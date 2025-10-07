TacoBell ×　映画『おいしい給食　炎の修学旅行』 期間限定コラボメニュー10月10日(金)発売決定！

KOZOホールディングス株式会社

KOZOホールディング株式会社の子会社である株式会社TBJ（本社：東京都中央区、代取締役社長：檜垣周作）が運営するアメリカ初のメキシカン・ファストフード「Taco Bell」は2025年10月24日（金）公開予定の劇場版第4弾『おいしい給食 炎の修学旅行』（主演：市原隼人）とのスペシャルコラボレーションメニュー、「炎のソース・給食タコライスセット」を10月10日（金）より全国のタコベル店舗にて期間限定で販売いたします。

本コラボは“メキシカン×給食”をテーマに開発され、映画『おいしい給食 炎の修学旅行』にちなんで、まさにメキシコの給食をイメージした“ホット”な一品となっています。

【商品概要】

・ 商品名：炎のソース・給食タコライスセット

・ 価格：税込1,420円～

・ 販売期間：2025年10月10日（金）～2025年11月30日（日）

・ 販売店舗：全国のタコベル店舗

＋60円でチップスからポテト、＋90円でチップスからサラダに変更可能

【映画概要】

大ヒット中の「おいしい給食」シリーズ劇場版第4作（主演：市原隼人）。1989年、函館を舞台に甘利田先生＆粒來ケンらおなじみの面々が再集結、給食への愛と冒険をタイトル通り“炎の修学旅行”で描く、笑いと涙のスペクタクルコメディ。

映画『おいしい給食 炎の修学旅行』2025年10月24日全国ロードショー

https://oishi-kyushoku4-movie.com/

2025年10月24日(金)新宿ピカデリーほか全国公開

配給：AMGエンタテインメント

(C) 2025「おいしい給食」製作委員会

【TacoBell】

【全米中心に7,000店舗、アメリカ発のメキシカン・ファストフード】

「タコベル」は、1962年にアメリカ・カリフォルニアでグレン・ベル氏が生み出したメキシカン・ファストフードのブランドです。注文を受けてから作られる「タコベル」のフレッシュなタコスやブリトーは瞬く間に人気を博し、タコスはアメリカ人にとって大人気の食べ物の一つとなりました。その人気はいまでも拡大し続けており、全米を中心に世界で7,000店舗以上を運営する世界でも有数のファストフードブランドとなっています。

【広がる！Taco Bell (タコベル) のおいしさ】

これまで、2015年4月に日本1号店である渋谷道玄坂店をオープンした後、都内ではアクアシティお台場店、神保町店、東京ドームシティ店、ミヤシタパーク店、中目黒店、有明ガーデン店等着実に店舗数を伸ばし、タコベルは日本国内で現在10店舗を展開中の他、数店舗が今後の出店を控えており、世界的にもますます高まりつつあるメキシコ料理人気の波に乗って、積極的に店舗展開を行ってまいります。

【株式会社TBJ】

▪本社所在地：東京都中央区日本橋蛎殻町1-5-6 盛田ビルディング

▪代表取締役社長：檜垣 周作

▪事業内容：メキシカン・ファストフードブランド「Taco Bell」の運営

▪公式URL : https://tacobell.jp/

Facebook : http://www.facebook.com/TacoBellJP

Instagram : @TacoBellJP http://www.instagram.com/tacobelljp

X : @TacoBellJP http://www.twitter.com/tacobelljp

【店舗一覧】

▪渋谷道玄坂店 東京都渋谷区道玄坂2-25-14 カネダイビル１F

▪アクアシティお台場店 東京都港区台場1丁目7番1号 アクアシティお台場3階

▪神保町店 東京都千代田区神田神保町1-8-5 神田神保町レジデンス1F・2F

▪東京ドームシティ店 東京都文京区後楽1丁目3番61号 東京ドーム D22-A区

▪阪急三番街店 大阪府大阪市北区芝田1-1-3 北館フェスティブコート1F

▪ノースポート・モール店 神奈川県横浜市都筑区中川中央1-25-1 ノースポート・モール3F

▪MIYASHITA PARK店 東京都渋谷区神宮前6-20-10 RAYARD MIYASHITA PARK SOUTH3F

▪プレナ幕張店 千葉県千葉市美浜区ひび野2-4 プレナ幕張１F

▪中目黒店 東京都目黒区上目黒2-9-1 中目黒GS第１ビル １F

▪有明ガーデン店 東京都江東区有明2-1-8 2F

お問い合わせ

▪担当：鈴木

▪Tel : 03-6311-8894 / Mail : tbj@tacobell.jp