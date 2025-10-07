TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』のオリジナル描き下ろしイラスト「カンフーマスター」を使用したグッズがビックカメラグループで先行販売開始！

株式会社イーディス


◆特設サイト

https://a.sofmap.com/contents/?id=animega-sofmap&sid=sakamotodays_kung_fu_fair(https://a.sofmap.com/contents/?id=animega-sofmap&sid=sakamotodays_kung_fu_fair)


◆販売情報

【アニメガ×ソフマップ取扱い店舗】


・池袋店


・AKIBA アミューズメント館


・横浜ビブレ店


・町田店


・仙台駅前店


・名古屋駅西店


・なんば店


・神戸ハーバーランド店


・天神１号館




【ソフマップ】


川越店




【アキバ☆ソフマップ(通販)】


https://a.sofmap.com/contents/?id=animega-online&sid=sakamotodays_kung_fu(https://a.sofmap.com/contents/?id=animega-online&sid=sakamotodays_kung_fu)


◆販売期間

2025年10月7日(火)～10月26日(日)


◆TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』-カンフーマスター-商品情報

アクリルスタンド

販売価格：各1,430円 (税込)


本体サイズ：約76×139mm以内


台座サイズ：約60×23mm


素材：アクリル


ラインナップ：坂本太郎、南雲、神々廻、大佛、篁、X(スラ―)、赤尾リオン［全7種］






メタリック缶バッジ

販売価格：各550円 (税込)


サイズ：約Φ56mm


素材：ブリキ、PET、紙


ラインナップ：坂本太郎、南雲、神々廻、大佛、篁、X(スラ―)、赤尾リオン［全7種］






トレーディングホロアクリルキーホルダー(全7種)

販売価格：990円/ BOX 6,930円(税込)


サイズ：約46×69mm


素材：アクリル、鉄






トレーディングクリアカード(全14種)

販売価格：330円/ BOX 4,620円(税込)


サイズ：約67×96mm


素材：PP






トレーディングブロマイド２枚セット (全14種)

販売価格：440円/ BOX 3,080円(税込)


サイズ：L判（約89×127mm）


素材：紙






フロストマグカップ

販売価格：2,750円(税込)


サイズ：約Φ80×94mm


素材：ガラス






B2タペストリー

販売価格：各3,850円 (税込)


サイズ：約515×728 mm


素材：ポリエステル


ラインナップ：坂本太郎、南雲、神々廻、大佛、篁、X(スラ―)、赤尾リオン［全7種］






トレーディング缶バッジ (全7種)

販売価格：440円/ BOX 3,080円(税込)


サイズ：約Φ56mm


素材：ブリキ、紙、PP






ダイカットステッカーセット

販売価格：825円(税込)


サイズ：約64×58mm角内


素材：紙、PP






トレーディングミニアクリルスタンド(全7種)

販売価格：990円/ BOX 6,930円(税込)


サイズ：約65mm角内


素材：アクリル





◆予約商品

ビッグアクリルスタンド

販売価格：各3,080円(税込)


本体サイズ：約210×148mm以内


素材：アクリル


ラインナップ：坂本太郎、南雲、神々廻、大佛、篁、X(スラ―)、赤尾リオン［全7種］





◆購入特典

フェア商品を2,000円(税込)お買い上げごとに、


ノベルティフォトカード(全14種)からランダムで1枚プレゼント。




〈ご案内〉


※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。


※商品の発売時期・仕様などは諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。予めご了承ください。


※トレーディング商品は、商品の性質上、同じ絵柄が出る事がございますので、予めご了承ください。


※特典はランダムでの配布となります。お好きな柄をお選びいただくことは出来ませんので予めご了承ください。


◆権利表記

(C)鈴木祐斗／集英社・SAKAMOTO DAYS製作委員会


◆会社概要

■イーディスについて


https://edith.co.jp/


『こんなことが、できるんだ！』の企業スローガンをもとに、大手商業施設・テーマパークなどの集客プロモーション、地方創生に貢献するフィールド・エリアプロモーション、外食クライアントからのニーズにお応えした店舗プロモーションなどを手掛けております。


最新のオンラインシステムを活用したデジタルイベントや、カフェやレストランを利用するフードサービス事業、コラボグッズ販売など多種多様な事例・実績多数。


大切な商品やサービスに意外性のある楽しさをプラスして、もっとエキサイティングに、もっと驚きのあるものへ進化させるお手伝いをしております。




社名：株式会社イーディス


代表者 ：代表取締役 森　俊平


所在地：東京都豊島区東池袋1-23-13


事業：イベント事業・グッズ事業




■自社運営サイトについて


「EDITH ONLINE」https://edith-online.com/


「E-flower」https://e-flower.biz


自社での企画商品や、自社企画イベントグッズなど様々なグッズを取り扱い中。


期間限定商品やここでしか購入できない商品も取り扱っております。




■「E-DINER」について


【池袋本店】


所在地：ソシアルビル１F


住所：〒170-0013　東京都豊島区東池袋1丁目23-1




イーディスが手掛けるIPコラボショップです。コラボ作品の公式グッズや、ここでしか購入できない描き下ろしイラストを使用した限定グッズや、オリジナルフードを販売。店内は作品をイメージした装飾やフォトスポットを設け、ご来店いただきました皆様に楽しんでいただける空間でお迎えいたします。


※展開内容はコンテンツによって異なります。




■「イーアニ -EDITH ANIME SHOP-」について


所在地：HEP FIVE内 6階


住所：〒530-0017 大阪府大阪市北区角田町5-15




イーディスが手掛ける、オリジナルグッズを販売しているショップです。


E-DINERとのコラボと連動し、E-DINERで取り扱いしている


グッズをイーアニ内でPOP UPし販売いたします。


主に、弊社ECサイト「EDITHONLINE」で販売している


オリジナルグッズを取り扱い中。


店内はPOP UP作品をイメージした装飾やフォトスポットを設け、


皆様に楽しんでいただける空間でお迎えいたします。