文京区「おうち家事・育児サポート事業」に参画

株式会社CaSy





家事支援サービスを中心とした暮らしのマッチング・プラットフォームを手掛ける株式会社CaSy（本社：東京都品川区、代表取締役：加茂雄一、以下「カジー」、東京証券取引所グロース市場／ 証券コード：9215）は、2025年 10月7日より、東京都文京区の「おうち家事・育児サポート事業」における事業者として、子育て世帯での家事支援を開始いたしました。





■参画の背景

文京区は、令和7年度の重点施策のひとつとして「子どもが健やかに成長できる環境づくり」を掲げています。

「子育て支援計画」においても「妊娠・出産・子育てへの切れ目ない支援」や「親子の健康の維持・増進」などを方向性として示し、これに基づいて様々な子育て支援や母子保健に関するサービスを提供しています。

また、子どもたちが健やかに成長できるよう、子育て支援のさらなる充実や、質の高い教育・保育環境の整備にも積極的に取り組んでいます。

その一環として実施されている「おうち家事・育児サポート事業」に、カジーも事業者の一員として参画しました。

カジーは、文京区の皆さまが安心して子育てできるよう、質の高いサービスの提供を通じて貢献してまいります。

■「おうち家事・育児サポート事業」概要

おうち家事・育児サポート事業は、保護者及び対象児童在宅（テレワーク等を除く）での家事・育児サポートを行う事業です。

【対象】

文京区内に住所のある、満3歳未満の乳幼児を養育する世帯

【ご利用料金】

1時間あたり1,000円

※世帯区分による利用料助成制度があります。

※上限時間など詳細はHP等をご確認ください。



【支援内容】

掃除・片付け・料理など

※換気扇・排水溝洗浄など日常以外の掃除はできません。

▼詳細はこちらよりご確認ください（文京区HP）

https://www.city.bunkyo.lg.jp/b022/p001690.html(https://www.city.bunkyo.lg.jp/b022/p001690.html)





安く・速く・手間暇なく利用できる家事支援サービス「CaSy」

「CaSy」は、サービス実施以外はオンラインで完結できる、手軽さと安心安全なサービスへのこだわりが特徴の家事支援サービスです。2014年、創業に際してカジーが業界に先駆けて行ったITマッチングによる DX化により、家事支援サービスがよりリーズナブルに・よりスピーディに、多くの方にお役立ていただけるようになりました。

価格は1時間2,790円～という業界最安値水準、最短で3時間後のサービス利用や、24時間365日簡単に依頼・キャンセル・変更できるシステムを通じて、お忙しいお客様でも手軽に気軽にご利用できます。

また、2022年には家事支援事業を主幹事業とする企業の中で初めて東京証券取引所へ上場し、業界に先駆けたオンライン本人確認による反社チェックおよび犯罪歴チェックで安心・安全なサービスの提供を行っています。





【会社概要】

会社名：株式会社CaSy（カジー）

本 社：東京都品川区上大崎3-5-11 MEGURO VILLA GARDEN6階

代表者：代表取締役 加茂雄一

設 立：2014年1月30日

事業概要：家事支援、お料理支援、ハウスクリーニング、オフィス・ビル清掃

Webサービスの開発及び運営

サービスサイト：https://casy.co.jp

コーポレートサイト：https://corp.casy.co.jp/

IRサイト：https://corp.casy.co.jp/ir