阪）

住所：

〒530-0011大阪府大阪市北区大深町5番54号グラングリーン大阪パークタワー9階

アクセス：

「大阪駅」直結

阪急電鉄、阪神電鉄「大阪梅田駅」地下通路にて利用可能

Osaka Metro「梅田駅」地下通路にて利用可能

Osaka Metro「西梅田駅」地下通路にて利用可能

JR「北新地駅」地下通路にて利用可能

公式WEB

JustCoのご紹介

JustCo（ジャストコ）は、2011年にシンガポールで設立。累計で10万人以上の会員を擁し、アジア主要都市で合計50拠点以上を展開している、アジアにおけるフレキシブルオフィス市場のリーディングカンパニーです。日本では渋谷ヒカリエ、JR新宿ミライナタワー、東京駅グラントウキョウサウスタワーなど、東京を代表するターミナル駅に直結したAグレードのオフィスビルで400席以上の大型コワーキングスペースを展開しています。

JustCo - WEBサイト： https://www.justcoglobal.com/jp/