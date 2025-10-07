自動車用スチールホイールの世界市場2025年、グローバル市場規模（乗用車、多目的車両、トラクター＆トラック、二輪＆三輪車）・分析レポートを発表
2025年10月7日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「自動車用スチールホイールの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、自動車用スチールホイールのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
最新の調査によると、世界の自動車用スチールホイール市場は2023年に63億4,240万米ドルと評価され、2030年には86億3,000万米ドルに達すると予測されています。予測期間中の年平均成長率は4.5%と見込まれています。
自動車産業はこの市場の主要な牽引力です。世界自動車機関（OICA）のデータによると、2017年の世界自動車生産台数は9,730万台、販売台数は9,589万台と過去10年間で最大を記録しました。しかし2018年以降、世界的な景気拡大が終息し、市場は減少傾向に入りました。2022年には生産台数が8,160万台に縮小しました。
世界の自動車生産はアジア、欧州、北米の3地域に90%以上が集中しています。アジアは世界の56%、欧州は20%、北米は16%を占めています。特に中国は世界最大の自動車生産国で、全体の32%を占めています。また、日本は世界最大の自動車輸出国であり、2022年には350万台以上を輸出しました。
________________________________________
産業チェーンと応用分野
本レポートは、自動車用スチールホイールの産業チェーンの発展と市場構造を分析しています。応用分野は主にOEM市場（乗用車、多目的車両）とアフターマーケット（乗用車、多目的車両）に分類されます。OEM市場は自動車メーカー向け供給を指し、アフターマーケットは補修や交換需要に対応しています。
________________________________________
地域別市場動向
北米と欧州では政府の環境施策や安全基準が市場成長を支えています。燃費性能やコスト効率を考慮した消費者需要の高まりも成長要因です。
アジア太平洋地域、とりわけ中国は旺盛な国内需要、政策支援、強固な製造基盤により市場をリードしています。日本や韓国も輸出国として重要な役割を果たしています。南米や中東・アフリカではインフラ整備が進展し、今後の潜在的な成長が期待されています。
________________________________________
市場特性と成長要因
スチールホイール市場の拡大要因として以下が挙げられます。
● 自動車需要の安定した成長
● アルミホイールに比べたコスト効率の高さ
● 耐久性と安全性に対する信頼
● アフターマーケットでの安定した交換需要
一方で、燃費改善や軽量化の要求に対し、アルミホイールとの競合が大きな課題となっています。スチールホイールメーカーは、コスト競争力を維持しつつ性能向上を図る必要があります。
________________________________________
技術動向
スチールホイールの製造技術は効率化と高強度化が進んでいます。軽量化を意識した設計や、耐腐食性を高める表面処理技術の開発が進展しています。また、製造プロセスの自動化とデジタル化により品質管理の精度が高まり、コスト削減が図られています。
________________________________________
競争環境と主要企業
市場はグローバルな大手メーカーを中心に競争が激化しています。主要企業には Iochpe-Maxion、Topy Industries、Accuride、Alcar Holding、Steel Strips Wheel、Fastco、U.S. Wheel Corp.、Bharat Wheel、Unique Steel Wheels（The Carlstar Group） などがあります。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「自動車用スチールホイールの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、自動車用スチールホイールのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
最新の調査によると、世界の自動車用スチールホイール市場は2023年に63億4,240万米ドルと評価され、2030年には86億3,000万米ドルに達すると予測されています。予測期間中の年平均成長率は4.5%と見込まれています。
自動車産業はこの市場の主要な牽引力です。世界自動車機関（OICA）のデータによると、2017年の世界自動車生産台数は9,730万台、販売台数は9,589万台と過去10年間で最大を記録しました。しかし2018年以降、世界的な景気拡大が終息し、市場は減少傾向に入りました。2022年には生産台数が8,160万台に縮小しました。
世界の自動車生産はアジア、欧州、北米の3地域に90%以上が集中しています。アジアは世界の56%、欧州は20%、北米は16%を占めています。特に中国は世界最大の自動車生産国で、全体の32%を占めています。また、日本は世界最大の自動車輸出国であり、2022年には350万台以上を輸出しました。
________________________________________
産業チェーンと応用分野
本レポートは、自動車用スチールホイールの産業チェーンの発展と市場構造を分析しています。応用分野は主にOEM市場（乗用車、多目的車両）とアフターマーケット（乗用車、多目的車両）に分類されます。OEM市場は自動車メーカー向け供給を指し、アフターマーケットは補修や交換需要に対応しています。
________________________________________
地域別市場動向
北米と欧州では政府の環境施策や安全基準が市場成長を支えています。燃費性能やコスト効率を考慮した消費者需要の高まりも成長要因です。
アジア太平洋地域、とりわけ中国は旺盛な国内需要、政策支援、強固な製造基盤により市場をリードしています。日本や韓国も輸出国として重要な役割を果たしています。南米や中東・アフリカではインフラ整備が進展し、今後の潜在的な成長が期待されています。
________________________________________
市場特性と成長要因
スチールホイール市場の拡大要因として以下が挙げられます。
● 自動車需要の安定した成長
● アルミホイールに比べたコスト効率の高さ
● 耐久性と安全性に対する信頼
● アフターマーケットでの安定した交換需要
一方で、燃費改善や軽量化の要求に対し、アルミホイールとの競合が大きな課題となっています。スチールホイールメーカーは、コスト競争力を維持しつつ性能向上を図る必要があります。
________________________________________
技術動向
スチールホイールの製造技術は効率化と高強度化が進んでいます。軽量化を意識した設計や、耐腐食性を高める表面処理技術の開発が進展しています。また、製造プロセスの自動化とデジタル化により品質管理の精度が高まり、コスト削減が図られています。
________________________________________
競争環境と主要企業
市場はグローバルな大手メーカーを中心に競争が激化しています。主要企業には Iochpe-Maxion、Topy Industries、Accuride、Alcar Holding、Steel Strips Wheel、Fastco、U.S. Wheel Corp.、Bharat Wheel、Unique Steel Wheels（The Carlstar Group） などがあります。