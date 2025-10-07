結婚相談所TMSパートナーが入会金無料！秋の婚活応援キャンペーンを実施！🍁
婚活総合カンパニーTMSグループの直営結婚相談所であるTMSパートナー（https://www.tms-p.co.jp/）が、秋の婚活応援キャンペーンとして入会金33, 000円（税込）の割引を実施いたします。
＜秋の婚活応援キャンペーンの概要＞
キャンペーン期間：2025年10月7日（火）～2025年11月3日（月）
キャンペーン内容：TMSパートナーの入会金を税込33,000円OFF
対象：2025年10月7日（火）～2025年11月3日（月）の期間中にTMSパートナーのスタンダードプラン・プレミアムプランにご入会された方
※入会後は登録費、月会費、活動サポート費が発生します
この機会にTMSパートナーの婚活応援キャンペーンを活用して素敵なご縁も見つけませんか？
TMSパートナーが選ばれる理由
選ばれる理由１：婚約まで徹底サポート
結婚相談所によっては「お見合い」でお相手と出会えた段階や「交際」から真剣交際できそうなパートナーに絞りこめた段階でサポートがなくなるところもあります。TMSパートナーは、お客様の成婚を第一に考え、入会から婚約に至るまで、フルサポート。お客様を成婚まで導きます。
選ばれる理由2：お見合いに繋がるお相手探し
24時間どこからでもお相手を検索できる「検索システム」、価値観が合うお相手をAIが定期的に紹介してくれる「AIマッチング紹介」、出会いの幅が広がる担当者からの「推薦紹介」でお相手探しをすることができます。
選ばれる理由3：サポートのプロがあなたをマンツーマンでサポートします
成婚メソッドの研修を受けたプロフェッショナルなサポートメンバーがあなたをマンツーマンでサポートします。TMSパートナーの担当者は「共通の友人」として本音に寄り添ったサポートをおこないます。
選ばれる理由4：プロ講師による婚活セミナー「TMSスクール」
セミナーに参加した方は不参加の方に比べ、成婚確率が45.3%UP!
※TMSスクールのセミナー（オリエンテーション除く）に参加した2024年の退会者のうち、成婚退会された方の割合と、セミナーに未参加だった退会者のうち、成婚退会された方の割合との差
選ばれる理由5：圧倒的コストパフォーマンス
※1 シンプルプラン・スタンダードプランはエリアIIの価格です。エリアIの価格は料金ページから確認ください。
商品比較サイト『mybest』の【徹底比較】結婚相談所のおすすめ人気ランキングでTMSパートナーが2位にランクインいたしました。（2025年7月時点）
結婚相談所TMSパートナーの店舗一覧
宮城県 https://www.tms-p.co.jp/salonpref/miyagi/
仙台店 https://www.tms-p.co.jp/salon/sendai/
群馬県 https://www.tms-p.co.jp/salonpref/gunma/
前橋店 https://www.tms-p.co.jp/salon/maebashi/
埼玉県 https://www.tms-p.co.jp/salonpref/saitama/
さいたま店 https://www.tms-p.co.jp/salon/saitama/
千葉県 https://www.tms-p.co.jp/salonpref/chiba/
木更津店 https://www.tms-p.co.jp/salon/kisarazu/
東京都 https://www.tms-p.co.jp/salonpref/tokyo/
新宿店 https://www.tms-p.co.jp/salon/shinjuku/
東京店 https://www.tms-p.co.jp/salon/tokyo/
神奈川県 https://www.tms-p.co.jp/salonpref/kanagawa/
横浜店 https://www.tms-p.co.jp/salon/yokohama/
岐阜県 https://www.tms-p.co.jp/salonpref/gifu/
静岡県 https://www.tms-p.co.jp/salonpref/shizuoka/
サテライト浜松 https://www.tms-p.co.jp/salon/hamamatsu/
愛知県 https://www.tms-p.co.jp/salonpref/aichi/
名古屋駅前店 https://www.tms-p.co.jp/salon/nagoya/
半田店 https://www.tms-p.co.jp/salon/handa/
三重県 https://www.tms-p.co.jp/salonpref/mie/
四日市店 https://www.tms-p.co.jp/salon/yokkaichi/
滋賀県 https://www.tms-p.co.jp/salonpref/shiga/
草津店 https://www.tms-p.co.jp/salon/kusatsu/
京都府 https://www.tms-p.co.jp/salonpref/kyoto/
京都四条店 https://www.tms-p.co.jp/salon/kyoto/
大阪府 https://www.tms-p.co.jp/salonpref/osaka/
心斎橋店 https://www.tms-p.co.jp/salon/shinsaibashi/
梅田店 https://www.tms-p.co.jp/salon/umeda/
泉佐野店 https://www.tms-p.co.jp/salon/izumisano/
兵庫県 https://www.tms-p.co.jp/salonpref/hyogo/
神戸三宮店 https://www.tms-p.co.jp/salon/kobe/
和歌山県 https://www.tms-p.co.jp/salonpref/wakayama/
和歌山店 https://www.tms-p.co.jp/salon/wakayama/
岡山県 https://www.tms-p.co.jp/salonpref/okayama/
岡山駅前店 https://www.tms-p.co.jp/salon/okayama/
徳島県 https://www.tms-p.co.jp/salonpref/tokushima/
サテライト徳島 https://www.tms-p.co.jp/salon/tokusima/
香川県 https://www.tms-p.co.jp/salonpref/kagawa/
高松店 https://www.tms-p.co.jp/salon/takamatsu/
福岡県 https://www.tms-p.co.jp/salonpref/fukuoka/
福岡天神店 https://www.tms-p.co.jp/salon/fukuoka/
久留米店 https://www.tms-p.co.jp/salon/kurume/
佐賀県 https://www.tms-p.co.jp/salonpref/saga/
大分県 https://www.tms-p.co.jp/salonpref/oita/
大分店 https://www.tms-p.co.jp/salon/oita/
オンラインエリア
北海道 https://www.tms-p.co.jp/salonpref/hokkaido/
青森県 https://www.tms-p.co.jp/salonpref/aomori/
秋田県 https://www.tms-p.co.jp/salonpref/akita/
岩手県 https://www.tms-p.co.jp/salonpref/iwate/
盛岡 https://www.tms-p.co.jp/salon/morioka/
山形県 https://www.tms-p.co.jp/salonpref/yamagata/
福島県 https://www.tms-p.co.jp/salonpref/fukushima/
郡山 https://www.tms-p.co.jp/salon/koriyama/
町田 https://www.tms-p.co.jp/salon/machida/
表参道 https://www.tms-p.co.jp/salon/omotesando/
渋谷 https://www.tms-p.co.jp/salon/shibuya/
池袋 https://www.tms-p.co.jp/salon/ikebukuro/
銀座 https://www.tms-p.co.jp/salon/ginza/
青山 https://www.tms-p.co.jp/salon/aoyama/
川崎 https://www.tms-p.co.jp/salon/kawasaki/
川口 https://www.tms-p.co.jp/salon/kawaguchi/
船橋 https://www.tms-p.co.jp/salon/funabashi/
栃木県 https://www.tms-p.co.jp/salonpref/tochigi/
宇都宮 https://www.tms-p.co.jp/salon/utsunomiya/
茨城県 https://www.tms-p.co.jp/salonpref/ibaraki/
水戸 https://www.tms-p.co.jp/salon/mito/
豊橋 https://www.tms-p.co.jp/salon/toyohashi/
岡崎 https://www.tms-p.co.jp/salon/okazaki/
堺 https://www.tms-p.co.jp/salon/sakai/
尼崎 https://www.tms-p.co.jp/salon/amagasaki/
倉敷 https://www.tms-p.co.jp/salon/kurashiki/
愛媛 https://www.tms-p.co.jp/salonpref/ehime/
松山 https://www.tms-p.co.jp/salon/matsuyama/
高知県 https://www.tms-p.co.jp/salonpref/kochi/
北九州・小倉 https://www.tms-p.co.jp/salon/kitakyusyu-kokura/
長崎県 https://www.tms-p.co.jp/salonpref/nagasaki/
熊本県 https://www.tms-p.co.jp/salonpref/kumamoto/
宮崎県 https://www.tms-p.co.jp/salonpref/miyazaki/
鹿児島県 https://www.tms-p.co.jp/salonpref/kagoshima/
豊島区 https://www.tms-p.co.jp/salon/toshimaku/
大田区 https://www.tms-p.co.jp/salon/otaku/
練馬区 https://www.tms-p.co.jp/salon/nerimaku/
杉並区 https://www.tms-p.co.jp/salon/suginamiku/
世田谷区 https://www.tms-p.co.jp/salon/setagayaku/
荒川区 https://www.tms-p.co.jp/salon/arakawaku/
足立区 https://www.tms-p.co.jp/salon/adachiku/
江戸川区 https://www.tms-p.co.jp/salon/edogawaku/
墨田区 https://www.tms-p.co.jp/salon/sumidaku/
葛飾区 https://www.tms-p.co.jp/salon/katsushikaku/
台東区 https://www.tms-p.co.jp/salon/taitouku/
江東区 https://www.tms-p.co.jp/salon/koutouku/
千代田区 https://www.tms-p.co.jp/salon/chiyodaku/
港区 https://www.tms-p.co.jp/salon/minatoku/
中央区 https://www.tms-p.co.jp/salon/chuouku/
事業内容
結婚相談所事業（サービス名称：フィオーレ https://www.total-marriage.com/ ）
結婚相談所事業（サービス名称：TMSパートナー https://www.tms-p.co.jp/ ）
結婚相談所事業（サービス名称：茜会 https://www.akanekai.co.jp/）
※東日本エリアは日本健康管理株式会社が運営
イベント事業（サービス名称：FIORE PARTY https://www.fiore-party.com/ ）
イベント事業（サービス名称：TMSイベントポータル https://www.exeo-japan.co.jp/ ）
イベント事業（サービス名称：SMILE STAGE https://www.smile-stage.jp/ ）
婚活プラットフォーム事業（サービス名称:TMS 全国結婚相談事業者連盟 https://www.nakoudonet.com/ ）
関連団体
仲人協会連合会 https://nakodokyokai.com/
宮城県仲人協会 https://miyagi-nakodo.com/
福島県仲人協会 https://fukushima-nakodo.com/
東京都仲人協会 https://tokyo-nakodo.com/
埼玉県仲人協会 https://saitama-nakodo.com/
神奈川県仲人協会 https://kanagawa-nakodo.com/
愛知県仲人協会 https://aichi-nakodo.com/
静岡県仲人協会 https://shizuoka-nakodo.com/
福井県仲人協会 https://fukui-nakodo.com/
富山県仲人協会 https://toyama-nakodo.com/
大阪府仲人協会 https://osaka-nakodo.com/
岡山県仲人協会 https://okayama-nakodo.com/
福岡県仲人協会 https://fukuoka-nakodo.com/
熊本県仲人協会 https://kumamoto-nakodo.com/
大分県仲人協会 https://oita-nakodo.com/