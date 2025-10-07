結婚相談所TMSパートナーが入会金無料！秋の婚活応援キャンペーンを実施！🍁

婚活総合カンパニーTMSグループの直営結婚相談所であるTMSパートナー（https://www.tms-p.co.jp/）が、秋の婚活応援キャンペーンとして入会金33, 000円（税込）の割引を実施いたします。



＜秋の婚活応援キャンペーンの概要＞


キャンペーン期間：2025年10月7日（火）～2025年11月3日（月）


キャンペーン内容：TMSパートナーの入会金を税込33,000円OFF


対象：2025年10月7日（火）～2025年11月3日（月）の期間中にTMSパートナーのスタンダードプラン・プレミアムプランにご入会された方


※入会後は登録費、月会費、活動サポート費が発生します




この機会にTMSパートナーの婚活応援キャンペーンを活用して素敵なご縁も見つけませんか？





TMSパートナーが選ばれる理由


選ばれる理由１：婚約まで徹底サポート

結婚相談所によっては「お見合い」でお相手と出会えた段階や「交際」から真剣交際できそうなパートナーに絞りこめた段階でサポートがなくなるところもあります。TMSパートナーは、お客様の成婚を第一に考え、入会から婚約に至るまで、フルサポート。お客様を成婚まで導きます。





選ばれる理由2：お見合いに繋がるお相手探し

24時間どこからでもお相手を検索できる「検索システム」、価値観が合うお相手をAIが定期的に紹介してくれる「AIマッチング紹介」、出会いの幅が広がる担当者からの「推薦紹介」でお相手探しをすることができます。




選ばれる理由3：サポートのプロがあなたをマンツーマンでサポートします

成婚メソッドの研修を受けたプロフェッショナルなサポートメンバーがあなたをマンツーマンでサポートします。TMSパートナーの担当者は「共通の友人」として本音に寄り添ったサポートをおこないます。




選ばれる理由4：プロ講師による婚活セミナー「TMSスクール」

セミナーに参加した方は不参加の方に比べ、成婚確率が45.3%UP!


※TMSスクールのセミナー（オリエンテーション除く）に参加した2024年の退会者のうち、成婚退会された方の割合と、セミナーに未参加だった退会者のうち、成婚退会された方の割合との差





選ばれる理由5：圧倒的コストパフォーマンス

※1 シンプルプラン・スタンダードプランはエリアIIの価格です。エリアIの価格は料金ページから確認ください。




商品比較サイト『mybest』の【徹底比較】結婚相談所のおすすめ人気ランキングでTMSパートナーが2位にランクインいたしました。（2025年7月時点）


