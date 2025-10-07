株式会社サンクユー、医療業界向けBtoB-EC構築パッケージを提供開始｜安全性と操作性を両立したECソリューション
2025年10月6日、株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、このたび医療業界に特化したBtoB-ECサイト構築パッケージを開発し、正式に提供を開始いたしました。本パッケージは、医療機器・医薬品卸・クリニック・医療材料販売など、医療業界特有の要件を見据えた機能を標準で備えており、導入企業の業務効率化と売上拡大を強力に支援します。
■ 背景と開発の狙い
医療業界では、製品の規制対応、ロット管理、使用期限管理、医療法規制、顧客別価格設定、承認ワークフローなど、一般のECとは異なる高度な要件が求められます。
既存の汎用ECパッケージではこれらをすべて満たすことが難しく、結果としてカスタマイズ負荷や運用負荷が大きくなっていました。
このような状況に対処すべく、サンクユーは医療業界に最適化されたBtoB-EC構築パッケージを設計。
導入から運用までを見据えた機能群と、業界特有の課題を先回りした設計により、構築コストや導入リスクを抑えながら即戦力となるEC基盤を提供します。
■ パッケージの主な機能・特長
・ロット管理／使用期限管理機能
医療製品のトレーサビリティ確保に対応し、ロット別在庫管理と使用期限の自動アラート機能を備えています。
・顧客別価格設定・掛け売り・見積承認フロー
医療機関や卸先ごとに異なる価格体系や承認フローに対応でき、業務運用の柔軟性を確保。
・定期購入・定期注文対応
継続的に必要な消耗品や薬剤の定期注文を自動化し、リピート受注を促進。
・セキュリティ・権限制御・監査ログ
医療情報の扱いを考慮し、アクセス権限管理やログ記録機能を標準装備。
・基幹システム連携・CSV／API対応
在庫管理、販売管理、物流システムとの双方向データ連携により、手入力や二重入力を排除。
・モバイル対応UI / UX強化
医療担当者や現場スタッフがスマートフォン／タブレットから簡易に発注可能なユーザー体験設計。
■ 導入の流れ
１）要件ヒアリング／業務整理
２）パッケージ導入設計・初期設定
３）データ移行（商品／顧客／在庫データ等）
４）カスタマイズ対応（承認ワークフロー等）
５）システムテスト・動作確認
６）リリース後フォロー・運用支援
■ 想定導入効果・メリット
・ミス・誤発注削減によりコスト削減
・業務処理時間の大幅短縮
・顧客対応スピードと信頼性の向上
・継続購買促進による売上底上げ
・システム運用コストの最適化
■ こんな企業様におすすめ
・医療機器卸・医薬品卸を扱っていて、受発注業務をECへ移行したい
・医療用品の定期購買、見積対応などに手間を感じている
・現状のEC基盤では対応できない医療業界特有の要件（ロット・使用期限・承認フローなど）を補いたい
■ パッケージ詳細はこちら
医療業界向けBtoB ECサイト構築パッケージ｜受発注・在庫管理をDXで効率化｜株式会社サンクユー
https://www.thank-u.net/blog/b2b-ec/btob_ec_package_for_medical_industry/
■ 今すぐご相談を
医療業界特化のBtoB-EC構築は、専門知見と技術力が不可欠です。
「まずは自社の受注フローを整理したい」「パッケージにどこまでカスタマイズできるか知りたい」という段階からのご相談、導入検討支援も承ります。
お気軽にお問い合わせください。
■ お問い合わせ
ECサイトに関する、ご相談・ヒアリングをご希望の方は、下記よりお気軽にお問い合わせください。
https://www.thank-u.net/contact/
【会社概要】
会社名：株式会社サンクユー
所在地：〒142-0062 東京都品川区小山4-14-3
代表者：堀川 治
URL：https://www.thank-u.net/
TEL：03-3788-7388
MAIL：info@thank-u.net
事業内容：BtoB向けECサイト構築、EC-CUBE開発、Web制作、DX支援
【本リリースに関するお問い合わせ】
株式会社サンクユー
広報担当：info@thank-u.net
配信元企業：株式会社サンクユー
