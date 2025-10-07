「肌を仕込む」新常識。CICIBELLA《PREMIUM BEAUTY SERUM》ついに発売！
LaBella株式会社
PREMIUM BEAUTY SERUM
「ゆらぎに、先手。」
AZELAIC ACID＋ *3
「くずれ肌に、先回り。」
EXOSOME＋ *4
「肌ノイズに、育てのケア。」
PDRN＋ *5
美容医療レベルの先進成分を凝縮した、贅沢な1本。
*1 グルコノラクトン(整肌成分)
下記サイトより、商品ページをご覧頂けます。
https://www.instagram.com/cicibella.jp/
PREMIUM BEAUTY SERUM
肌を”仕込む”新常識。
濃厚なミルキーエッセンスがお肌の角質層まで
美容成分を届け、１押しで簡単つるすべ肌に！
■AZELAIC ACID＋ *3
ハリ不足、毛穴の目立ち、乾燥やくすみ、肌のゆらぎが気になる方に
■EXOSOME＋ *4
乾燥、キメの乱れ、ごわつきなどによる肌荒れ予防をしたい方に
■PDRN＋ *5
乾燥、ハリ不足、くすみなどエイジングサインが気になる方に
共通成分として
角質を柔らかくつるスベにする『グルコノラクトン *1』配合
美容医療レベルの先進成分を凝縮した、贅沢な1本。
毎日のスキンケアにプラスするだけで、ワンランク上の素肌へ 。
ぜひチェックしてみてください！
*2 角質層まで
*3 アゼロイルジグリシンK(整肌成分)
*4 ヒト脂肪由来間葉系細胞エクソソーム(整肌成分)
*5 DNA-Na(整肌成分)
Qoo10 CICIBELLA公式
https://www.qoo10.jp/shop/cicibeauty
CICIBELLA 公式Instagram
https://www.instagram.com/cicibella.jp/
◆商品のお問い合わせ
Email：labella@otoiawase.jp
Tel：03-6427-1681
（電話受付時間：平日10:00～13:00 / 14:00～17:00）
〈URL〉https://cicibella.jp/
◆本社所在地
東京都渋谷区東2-27-10 TBCビル２階