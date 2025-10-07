【ニトリ】愛するペットにあたたかく暮らしてほしい。ペット用寝具に2025年モデルNウォームシリーズ登場。

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）より、10月6日（月）から順次、ニトリ一部店舗およびニトリネットにて販売を開始した、「ペット用Nウォーム寝具」シリーズをご紹介いたします。【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/feature/withmypets/(https://www.nitori-net.jp/ec/feature/withmypets/)

「Nウォームはあたたかい♪」でおなじみの吸湿発熱素材を使ったペット用寝具は、ワンちゃんやネコちゃんがあたたかく快適に眠れるよう開発された人気シリーズです。

■2025年モデル「ペット用Nウォーム寝具」の特徴

定番のあたたかさはもちろん、Nウォームは抗菌防臭（表生地）機能がついています。また、フローリングの床でも動きづらいすべり止めが付いているので、ペットが飛び乗ってもズレにくくなっています。洗濯機で丸洗いすることができ、汚れても安心。お世話をする飼い主にとっても使いやすい仕様になっています。

さらに、今年は新提案となる「アシポカペットベッド」も登場しました。形は3種類から選ぶことが出来ます。

ペットベッドには飼い主も足を入れることができ、ペットと一緒に温まることができます。

大好きなペットのぬくもり、存在を感じながらご使用いただけますので、ペットとのコミュニケーションの新たなきっかけになるかもしれません。

ほかにも様々なペット用寝具をご用意しております。ぜひご覧くださいませ。

今後もニトリでは、ペットとの暮らしを快適に彩る商品の開発に力を入れてまいります。

■ニトリネット「ペットと暮らす・ペットグッズ特集」

https://www.nitori-net.jp/ec/feature/withmypets/

■商品概要 ※価格はすべて税込み表記

【商品名】ペットベッド 四角・丸

【価格】S：1,490円 M：1,990円 L：2,490円

【サイズ（約）】

Sサイズ：四角 幅40×奥行30×高さ12cm

丸 直径40×高さ12cm

Mサイズ：四角 幅55×奥行40×高さ12cm

丸 直径50×高さ12cm

Lサイズ：四角 幅75×奥行50×高さ12cm

丸 直径65×高さ12cm

【カラー】グレー

【商品ページ】

四角：https://www.nitori-net.jp/ec/product/2117300023900s/

丸：https://www.nitori-net.jp/ec/product/2117300023931s/

※写真はMサイズです。

【商品名】敷パッド

【価格】M：799円 L：1,290円

【サイズ（約）】

Mサイズ：幅65×奥行45×高さ1cm

Lサイズ：幅90×奥行65×高さ1cm

【カラー】グレー

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2117300023863s/

※写真はMサイズです。

【商品名】あごのせマット

【価格】M：1,490円 L：1,990円

【サイズ（約）】

Mサイズ：幅65×奥行45×高さ8cm

Lサイズ：幅90×奥行65×高さ8cm

【カラー】グレー

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2117300023887s/

※写真はMサイズです。

【商品名】アシポカペットベッド

【価格】四角2,990円 丸2,990円 ケット3,990円

【サイズ（約）】

四角：幅65×奥行55×高さ14cm

丸：幅57×奥行52×高さ10cm

ケット：幅60×奥行125×高さ14cm

【カラー】グレー

【商品ページ】

四角：https://www.nitori-net.jp/ec/product/2117300025812s/

丸：https://www.nitori-net.jp/ec/product/2117300025829s/

ケット：https://www.nitori-net.jp/ec/product/2117300025836s/

【商品名】ハンモックペットベッド

【価格】3,990円

【サイズ（約）】

四角：直径40×高さ15cm

【カラー】グレー

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2117300023993s/

※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、手数料を頂戴します。