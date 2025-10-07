医療分野におけるクラウドインフラ市場は、デジタル化とAIの導入拡大によって牽引され、2033年には3095億米ドルに達すると予測される。
世界のヘルスケアクラウドインフラ市場は、驚異的な成長軌道を描いており、2024年の795億米ドルから2033年には3095億米ドルに達すると予測されています。これは、2025年から2033年までの期間、16.3%という高い年平均成長率（CAGR）を示しています。この急成長は、医療業界が患者の治療成績向上と業務効率化のために、デジタル化、リアルタイムデータへのアクセス、高度なクラウドベースプラットフォームへの戦略的転換を図っていることを反映しています。
相互運用性と拡張可能なデータソリューションへの需要拡大
この市場を牽引する主要要因の一つは、病院、診療所、保険会社、検査センターなどにおけるデータ共有を円滑にする相互運用可能なプラットフォームへの需要の高まりです。医療機関は、業務の拡張、機密性の高い患者データの保護、インフラコスト削減のために、ハイブリッドクラウドやマルチクラウド環境を導入する傾向が強まっています。クラウドネイティブプラットフォームを通じて電子カルテ（EHR）、検査情報、画像データを統合できる機能は、IaaS（Infrastructure-as-a-Service）、PaaS（Platform-as-a-Service）、SaaS（Software-as-a-Service）モデルの導入を加速させています。
AI、機械学習、ビッグデータがクラウド統合を促進
AIを活用した診断、予測分析、機械学習アルゴリズムの融合は、拡張可能で高性能なクラウドインフラへのニーズをさらに高めています。医療機関は、ウェアラブルデバイス、遠隔モニタリングツール、ゲノムデータベースなどから得られる膨大なデータを、クラウドコンピューティングを活用して保存・分析しています。この移行により、迅速な臨床判断、地域医療管理の改善、個別化された治療計画が可能になっています。
価値に基づく医療への世界的な移行は、リアルタイムデータの可視化と分析の必要性を強調しており、クラウドプラットフォームはまさにこれを提供できる最適なソリューションです。病院業務の効率化から遠隔医療プラットフォームの強化まで、クラウドインフラは医療のあらゆる価値チェーンにおけるデジタル変革を推進しています。
規制対応とサイバーセキュリティがクラウド導入を後押し
北米、欧州、アジア太平洋地域の医療規制機関は、HIPAA、GDPR、HITRUSTなどのデータプライバシーおよび保護に関する規制への準拠を義務付けています。これらの規制は、医療機関に対し、エンドツーエンド暗号化、脅威検知、バックアップ管理など、安全で規制適合型のクラウドソリューションの導入を促しています。主要なクラウドプロバイダーは、規制基準を満たす医療分野向けのクラウドソリューションを提供することで対応しており、臨床業務、管理業務、財務業務など、企業レベルでのクラウド導入を促進しています。
北米が市場を牽引、アジア太平洋地域は成長の原動力となる
2024年、北米は医療用クラウドインフラ市場で最大のシェアを占めました。これは、早期のデジタル化推進、高度な医療ITエコシステム、そして政府による強力な規制が要因です。しかし、予測期間中、アジア太平洋地域は最も急速な成長が見込まれています。インド、中国、日本、韓国などの国々は、デジタルヘルスケア、AIの導入、国家レベルの健康データプラットフォームなどへの投資を積極的に行っているため、この地域はクラウドインフラ拡大の好機となるでしょう。
