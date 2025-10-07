MANASTASH×BOUNTY HUNTER スペシャルコラボアイテムをリリース！

株式会社TSIホールディングス

（株）TSIホールディングス（本社：港区赤坂 代表取締役社長 下地 毅）のグループ会社である（株）TSIが運営する、1993年創業のアメリカ、シアトル発祥のHempをベースとしたライフスタイルブランド「MANASTASH」は、10月10日(金)より「BOUNTY HUNTER」とのスペシャルアイテムを販売いたします。

1995年に東京・裏原宿の住宅街から始まった「BOUNTY HUNTER」（バウンティーハンター）。アメリカントイを中心に扱い、オリジナルのTシャツやフィギュアを販売し、90年代裏原宿のカリスマショップ/ブランドとして若者から絶大な支持を集めていたフロントマンであり、裏原宿の象徴的存在であったヒカル氏によるデザインワークは創業から30年経つ現在も変わらず続いています。

今回はそんなストリートブランドのど真ん中である「BOUNTY HUNTER」と、シアトル生まれでヘンプを用いたアウトドアウェアを得意とするライフスタイルブランド「MANASTASH」が協業。

ボアフリースを使用したMA-1や綿空紡糸素材のL/S TシャツとS/S T-SHIRT、アクティブ対応可能なナイロンパンツとスウェットシャツの全5型に、両ブランドのロゴを組み合わせたグラフィックが入ります。

■MANASTASH×BOUNTY HUNTER BOA MA-1 \38,500

■MANASTASH×BOUNTY HUNTER SWEAT SHIRT \18,700

■MANASTASH×BOUNTY HUNTER L/S T-SHIRT \11,000

■MANASTASH×BOUNTYHUNTER S/S T-SHIRT \9,900

■MANASTASH×BOUNTYHUNTER TRACK PANTS \19,800

10月10日（金）より「MANASTASH」 原宿店とオフィシャルECサイトをはじめ、全国の「MANASTASH」取り扱い店舗にて発売を開始します。

商品に関するお問い合わせ

■MANASTASH 原宿 https://www.manastash.com/stores/index.html

TEL 03-6447-0818

■MANASTASH オンラインページ https://mix.tokyo/pages/manastash

■MANASTASHインスタグラム https://www.instagram.com/

また、イメージビジュアルにはヒカル氏が長年通い続けている蕎麦屋「ほそ島や」にご協力いただき、撮影を敢行。ヒカル氏の日常を切り抜いたドキュメント感あふれるビジュアルはファッションシュートながらリアルな風景を表現しています。

■MODEL_ Hikaru

https://www.instagram.com/bxh_official/

■Photo_ https://www.instagram.com/sabnoten/

■Styling_ Kentaro Ueno

■Art Direction_ https://www.instagram.com/ryu_.t/

BOUNTY HUNTER 【バウンティーハンター】

1995年、HIKARUとTAKAが原宿にTOY SHOP「BOUNTY HUNTER」をオープン。海外より買い付けてきたヴィンテージTOYをメインにオリジナルTOY、アパレルの展開をスタート。社会現象になった原宿のストリートシーンを牽引した。現在もオリジナルTOY、BOUNTY HUNTER独特のデザインをのせたアパレルをメインに展開。

https://www.bounty-hunter.com/



MANASTASH【マナスタッシュ】

1993年に米国シアトルで設立されたMANASTASH。ブランド名の由来となる北アメリカ大陸の西海岸沿いを南北に走るカスケード山脈から駆け落ちるマナスタッシュ山高原は、スキーやトレッキング、マウンテンバイク、ラフティング、カヤックなど多様なアウトドアスポーツが楽しめることで有名です。創業時よりヘンプやリサイクルフリースなど環境に優しい素材を採用して最高のアイテムを作ることを理念に掲げ、旧き良きアメリカのプロダクトをデザインベースにしたライフスタイルブランドは、ファッションとカルチャーをクロスオーバーさせた新しいスタイルを提案します。

HP https://www.manastash.com/

Instagram https://www.instagram.com/manastash_hq/?hl=ja

▼取材に関するお問い合わせ▼

メディア対応：株式会社TSI

上野商会事業部プレス

TEL.03-5785-6438

ブランドサイト：https://www.manastash.com/

▼本件に関するお問い合わせ▼

株式会社TSIホールディングス 財務広報IR課

TEL.03-5785-6412

https://tsi-holdings.com