不用品回収比較センターは群馬県にお住まいの方へ粗大ゴミの捨て方のアンケートを実施しました！

群馬県にお住いの方に粗大ゴミの捨て方を調査！【アンケート概要】

株式会社Blitz[表: https://prtimes.jp/data/corp/139188/table/8_1_2125e7329ff3c312459eb5da43af0dde.jpg?v=202510071158 ]

なお、本アンケートは下記記事にも掲載しております。

群馬県の不用品回収業者一覧：https://fuyouhincenter.jp/gunma/

群馬県で粗大ゴミを捨てる時にどのような方法を取りましたか？

【アンケート結果】

- 自治体の粗大ごみ回収サービス：36%- 不用品回収業者：30%- 自治体指定の処分場への持ち込み：21%- リサイクルショップへの持ち込み：4%- フリマアプリの持ち込み：4%

群馬県で粗大ゴミを処分した方法について尋ねたところ、自治体の粗大ゴミ回収サービスを利用した方が最も多く、36%にのぼりました。

次いで、不用品回収業者の利用が30%、処分場への持ち込みが21%という結果でした。

そのほか、リサイクルショップへの持ち込みとフリマアプリへの出品はいずれも4%にとどまり、処分方法としてはやや少数派となっています。

群馬県で粗大ゴミの処分手段を選ぶ際に、もっとも重視したポイントは何ですか？

【アンケート結果】

- 費用の安さ：40%- 手続きの簡単さ：31%- 対応業者の信頼性・評判：21%- 回収のスピード：4%

群馬県で処分手段を選ぶうえで最も重視されたのは、費用の安さで、全体の40%の方がこれを挙げています。

続いて、手続きの簡単さが31%、対応業者の信頼性・評判が18%、回収のスピードが9%という結果となりました。

このことから、コスト面に加えて、手間の少なさや安心感といった要素も、処分方法の選定において重要視されていることがわかります。

実際に利用した処分方法での満足度を教えてください。

群馬県で不用品回収業者を利用した満足度

【アンケート結果】

- とても満足：16%- 満足：68%- 普通：16%

不用品回収業者を利用した群馬県の回答者のうち、68％が「満足」、16％が「とても満足」と回答しており、8割以上が肯定的な評価を示しました。

一方で16％の方は「普通」と回答しており、業者によって対応に差があった可能性も考えられます。

群馬県で自治体の粗大ごみ回収サービスを利用した満足度

【アンケート結果】

- とても満足：30%- 満足：60%- 普通：10%

自治体の回収サービスを利用した方からは、60％が「満足」、30％が「とても満足」と回答しており、90％が高評価という結果になりました。

「普通」と答えた方は10％にとどまり、自治体サービスの信頼性や使いやすさが評価された形です。

群馬県でフリマアプリに出品した人の満足度

【アンケート結果】

- 普通：100%

フリマアプリを利用して粗大ゴミを処分した方の回答は少数にとどまりましたが、その全員が「普通」と評価しました。

評価が大きく偏ることはなかったものの、満足・不満いずれの声も見られず、中立的な印象がうかがえます。

出品や発送の手間、売れるまでの時間などが、判断に迷いをもたらしている可能性もあります。

群馬県でリサイクルショップに持ち込んだ人の満足度

【アンケート結果】

- 満足：100%

リサイクルショップに不用品を持ち込んだ方の回答は少数でしたが、全員が「満足」と評価しました。

満足度は非常に高いものの、サンプル数が少ないため、傾向として参考程度にとどめる必要があります。

買取による金銭的メリットや、簡単な手続きが評価につながった可能性があります。

群馬県で自治体指定の処分場に持ち込んだ人の満足度

【アンケート結果】

- とても満足：14%- 満足：58%- 普通：28%

処分場へ持ち込んだ方のうち、58％が「満足」、14％が「とても満足」と回答しました。

一方で28％が「普通」としており、利便性やアクセスなどに課題を感じた方も一定数いたと考えられます。

不用品回収業者の利用時に困ったことや改善してほしい点

【アンケート結果】

- 手続きが煩雑・わかりづらい：21%- 時間帯が不便：21%- 料金が高い：14%- 収集日が限られている：7%- 予約が取りづらい：7%

不用品回収業者に対しては、手続きが煩雑・わかりづらい（21%）と時間帯が不便（21%）が同率で1位となりました。

さらに、料金が高い（14%）、収集日が限られている（7%）、予約が取りづらい（7%）といった声も上がっています。

対応の柔軟さや明瞭なサービス体系に対するニーズが高いことが読み取れます。

群馬県の自治体の粗大ゴミ収集サービス利用時に困ったことや改善してほしい点

【アンケート結果】

- 急ぎの処分には向かない・搬出サポート付きのプランが欲しい：30%- 手続きが煩雑・わかりづらい：30%- 予約が取りづらい：15%- 収集日が限られている：15%- 料金が高い：7%

群馬県における自治体の回収サービスに対しては、手続きが煩雑・わかりづらいと感じる声が最も多く、30%を占めました。

続いて予約が取りづらい（15%）、収集日が限られている（15%）、料金が高い（7%）という意見も見られました。

また「その他」では、急ぎの処分に対応できない、搬出サポート付きのプランがほしいといった要望があり、柔軟性の向上が求められていることがうかがえます。

群馬県が指定する処分場への持ち込み時に困ったことや改善してほしい点

【アンケート結果】

- 一度にたくさん出せないのが不便：50%- 手続きが煩雑・わかりづらい：16%- 予約が取りづらい：16%- 料金が高い：16%

処分場への持ち込みに関しては、手続きが煩雑・わかりづらい、予約が取りづらい、料金が高いがいずれも16%と同程度で並んでいます。

また「その他」では、一度にたくさん出せないのが不便という声があり、運搬面の負担が大きな課題となっていることがわかります。

今後、自治体の粗大ゴミ収集サービスに期待する新しい機能やサービスがあれば教えてください。

【アンケート結果】

- アプリやカレンダー形式での予約枠表示- 家の中からの搬出や分別の補助- 電子決済・回収券不要の仕組み- 翌日に回収してくれるサービスがほしい- 価格表示の明確化

群馬県の不用品回収のアンケートでは、自治体サービスに対してさらなる利便性向上が求められており、以下のような機能への期待が寄せられました。

アプリやカレンダー形式での予約枠表示や、家の中からの搬出や分別補助など、操作性とサポート体制を求める声が多く見られます。

また、定期回収の導入や、電子決済・回収券不要の仕組み、翌日に回収してくれるスピード対応、価格表示の明確化など、透明性と即応性の高いサービスが求められています。