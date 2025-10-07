FOM出版ブランドの新刊「よくわかるマスター 日商PC検定試験 2級 公式テキスト＆問題集 Office 2024／2021対応」3冊を2025年10月に発売
総合人材育成企業 株式会社富士通ラーニングメディア（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：佐竹 秀彦、以下、当社）は、2025年10月14日に「よくわかるマスター 日商PC検定試験 データ活用 2級 公式テキスト＆問題集 Microsoft Excel 2024／2021対応」を、10月20日に「よくわかるマスター 日商PC検定試験 文書作成2級 公式テキスト&問題集 Microsoft Word 2024／2021対応」を、10月22日に「よくわかるマスター 日商PC検定試験 プレゼン資料作成 2級 公式テキスト＆問題集 Microsoft PowerPoint 2024／2021対応」を発売いたします。
2025年10月14日 発売予定
「よくわかるマスター 日商PC検定試験 データ活用 2級 公式テキスト＆問題集 Microsoft Excel 2024／2021対応」
定価：3,410円（税込）
2025年10月20日 発売予定
「よくわかるマスター 日商PC検定試験 文書作成2級 公式テキスト&問題集 Microsoft Word 2024／2021対応」
定価：3,410円（税込）
2025年10月22日 発売予定
「よくわかるマスター 日商PC検定試験 プレゼン資料作成 2級 公式テキスト＆問題集 Microsoft PowerPoint 2024／2021対応」
定価：3,410円（税込）
【特徴】
日商PC検定の試験主催元である日本商工会議所の執筆による公式テキスト＆問題集です。
日商PC検定の個別分野（文書作成・データ活用・プレゼン資料作成）の知識科目と実技科目の両科目に対応しており、出題範囲をカバーした的確な解説と操作方法の学習により、 必要な知識や操作スキルを身に付けることができます。さらに、本試験と同レベルの問題を3回分収録しており、模擬試験を繰り返し解くことで、着実に実力を身に付け、日商PC検定試験合格を目指すことができます。
【関連書籍】
■2025年12月 発売予定
「改訂2版 日商PC検定試験 文書作成・データ活用・プレゼン資料作成 3級 知識科目 公式問題集」
「改訂2版 日商PC検定試験 文書作成・データ活用・プレゼン資料作成 2級 知識科目 公式問題集」
【関連WEBサイト】
「FOM出版ホームページ 日商PC検定試験」：
https://www.fom.fujitsu.com/goods/nisshopc/index.html?cp
FOM出版ホームページ：
https://www.fom.fujitsu.com/goods/index.html?cp
【FOM出版とは】
FOM出版は1989年から主にITのスキルアップに関する書籍を刊行している当社の出版事業です。パソコン初心者から資格試験の対策本まで幅広いラインアップで書籍を制作・出版、累計では3,580万部の出荷実績を誇っています。
FOM出版の書籍は、研修現場で培ったノウハウをベースに「わかりやすさ」をコンセプトに制作しており、独学の参考書としてはもちろん、各種セミナーの教材や学校の授業用教材としても多数ご利用いただいております。
■現在発売中の主なシリーズ
よくわかるシリーズ、よくわかるマスターシリーズ、情報リテラシーシリーズ、等。
【株式会社富士通ラーニングメディアについて】
国内でNo.1のITサービス売上高を誇る富士通グループの高い技術力を、人材育成という側面から30年以上にわたって支えて来ました。近年ではICTのテクニカルスキルからヒューマン・ビジネススキルまで範囲を拡げ、年間約169,000人の受講者に約2,200コースを提供する、国内最大規模の総合人材育成企業です。これからも当社は、富士通グループで蓄積してきたDX推進・人的資本経営のノウハウを基に「人材育成」を軸とした様々なサービスを提供し、お客様の人と組織を共に創ってまいります。
URL：https://global.fujitsu/ja-jp/subsidiaries/flm
【お客様お問い合わせ先】
お客様総合センター
電話：0120-55-9019
お問い合わせフォーム：https://flm-kcc.my.salesforce-sites.com/corporate/contact_education1
