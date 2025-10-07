愛知県半田市に5店舗目の新店『家族葬のファミーユ半田亀崎ホール』が10/13（月・祝）にオープン～「1日1組」でゆっくりと大切な方とのお別れの時間を～
株式会社きずなホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 グループCEO：中道 康彰）グループの中核事業会社である株式会社家族葬のファミーユ（本社：東京都港区、代表取締役社長：岡崎 仁美）は、2025年10月13日（月・祝）に「家族葬のファミーユ 半田亀崎ホール（所在地：愛知県半田市祢宜町）」をオープンします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331113&id=bodyimage1】
（ホールイメージ）心が落ち着くブラウントーンの外観でご家族をお迎え
このたび、半田市内で5店舗目となる新ホール「家族葬のファミーユ 半田亀崎ホール」がオープンします。
半田市は衣浦湾に面し、江戸時代から明治時代にかけて海運業や醸造業が発展したエリアです。
新ホールがある亀崎地区は、日本最古の現役駅舎（明治19年築）である「亀崎駅」や、室町時代から続く国の重要無形民俗文化財・ユネスコ無形文化遺産に指定されている「亀崎潮干祭」など、長い歴史と文化を持つ港町です。
ホール外観はブラウン系の落ち着いたカラートーンでまとめました。段差がある大きな差し掛け屋根が特長です。
近年増えつつある、会葬者の多い家族葬にも柔軟に対応できるよう、駐車場やロビーにゆとりをもたせ、式場と隣り合わせにリラックスしながら思い出話が弾むソファスペースを配置しています。
家族葬のファミーユは「1日1組」スタイルのホールです。他を気にすることなく、大切な方とのお別れの時間をゆっくりと過ごしていただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331113&id=bodyimage2】
（地図）半田市内の家族葬のファミーユホールは累計5店舗の展開となる
■「家族葬のファミーユ 半田亀崎ホール」概要
所在地：愛知県半田市祢宜町82-1
建物構造：木造
敷地面積：1456.65平米
建築面積：276.57平米
駐車場：27台
施設内容：式場36席、会食室36席、遺族控室2室、導師控室、安置室
アクセス：＜電車＞ JR東海武豊線「亀崎駅」から車で約5分
＜バス＞ 半田市ごんくるバス（亀崎・有脇線 ）「市杵嶋神社」停留所から徒歩約6分
＜ 車 ＞ 知多半島道路「半田中央IC」から車で約15分
URL：https://www.famille-kazokusou.com/search_area/aichi/handashi/post-1704.html
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331113&id=bodyimage3】
■会社概要
株式会社家族葬のファミーユ
【設立】 2000年7月
【代表】 代表取締役社長 岡崎 仁美
【所在地】 東京都港区浜松町二丁目2番12号 JEI浜松町ビル2階
【URL】 https://www.famille-kazokusou.com/
株式会社きずなホールディングス
【設立】 2017年6月
【代表】 代表取締役社長 兼 グループCEO 中道 康彰
【所在地】 東京都港区浜松町二丁目2番12号 JEI浜松町ビル2階
【URL】 https://www.kizuna-hd.co.jp/
当社は燦ホールディングス（東証上場：9628）のグループ会社です
配信元企業：株式会社家族葬のファミーユ
