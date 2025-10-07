10/28(火)今年最後の開催！QS世界大学院&MBAフェアで留学の夢を現実に：最新留学情報、出願準備支援、無料英文CV添削などを提供
英国の高等教育評価機関、QSクアクアレリ・シモンズ (Quacquarelli Symonds)です。
この度は、10月28日（火）に開催予定の留学フェアに関する情報をお届けいたします。
留学の夢を現実にしよう！
今年最後の 2025年秋 QS世界大学院・MBA留学フェア が東京で開催されます。大学院またはMBA進学を目指す皆様に情報収集とネットワーキングの絶好の機会を提供します。ぜひ、このチャンスを活用してください。
QS Connect & Discover 大学院留学フェア(https://qs.topuniversities.com/ja/events/asia/tokyo?utm_source=PR_Times&utm_medium=article&partnerid=9853)
日時：10/28 (火) 15:30 - 18:30 / 18:00 - 21:30
場所：ハイアットリージェンシー東京
参加費：無料（事前登録必要）
QS Discover MBA留学フェア(https://qs.topmba.com/ja/events/asia/tokyo?utm_source=PR_Times&utm_medium=article&partnerid=9853)
日時：10/28 (火) 18:00 - 21:30
場所：ハイアットリージェンシー東京
参加費：無料（事前登録必要）
なぜQS留学フェアに参加するべきか？
- 世界中の名門校の入学担当官と直接対話
イギリス、アメリカ、カナダ、ヨーロッパ、アジアから多数の名門大学院やビジネススクールの入学担当官が最新の留学情報を提供します。入学条件、課程内容、出願スケジュール、奨学金について、どんな疑問でもその場で解決できます。
- 個別相談で差をつける
目指す学校がある方には、自己PRの絶好の機会です。入学担当官に直接アピールし、合格の可能性を大きく高められます。
- 留学のプロによるサポート
経験豊富な留学エキスパートが、学校選びやキャリアアップ、出願準備、英語試験対策などを支援します。パネルディスカッション、セミナー、カウンセリングセッションも提供します。
- 参加者限定で特典を用意
入学の可能性を高めるための英文CV添削サービス、QS ImpACT奨学金オファー、さらに抽選でアマゾンギフトカード3,000円分を各フェア20名様にプレゼントします。
以下の方におすすめ：
- 海外の大学院やMBAプログラムへの進学を考えている方
- 現職でのキャリアアップを目指す、または新しいキャリアチャンスを模索している方
- 国際的な学習環境に関心がある、または異文化交流を体験したい方
- 専門分野の知識を深め、国際的なビジネスシーンでの活躍を目指している方
参加予定校：
大学院フェア
インペリアル・カレッジ・ロンドン (WUR #2)、ジョンズ・ホプキンス・ケアリー・ビジネススクール (WUR #24)、キングス・カレッジ・ロンドン (WUR #31)、エディンバラ大学ビジネススクール (WUR #34)、UBCサウダー・ビジネススクール (WUR #40)、カリフォルニア大学アーバイン校、シンガポール国立大学 など
*WUR = QS World University Rankings 2026
参加予定校：リーズ大学
参加予定校：Esadeビジネススクール
MBAフェア
IEビジネススクール (MBA #11)、SDAボッコーニ経営大学院 (MBA #20)、NUSビジネススクール (MBA #23)、ESSEC & マンハイムエグゼクティブMBA (MBA #29)、南洋理工大学ビジネススクール (MBA #38)、UCLスクール・オブ・マネジメント、ダラム大学ビジネススクール など
*MBA = QS Global MBA Rankings 2026
参加パートナー：
大学院フェア
- TOEFL＆GRE日本事務局 ETS Japan：TOEFL iBT やGRE General テストについて、概要や準備対策について紹介
- フランス政府留学局・日本支局 Campus France Japan：フランス留学に関する情報提供及び個別相談を実施
- 英国の公的な国際文化交流機関 ブリティッシュ・カウンシル：英国留学、英語運用能力試験IELTSの最新情報、及び国際交流支援を提供
- 海外経験者専門 転職エージェント The Beyond Border：ネイティブのスタッフ2名を配置し、英文CV / Resume添削サービスを提供
MBAフェア
- テスト対策、出願対策の指導専門校 AGOS Japan：効率よいスコアアップを可能にする「テスト対策」と、入学審査官の視点を熟知した「出願対策」メソッドを紹介
- MBA留学を目指すあなたを心から応援する MBA Lounge：スクール選びに悩んでいる方へ無料カウンセリングを提供
- 個人だからこそできる！徹底サポート Next Stage Oxford：Oxford MBAホルダーのカウンセラーが無料英文CV添削サービスを提供
- 欧米アジアトップMBA合格 & 外資転職・年収3000万を狙え！Alpha Advisors：15年圧倒的実績のアドバイザーとのキャリア、MBA戦略相談を提供
すでに留学計画がある方はもちろん、大学院やMBA留学について詳しく知りたい方や興味を持ち始めた方にも役立つ内容が満載です。ぜひフェアにご参加ください。
各フェア詳細、参加校一覧、事前参加登録は下記URLボタンから:
大学院留学フェア :
https://qs.topuniversities.com/ja/events/asia/tokyo?utm_source=PR_Times&utm_medium=article&partnerid=9853
MBA留学フェア :
https://qs.topmba.com/ja/events/asia/tokyo?utm_source=PR_Times&utm_medium=article&partnerid=9853
※オンライン参加登録のみとなっておりますので、上記URLボタンを通して事前に登録するようお願い致します。
※お問い合わせ：eventsupport@qs.com
参考情報：
QS世界大学ランキング2026：https://www.topuniversities.com/world-university-rankings
QSグローバルMBAランキング2026：https://www.topuniversities.com/mba-rankings/global
QS Business Master'sランキング2026：https://www.topuniversities.com/business-masters-rankings