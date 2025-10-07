『ニューアル記念5％OFFキャンペーン本日より開始』ノア精密の公式オンラインショップ「NOASHOP」を全面リニューアル

ノア精密株式会社

ノア精密株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役：本間久義）は、2025年10月7日（火）に、公式オンラインショップ「NOASHOP」を全面リニューアルいたしました。



これを記念し、全品5％OFFのクーポンを配布いたします。話題の新製品「MAG無線LAN時計」にもすぐにご利用いただける期間限定の特別なキャンペーンを開催いたします。



さらに今回のリニューアルでは、結婚祝いや記念日の贈り物として人気の「MAG名入れ時計」の注文プロセスを大幅に改善し、より快適にお買い物いただけるようにいたしました。

リニューアル記念キャンペーン

リニューアル記念キャンペーン特典（全てのお客様対象）

その場で即使用可能です！

会員登録でNOASHOPでのお買い物が全品5％OFFになるクーポンをプレゼント。

実施期間

2025年10月7日(火)～10月31日(金)

※クーポンはいずれも枚数に限りがあり、予定数に達し次第終了となります。

キャンペーン詳細を見る :https://www.mag-clock.jp/f/renewal_202510

リニューアルのポイント

トップページも全面リニューアル1. 「MAG名入れ時計」の注文プロセスが50%短縮されました！

「入力項目が多くて途中で迷ってしまう」「誤字脱字に気づかず注文してしまった」といった声を

頂きました。

今回のリニューアルにより、注文フォームをコンパクトにまとめ、大切な贈り物を正確にご入力いただけるようになり、よりスムーズに、安心してご注文いただけるようになりました。

「MAG名入れ時計」とは？

「MAG名入れ時計」は、記念日やオリジナルメッセージを刻める特別なギフト商品です。

結婚祝い・出産祝い・退職記念・開店祝いなど幅広い用途に対応。直営ECサイト「NOASHOP」のみで購入できるデザインも多数揃えています。

・写真が飾れる「フォトフレームクロック」

・フォーマルな贈答に適した「ガラス振り子時計」

・コンパクトで飾りやすい「ガラス置時計」

・アート感覚の「キャンバスクロック」

フォトフレームクロック

ガラス置時計

ガラス振り子時計

キャンバスクロック

MAGの名入れ時計を見る :https://www.mag-clock.jp/c/gr8

２.レビュー機能の拡充について

これまでは「複数の商品を比べにくい」「購入前に他のお客様の声をもっと参考にしたい」といったご意見をいただいておりました。



新しいトップページではレビューを一覧で表示し、人気商品や満足度の高い商品をすぐに見つけられるようにいたしました。

キャンペーン詳細を見る :https://www.mag-clock.jp/f/renewal_202510

企業情報

ノア精密株式会社は1982年の誕生から40年以上時計を中心に「ハカル」をテーマにモノ作りを続けてきた歴史を持つ、自社ブランド「MAG」をベースとした時計および計器類製品の企画製造販売を手掛けるメーカーです。

わたしたちは、「商品を通じて社会奉仕、企業を通じて生活向上」という企業理念と掲げるミッションのもと、これからも「人に寄り添い、寄り添い続けるブランド」を目指しております。

ご家庭用の時計、業務用、温度湿度計やタイマー、記念品やギフトに最適なプレゼント用の名入れ時計など様々なラインナップを揃えております。またオリジナル製品の開発ご依頼やOEM受託、記念品ノベルティのご要望など、お客様のニーズに寄り添う製品開発、ご提案に日々邁進しております。



