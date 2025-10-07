©2005 雨宮慶太/Project GARO ©2006 雨宮慶太/東北新社･バンダイビジュアル ©2010-2025 雨宮慶太/東北新社

※画像およびテキストを使用する際は上記コピーライトをご記載ください。

※商品デザイン及び写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

株式会社エンスカイ（本社：埼玉県草加市）は、アートを選んで注文できる当社のオンデマンド印刷サービス『Selepo.me（セレポ）』にて、「牙狼＜GARO＞」放送開始20周年を記念した、ブックレット・アートグラフィー（ポスター）・ 2026年卓上カレンダーを2025年10月7日(火)より受注開始いたします。

ブックレット・卓上カレンダーには、「黄金騎士ガロ」の称号を継承する冴島家のエピソードより、厳選したシーンの数々をご用意しました。お好きなアートを選んで世界で一つのアイテムを作り上げることができます。

アートグラフィー（ポスター）は、冴島家シリーズより、2005年TVシリーズ『牙狼＜GARO＞』から劇場最新作：『牙狼＜GARO＞ TAIGA』のポスターなどを迫力のB3変形サイズでお求めいただけます。

20周年記念の特別企画『牙狼 20th anniversary × Selepo』のコラボ、お見逃しなく！

牙狼 20th anniversary × Selepo 商品概要

SELEPO BOOKLET





35ページ分をセレクトできる、全40ページのブックレットです。

1枚ずつ剥がせる仕様なので、額装などでもお楽しみいただけます。並び替え機能でアートの並び順も思いのまま、世界に一つだけのオリジナルブックレットをお作りいただけます。

ブックレットは2025年11月30日受注締め切り、2026年1月下旬以降のお届けを予定しております。

■価格 ：3,465円（税込・送料別）

■ページ数 ：全40ページ

■サイズ ：B5変形（171×257mm）

■受注期間 ：2025年10月7日（火） ～ 2025年11月30日（日）

■お届け期間：2026年1月下旬頃より順次出荷予定

（※ご注文が集中した場合、多少前後致します。）

SELEPO ARTGRAPHY









B3変形サイズ、大判の迫力のポスター“アートグラフィー”は高画質・高解像度でアートの持つ魅力を細部まで再現することができます。1回に5～15枚をご注文いただき、巻かずにお届けいたします。

専用クリップ付きで、壁に掛けてご利用いただけます。

■価格 ：1枚 550円（税込・送料別）

※1回のご注文：5枚～15枚

■サイズ ：B3変形（H549×W364mm）専用クリップ付き!

■受注期間 ：2025年10月7日（火） ～ 2026年1月16日（金）

■お届け期間：ご注文より最短3日で順次発送

（※ご注文が集中した場合、多少前後致します。）

SELEPO DESK CALENDAR 2026







好きなシーンを、ご希望の月にカスタマイズができる卓上カレンダーは、高級感のある専用アクリルスタンド付きです。

専用アクリルスタンドは、厚さ2mmのアクリルを使用し、強度と透明度の高さを両立。アートの邪魔をせずしっかりと、保護してくれます。

省スペースなサイズなので、置く場所を選ばずにお楽しみいただけます。

■価格 ：3,289円（税込・送料別）

■ページ数 ：13ページ（表紙1＋本文12）

■サイズ ：（約）178×118mm 専用アクリルスタンド付き!

■受注期間 ：2025年10月7日（火） ～ 2026年1月16日（金）

■お届け期間：ご注文より最短3日で順次発送

（※ご注文が集中した場合、多少前後致します。）

『Selepo.me（セレポ）』とは…

株式会社エンスカイが2018年10月にスタートした、キャラクター・アーティスト・アスリート等の絵柄やカレンダーの月を好みにカスタマイズして購入ができるオンデマンド印刷サービス。お客様ひとりひとりの好みに合わせたカレンダーやポスター、ブックレットを注文から生産・発送までワンストップで提供する業界初のWEBサービスです。お客様は専用のWEBページ『Selepo.me』からお好みの写真をセレクトし購入することができます。





■販売サイト：『Selepo.me』公式サイト https://selepo.me/

■発売元 ：株式会社エンスカイ

■決済方法 ：クレジットカード、コンビニ決済、キャリア決済、楽天ペイ、メルペイ、PayPay

最新の情報は公式サイト・SNS等にて告知いたします。

・セレポ公式 Xアカウント(旧twitter) @selepo_me