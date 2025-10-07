『リブマックスリゾート那須高原』 2025年10月4日（土） リブランドオープン

株式会社リブ・マックス

このたび、全国の愛犬家に親しまれつつも惜しまれながら9月30日に閉館した「ペット＆スパホテル那須ワン」が、2025年10月4日（土）より『リブマックスリゾート那須高原』として新たに生まれ変わり、リブランドオープンいたしました。



「那須ワン」時代に大切にしてきた“愛犬と過ごせる快適な滞在”という理念は継承し、リブマックスならではの新たな試みを取り入れ、「楽しくて癒される」ホテル運営を目指してまいります。

ホテルの特徴

◆ 愛犬と泊まれる多彩な客室

- ジュニアスイート（76平方メートル ／最大6名／2室）

- 洋室（38平方メートル ／最大4名／4室）

- 和室（21平方メートル ／最大4名／8室）

全客室に「ペットゲージ」「ペットアメニティ」「デジタル温度計」「リードフック」を完備。飼い主様とワンちゃんが安心して快適に過ごせる環境を整えました。

◆ 癒やしの温泉と貸切風呂

- 単純酸性硫黄温泉（硫化水素型）の大浴場

- 効能：冷え性、高血圧、糖尿病、不眠症、関節痛など

- ワンちゃんと入浴できる「貸切家族風呂」（有料）もご用意

◆ 愛犬と楽しめるレストラン

- 地元食材をふんだんに使ったお料理

- リードフックや小型犬用バスケットを完備し、愛犬と同席で安心してお食事可能

◆ 充実の館内施設

- 屋外・屋内ドッグラン

- ペットアメニティ充実

- ワンちゃん好きなスタッフによるフレンドリーなおもてなし

アクセス

住所：栃木県那須郡那須町湯本字新林206番地1148

TEL：0287-76-4017

HP：https://www.livemax-resort.com/tochigi/nasukogen/



- 電車：東北新幹線「東京」駅から「那須塩原」駅まで約70分 → バス約40分 → 徒歩15分

- 車：東北自動車道「那須IC」より県道17号線経由で約30分

- 駐車場：14台（無料）

株式会社リブマックスについて

リブマックス ホテルズ＆リゾーツは全国176店舗を展開する日本最大級の直営型ホテルブランドです。

「リゾートをもっと身近に」をテーマに、天然温泉や露天風呂付き客室、ビュッフェ形式の食事など、多彩な宿泊体験を提供しています。



- ホテルリブマックス公式HP：https://www.hotel-livemax.com/

- リブマックスリゾート公式HP：https://www.livemax-resort.com/

- 公式アプリ：AppStore・GooglePlayにて「ホテルリブマックス」で検索

本件に関するお問い合わせ先

株式会社リブマックス リゾート事業部

〒107-0052 東京都港区赤坂2-5-1 S-GATE赤坂山王 9F

TEL：03-3505-0777 FAX：03-3505-0781

お問合せフォーム：https://www.hotel-livemax.com/contact/