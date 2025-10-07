フィットネスカルテ「kaloko」を正式リリース｜VB NEXT「BREST PILATES & BODYMAKE」全店舗で導入開始

株式会社カロコ

株式会社カロコ（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：林 諒）は、フィットネスジムの会員定着と業務効率化を支援するクラウド型フィットネスカルテサービス「kaloko（カロコ）」を正式リリースしました。既に約30社が導入を開始し、退会率70％減・休眠復活率5％→20％へ改善・トレーナーの月間業務時間35時間削減など、業界課題を打破する成果が出ています。

そして、正式リリースにあわせ、ヨガ・ピラティス大手LAVAグループの一員である株式会社VB NEXT（本社：東京都港区、代表取締役社長：土谷泰平）が運営する「BREST PILATES & BODYMAKE」全店舗に導入されたことをお知らせいたします。

第1部：フィットネスカルテ「kaloko」の正式リリース

■単なる“記録カルテ”ではなくデータで人の行動を変えてLTVを伸ばす仕組み

「フィットネスは続かないもの」――多くの人がそう感じています。しかし、その理由の多くは「努力が見えない」「変化が実感できない」ことにあります。

kalokoは、この課題に挑むために生まれたクラウド型カルテサービスです。体組成データやトレーニング履歴をリアルタイムにグラフ化し、歩数・睡眠などのライフログとも連携。週1回のジム通いにとどまらず、残り6日間の生活全体までサポートする仕組みを提供します。

従来の「紙のカルテ」や「画像ファイル共有」とは異なり、会員とトレーナーが同じ画面を見ながら対話できる“共通の言語”として機能する点が最大の特徴です。「前回より5kgアップしましたね」「睡眠が安定してきていますね」といった会話が、数字と履歴をもとに自然に生まれる。これにより、ジム通いが「苦しい努力」ではなく「続けたくなる習慣」へと変わっていきます。

■導入ジムでの成果と実績

kalokoはすでに全国約30社のフィットネスジムで導入されています。導入店舗では以下のような成果が報告されています。

- 新規入会率 ：体験からの入会率が 40％ → 80％ に改善- 休眠復活率 ：休眠会員の復帰率が 5％ → 20％ に改善- 退会率（6か月以内） ：約70％減少- 定着率（6か月以上） ：90％以上を維持- NPS／満足度 ：フィードバック回答率 90％（導入後6カ月平均）

さらに分析の結果「入会から6か月以内に退会した人の85％は体組成に変化がない」というデータも明らかになりました。つまり退会要因の本質は「効果が実感できないこと」であり、その当たり前を追求する仕組みとして、kalokoはジム経営に不可欠なインフラを目指します。

トレーナーの働き方改革にも効果が出ています。

- LINE連絡などの時間外対応：月200分がゼロに（ゼロ化率100％）- トレーナー月間業務時間 ：平均35時間削減- 紙カルテ記録 ：10分 → 1分へ短縮、引継ぎ時間も10分 → 3分に短縮しミスはゼロに- 採用応募数 ：1.5倍に増加／前年3人離職 → 0人に改善

会員からの評価を軸にした現場業務の見える化（定量化）は本部と現場の乖離をなくします。適正な人事評価、人材配置を実現し、従業員（トレーナー）の採用率、定着率向上にも貢献しています。

株式会社カロコ 代表取締役CEO 林 諒フィットネスは「続かないもの」ではなく「続けられるように設計するもの」

「10年間陸上競技に打ち込んだ経験から、努力を“数値化して見える化すること”の大切さを学びました。フィットネスは続かないものだと思われがちですが、正しくデータを活用すれば必ず続けられる習慣になります。kalokoはそのための“仕組み”を現場に届けるサービスです」

第2部：VB NEXT「BREST PILATES & BODYMAKE」全店舗への導入

代官山駅から徒歩2分にある「BREST PILATES & BODYMAKE 代官山店」にて取材（PHOTO by 青嶋雄介）■導入を決断した背景

株式会社VB NEXT(https://vbnext.co.jp/)は、全国に「URBAN CLASSIC PILATES(https://urbanclassic.jp/)」や「BREST PILATES & BODYMAKE(https://brest-gym.jp/)」を展開するLAVAグループ(https://lava-intl.co.jp/)の企業です。複数店舗を利用する会員や、店舗ごとに異なるトレーナーが担当するケースも多い中で、「情報共有の徹底」と「会員フィードバックの活用」が課題となっていました。

これまではiPadで画像ファイルになったカルテに直接書き込む形でカルテを運用していましたが、容量不足や検索性の低さなど多くの制約が存在していました。そこで、クラウドベースで履歴を一元管理でき、会員の声を即時に収集できるkalokoを導入する決断に至りました。

株式会社VB NEXT 代表取締役社長 土谷 泰平氏お客様にとっては誰が担当してもパーソナルトレーナー

「一人のお客様を複数のトレーナーが担当することは珍しくありません。これまでは“初めまして”の状態で指導が始まることもありましたが、kalokoによってお客様の目的や履歴が共有されることで、より一貫したサービスを提供できるようになります。サービスの質を高めるために導入を決めました」

■「また行きたくなる場所」を支える仕組み

BRESTのブランドコンセプトは「また行きたくなる場所」。その根幹は人であり、トレーナーです。しかし人に依存しすぎると属人的な運営になりかねません。kalokoは、トレーナーの経験や勘に頼らず、仕組みとして「また行きたくなる場所」を支える役割を担います。

“人”の価値を最大化するための仕組み

「どれだけ設備を整えても、結局は人です。だからこそ“人にしかできない部分”に集中できる環境を整えたい。そのために属人的な負担を減らし、仕組みで支えるkalokoは重要な存在です。お客様からのフィードバックをその場で得られるのも大きな価値で、経営・タレントマネジメントにも活きると確信しています」

株式会社VB NEXT 代表取締役社長 土谷 泰平氏

取材記事全文のご案内

本リリースの取材内容は要約版です。「BREST PILATES & BODYMAKE」への導入背景や、土谷社長の経営哲学については、以下に掲載するnoteにて取材記事全文をご覧ください。

noteで全文を読む :https://note.com/rio_blog/m/m0d58eebf5bc0健康であることが最も得する社会をつくる｜カロコ事例マガジン

株式会社カロコについて

株式会社カロコ(https://kaloko.co.jp/corporate/)は「健康の再定義」をミッションに、フィットネス事業者向けクラウドサービスを開発・提供しています。現在はフィットネスカルテ「kaloko」を中心に、ジムの会員定着率改善、トレーナーの業務効率化、データを活用したマネジメント強化を支援しています。

スタートアップ系プログラム採択実績

・品川ソーシャルイノベーションアクセラレーター

・Googleスタートアップ「Founders at Campus」

代表プロフィール

林 諒（はやし りょう）／株式会社カロコ 代表取締役CEO

島根・岡山県出身。学生時代は陸上競技で国体強化選手に選出。ベネッセコーポレーションに新卒入社後、2014年に広告制作会社を起業。2022年ウェルビーイングDXを推進する株式会社カロコを第二創業。「地方から全国へ」という想いを胸に島根・岡山での経験を原点にフィットネスDXの社会実装を進めています。

