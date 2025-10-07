バイタリフィ、Difyを活用した「AIエージェントDRIVE」を提供開始！ 企画から運用までワンストップで支援し、企業のAI導入課題を解決
生成AIを活用したSaaSサービスの提供と企業のAI活用を支援する株式会社バイタリフィ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：板羽 晃司、以下「バイタリフィ」）は、Difyを活用して企業における最適なAI導入を支援する、伴走型AIエージェント導入サービス「AIエージェントDRIVE」を2025年10月1日付で提供開始したことをお知らせいたします。
■Difyとは
「Dify」はノーコードで直感的にAIアプリを開発できるプラットフォームです。プログラミング知識がなくてもドラッグ＆ドロップ操作でAIアプリを簡単に開発でき、OpenAI、Anthropic、Llama2など多くのAIモデルに対応しています。RAGエンジンを搭載し、情報検索からの回答生成や複雑なワークフロー構築も可能です。オープンソースであるため、ユーザーのニーズに応じたカスタマイズや外部サービス連携も柔軟に行えます。
■サービス提供の背景
近年、多くの企業で業務効率化や生産性向上を目的としたAI導入への関心が高まっています。しかし、その一方で、
「何から手をつけていいか分からない」
「AI開発の専門知識を持つ人材がいない」
「クラウドサービスのセキュリティに不安がある」
「導入しても本当に業務改善につながるのか費用対効果が見えない」
といった課題により、導入に踏み切れない企業が少なくありません。
こうした課題を解決するため、当社はDifyを活用し、企画から開発、効果検証、運用までをワンストップで伴走支援する「AIエージェントDRIVE」の提供開始をいたしました。
■「AIエージェントDRIVE」とは
「AIエージェントDRIVE」は、プログラミングの専門知識がなくても直感的な操作でAIチャットボットやAIアプリを開発できるプラットフォーム"Dify"を活用したAIエージェント導入サービスです。 お客様のAI導入における「企画」「開発」「効果検証」「運用」の全フェーズを、専門チームが伴走しながら徹底的にサポートいたします。
特設サイトURL： https://vitalify.jp/lp/services/aiagentdrive/
■「AIエージェントDRIVE」の主なサービス内容と3つの強み
1. スピーディーな導入と PoC（概念実証）の実現
営業職、マーケティング、人事、カスタマーサポートといった職種別のAIエージェントテンプレートを提供します。 これにより、煩雑な準備なく、すぐに業務で活用できるAIエージェントのPoC（概念実証）を開始できます。
2. お客様のセキュリティポリシーに準拠した専用環境
お客様の重要データを安心・安全に管理・活用できるよう、専用のクラウドサーバー環境を提供します。 また、お客様のサーバーにDify環境を構築するオンプレミス対応や 、不正アクセスを防止するIP制限も可能で 、各企業のセキュリティポリシーに合わせた柔軟な環境構築を実現します。
3. 専門チームによる手厚い伴走支援
独自のヒアリングシートや専用AIアプリを用いて潜在的な業務課題を明確化し 、AI導入後の業務フロー設計から効果目標の設定までを支援します。 PoC用のAIエージェントアプリ開発 、導入後の定量的効果測定とレポート作成まで 、専門家が定例会を通じて進捗を共有し、課題解決に向けて徹底的にサポートします。
■株式会社バイタリフィについて
バイタリフィは、AIをはじめとした最先端技術を活用した支援を強みとし、デジタル領域における広範囲な課題解決を実現する企業です。 受託開発のみならず、AIチャットボット「FirstContact」やAI文書検索システム「FirstSearch」など、自社プロダクトの開発・提供も行っています。
■会社概要
商号 ：株式会社バイタリフィ（https://vitalify.jp/）
代表者 ：代表取締役 板羽晃司
所在地 ：東京都渋谷区恵比寿西1-9-6 アストゥルビル8F
設立年月：2005年9月
事業内容：生成AIを活用したSaaSサービスの提供と受託開発
■本件に関する問い合わせ先
株式会社バイタリフィ 担当：稲垣
お問い合せ先：03-5428-6346
https://vitalify.jp/contact/
配信元企業：株式会社バイタリフィ
