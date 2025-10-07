11/5（水）14時より、セミナーインフォ社主催セミナー「生産性改革を実現するDXとは？‐金融機関データ活用最新事例‐」横浜銀行様と共に登壇します

株式会社ダイナトレック

日本全国の約30の金融機関でのデータ統合・データ活用プロジェクトを展開する株式会社ダイナトレック（本社：東京都港区、代表取締役 佐伯 譲二、以下「ダイナトレック」）は、株式会社セミナーインフォ主催のオンラインセミナー「生産性改革を実現するDXとは？‐金融機関データ活用最新事例‐」に協賛・登壇いたします。

本セミナーでは、横浜フィナンシャルグループの横浜銀行（本店：神奈川県横浜市、代表取締役頭取 片岡 達也、以下「横浜銀行」）ITソリューション部 部長 石川久雄様のご講演及びパネルディスカッション、当社取締役 佐伯慎也によるサービスの紹介を行います。

セミナー申込ページ :https://si-forum.jp/20251105_Dynaterek_2＜こんな方におすすめ＞- 銀行・証券・保険・リース・金融子会社等の経営者・管理者クラスの方々- 経営企画・営業企画・システム企画等の主要企画系セクションの方々- マーケティング・販促・Web等の主要マーケティング系セクションの方々- データ推進、データ分析などデータ系セクションの方々- その他、本イベントにご興味をお持ちいただけた金融機関の方々＜開催概要＞

地域課題や顧客ニーズの多様化に対応するためには、お客様と向き合う時間を創出しながら、最適なサービスを提供することが求められています。そこに向けては、本部・営業店・経営層におけるデータやAIの活用は欠かせません。

本イベントでは横浜銀行様をお招きし、生産性改革に向けたポイントや、次世代SFA・CRM/融資審査システムの導入や蓄積するデータのBIツールを用いた分析など、データ・AI活用戦略についてご紹介いたします。

- タイトル：生産性改革を実現するDXとは？‐金融機関データ活用最新事例‐- 日 時：2025年11月5日（水）14:00-16:10- 開催形式：オンライン- 参加費用：無料- 主 催：株式会社セミナーインフォ- 協 賛：株式会社ダイナトレック- 参加申込：https://si-forum.jp/20251105_Dynaterek_2＜アジェンダ＞- 講演 横浜銀行における生産性向上のためのデータ・AI活用戦略

横浜銀行 ITソリューション部 部長 石川 久雄 様

- 講演 横浜銀行における、ダイナトレックを用いたBI活用と業務効率化の実践

ダイナトレック 取締役 プロダクトマネージャー 佐伯 慎也

- パネルディスカッション

「持続的成長に向けた生産性向上戦略」においてデータはどのように活用されていくか

横浜銀行 ITソリューション部 部長 石川 久雄 様

ダイナトレック 取締役 プロダクトマネージャー 佐伯 慎也

＜株式会社ダイナトレックについて＞

株式会社ダイナトレックは、仮想データ統合ツール「DYNATREK BI Platform」の提供、ならびにデータ利活用コンサルティングを提供する企業です。

「DYNATREK BI Platform」は、1980年代より同社が開発を進める独自の「仮想統合技術」（日米特許取得済）を核としており、地銀上位行の75％に自社コンサルティングによる導入を行なっています。国内約30の銀行をはじめ、金融、通信、官公庁、製造業など幅広い分野のお客様における、大規模な統合情報基盤として活用されています。