「肌を仕込む」新常識。CICIBELLA《PREMIUM BEAUTY SERUM》ついに発売！

LaBella株式会社

PREMIUM BEAUTY SERUM

肌を”仕込む”新常識。

濃厚なミルキーエッセンスがお肌の角質層まで

美容成分を届け、１押しで簡単つるすべ肌に！

■AZELAIC ACID＋ *3

ハリ不足、毛穴の目立ち、乾燥やくすみ、肌のゆらぎが気になる方に

■EXOSOME＋ *4

乾燥、キメの乱れ、ごわつきなどによる肌荒れ予防をしたい方に

■PDRN＋ *5

乾燥、ハリ不足、くすみなどエイジングサインが気になる方に

「ゆらぎに、先手。」AZELAIC ACID＋ *3

「くずれ肌に、先回り。」EXOSOME＋ *4

「肌ノイズに、育てのケア。」PDRN＋ *5

共通成分として

角質を柔らかくつるスベにする『グルコノラクトン *1』配合

美容医療レベルの先進成分を凝縮した、贅沢な1本。

毎日のスキンケアにプラスするだけで、ワンランク上の素肌へ 。



ぜひチェックしてみてください！

*1 グルコノラクトン(整肌成分)

*2 角質層まで

*3 アゼロイルジグリシンK(整肌成分)

*4 ヒト脂肪由来間葉系細胞エクソソーム(整肌成分)

*5 DNA-Na(整肌成分)

下記サイトより、商品ページをご覧頂けます。

Qoo10 CICIBELLA公式

https://www.qoo10.jp/shop/cicibeauty

CICIBELLA 公式Instagram

https://www.instagram.com/cicibella.jp/



◆商品のお問い合わせ

Email：labella@otoiawase.jp

Tel：03-6427-1681

（電話受付時間：平日10:00～13:00 / 14:00～17:00）

〈URL〉https://cicibella.jp/



◆本社所在地

東京都渋谷区東2-27-10 TBCビル２階