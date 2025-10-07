INFJ（提唱者）とは？実際の割合やあるある&周りからのイメージをアンケート調査！

株式会社アイベック

いくつかの質問に答えるだけで自分の性格が分かるMBTI診断。

MBTI診断の結果、INFJ（提唱者）に分類されたという人もいるでしょう。

では、INFJ（提唱者）とはどのような性格で、どのような長所や短所を持ち合わせているのでしょうか。

今回は、累計会員数3500万（※1）を誇る出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」（運営：株式会社アイベック 本社：福岡県福岡市 https://happymail.co.jp/ ）にて、

MBTIテストを受けたことがある成人男女200人、MBTIテストで「INFJ」と診断された成人男女100人、MBTIテストで「INFJ」と診断されたことがない成人男女100人を対象に「INFJ（提唱者）」に関するアンケートを実施しました。

この記事では、INFJ（提唱者）の特徴や魅力を、アンケート結果を交えながら解説します。

※1：2024年6月時点

1.INFJ（提唱者）とは？

「INFJ（提唱者）」は、MBTI性格診断における16の性格タイプの1つで、内向的、直感的、感情的、計画的といった特徴を持つ人物像です。

INFJ（提唱者）は、目標に向かって地道に努力を続け、理想を追求する情熱家だとされています。

他人の気持ちに共感する力にも優れており、周りの人と心の通った関係を築くことができます。

また、静かで落ち着いた環境を好む傾向があることや、他人の成長をサポートするのに喜びを感じる傾向があることも、INFJ（提唱者）の大きな特徴です。

2.INFJ（提唱者）と診断されたことがあるのは3割弱

実際にMBTI診断を受けた人たちの中で、INFJ（提唱者）と診断されたことがある人は、どのくらいいるのでしょうか。

成人男女200人を対象にしたアンケート結果がこちらです。

「INFJ（提唱者）と診断されたことがある」と答えた人は、全体の3割弱でした。

MBTI性格診断が16タイプに分かれていることを考えると、極端に高い割合だといえます。

これは、MBTI性格診断を複数回受け、その都度違う診断結果を受けている人が多くいることが要因といえるでしょう。

MBTI性格診断は、受けるときの自身の状況や環境によって、診断結果が異なることが多い傾向があります。

そのため、このアンケート結果は、「何度かMBTI性格診断を受けた結果、INFJ（提唱者）と診断されたことがある」という人が3割弱いるということになります。

3.INFJ（提唱者）本人が当てはまると感じた特徴とは？

ここからは、より詳しくINFJ（提唱者）について調査するために、先ほどのアンケートとは別に、「INFJ（提唱者）と診断された経験のある成人男女100人」を対象に実施したアンケート結果を紹介します。

INFJ（提唱者）と診断された経験のある成人男女100人に、INFJ（提唱者）の代表的な特徴の中で、自分に特に当てはまると感じるものを複数回答で尋ねました。

上記のアンケート結果から、INFJの性格的特徴を深掘りしていきましょう。



3-1.1位.共感性が高く、他人の感情に敏感 63人

・共感力の強さから、相手の思いを優先してしまう（男性）

・他人の言動や態度が自分の精神状態に大きく影響する（女性）

・まわりに対して気を使いすぎてしまう（男性）

INFJ（提唱者）本人が最も当てはまると感じたのは、他人の感情に敏感で共感力が高いという特徴でした。

INFJ（提唱者）は、周囲の人たちの気持ちを察し、相手に優しく寄り添うことができます。

他人との絆や結びつきを重視しているINFJ（提唱者）の性格が表れているといえるでしょう。



3-2.2位.複雑な思考を持ち、一人で考え込むことが多い 58人

・悩んだらとことん悩んでしまう（男性）

・少し1人で塞ぎ込んでしまう時がある。それ故に自暴自棄になりがち（女性）

・単純に考えればいいのに無駄に色々考えて一人で落ち込むことが多い（女性）

次に多く挙げられたのが、「複雑な思考を持ち、一人で考え込むことが多い」でした。

INFJ（提唱者）は、物事を複雑に考える傾向があります。

そのため、シンプルに考えればいいことでも、ときには考えすぎてしまうことがあるようです。



3-3.同率3位.内向的だが、大切な人との深い繋がりを求める 52人

・飲み会やグループでの交流より、1対1の深い対話をする方が好き（男性）

・心から信頼できる方としか仲良くなれないので、人間関係に疲れることがよくあります。（男性）

・知り合った人の中で親しくなりたい人と親しくなりたくない人が分かれる。（女性）

同率で第3位となったのは、「内向的だが、大切な人との深い繋がりを求める」でした。

INFJ（提唱者）は、大人数での交流よりも、心から信頼できる人と一対一で深い話をすることを好みます。

人間関係を広く築くのは苦手な一方で、一度心を通わせた相手とは強い絆で結ばれたいと思うようです。



3-4.同率3位.普段は穏やかだが、自分の信念には頑固 52人

・自分の価値観に反する出来事に対して激しく憤りを抱き、長い期間その事について腹立たしく思うことがある。（女性）

・完璧主義なため、プライドが高く他者からの指摘に対して素直に受け入れられない一面があると思います。（男性）

・一度決めたことはやり通すタイプなので、体調が悪くても仕事を頑張ってしまう（女性）

「普段は穏やかだが、自分の信念には頑固」という意見も多く見られました。

INFJ（提唱者）は、普段は穏やかで協調性のある人物に見えますが、自分の信念や価値観を曲げない完璧主義的な一面があります。

言い換えれば、一度決めたことは最後までやり遂げる強い意志があるともいえるでしょう。

4.周囲から見たINFJ（提唱者）のイメージ

続いては、「INFJ（提唱者）と診断されたことがない成人男女100人」を対象に、INFJ（提唱者）に対するイメージを尋ねました。

他人から見てINFJ（提唱者）は、どのように映っているのでしょうか。

INFJ（提唱者）の「真面目さ」や「優しさ」、そして「芯の強さ」は、周囲にもよく伝わっているようです。

一方で、少数ながら「ミステリアス」というイメージを持っている人もいます。

つまり、「INFJ（提唱者）の内面がなかなか見えにくい」と感じている人も一定数いるようです。

感情の起伏が少ないことや内向的な性格が、ミステリアスなイメージにつながるのかもしれませんね。

5.周囲から見たINFJ（提唱者）の魅力的なところ

続いて、「INFJ（提唱者）と診断されたことがない成人男女100人」を対象に、INFJ（提唱者）のどのような点に魅力を感じるか尋ねました。

INFJ（提唱者）は、周囲に安心感を与える「穏やかさ」や、他人を思いやる「誠実さ」が評価されているようです。

また、その独自の視点や、深く共感してくれる姿勢を好印象に思う人も多く見られました。

INFJ（提唱者）は単に優しいだけでなく、あらゆる魅力で多くの人たちの心を惹きつける存在だといえるでしょう。

6.周囲から見たINFJ（提唱者）の難しいところ

一方で、INFJ（提唱者）と接する上で難しいと感じる点もあるようです。

INFJ（提唱者）の繊細さは、ときに周囲に気を遣わせてしまうことにつながっているようです。

また、感情をあまり表に出さないので、「何を考えているのか分かりにくい」と感じる人も少なくありません。

INFJ（提唱者）は、自分自身の繊細さやミステリアスさを客観的に理解する必要があるかもしれません。

周囲の人たちとのコミュニケーションのバランスを意識することで、より円滑な人間関係を築けるようになるでしょう。

INFJ（提唱者）の長所も短所もしっかり自覚しよう

INFJ（提唱者）には、たくさんの魅力があります。

周囲の人の気持ちを思いやる共感力の高さや、自分の信念を曲げずに行動できる誠実さは、たくさんの人を虜にする部分だといえるでしょう。

一方で、内向的な性格や感情を表に出さないミステリアスさが、ときに誤解を生んでしまうことがあります。

自分の長所と短所をしっかりと理解し、周りの人とのコミュニケーションを円滑にしようと努力することで、より良い人間関係を築けるでしょう。

もしあなたがINFJ（提唱者）であれば、自分らしさを大切にしつつ、周囲とのバランスを意識してみるのがいいでしょう。

【調査概要】

調査方法：インターネットアンケート

調査対象：MBTIテストを受けたことがある成人男性・成人女性、MBTIテストで「INFJ」と診断された成人男性・成人女性、MBTIテストで「INFJ」と診断されたことがない成人男性・成人女性

アンケート母数：男性200名・女性200名（合計400名）

実施日：2025年7月30日、31日

調査実施主体：ハッピーメール（ハッピー）（https://happymail.co.jp/）

調査会社：株式会社アイベック

関連ページ：https://happymail.co.jp/happylife/questionnaire/infj-image/



