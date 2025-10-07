カフェ開業専門スクール「Cafe’s LIFE（カフェズライフ）」が運営するオンラインスクールから焙煎とカフェ経営を学べる新コース「オンライン自家焙煎カフェオーナーコース」が11月12日から開講！
「カフェとともに生きる。」をコンセプトに、カフェ開業支援の専門スクール Cafe’s LIFE（カフェズライフ） を運営する株式会社フードデザインラボ（所在地：大阪市北区、代表：野田貴之）は、大阪校・東京校に続き、2022年に業界初となるオンラインスクールを設立しました。これまで北海道から沖縄まで全国からお問い合わせをいただき、延べ270名が受講しています。
このたび、新たに「オンライン自家焙煎カフェオーナーコース」を2025年11月12日より開講いたします。本コースは、自宅で学びながら焙煎・抽出・経営スキルを習得し、開業直前には実地スクーリングで実践を深められる、日本初のオンライン完結型＋スクーリング方式の実践プログラムです。
◆背景
少子高齢化や地域経済の縮小、空き家問題など、日本社会が抱える課題は年々深刻さを増しています。
特に地方では「働く場所が限られる」「地域の交流拠点が不足している」といった問題が顕在化し、暮らしと生き方そのものを見直す動きが広がっています。
一方で、働き方の多様化が進み、副業やパラレルキャリアが一般的な選択肢として広がっています。
「自分の好きなことを副業にしたい」「小さく始めて将来は本格開業へつなげたい」という声も増加しています。
中でもコーヒーは、オンライン販売や小ロット生産との相性がよく、焙煎豆やドリップバッグとして商品化し、ECショップやSNSを通じて全国に届けられるため、副業やスモールビジネスからでも始めやすい分野です。
しかし、カフェ開業や自家焙煎の実践には、専門的な知識と技術が欠かせません。都市部の専門学校に通うには時間的・金銭的な制約が大きく、独学では廃業リスクが高いのが現状です。
さらに、ネット販売による焙煎豆やドリップバッグの商品化は、副業やスモールビジネスの入口として注目されていますが、品質管理・原価計算・ブランディングなどを体系的に学ばなければ、継続的な収益化は難しいのが実情です。
こうした背景を受け、当社は「全国どこからでも学べるオンライン教育」と「実地スクーリング」を組み合わせた独自カリキュラムを開発しました。これにより、地方にいながらも都市部と同等の学習機会を得られるだけでなく、副業から本格開業まで幅広く対応できる、日本初のオンライン完結型＋スクーリング方式の 「オンライン自家焙煎カフェオーナーコース」 を新設いたしました。
オンライン自家焙煎カフェオーナーコースの特長
従来の通信教育や映像教材での学習ではなく、「リアルカフェオーナーLIVE授業」×「オンデマンド動画学習」×「スクーリング＆開業サポート」をあわせた、業界初の「オンラインインタラクティブ通学」の受講システムで、開業・経営するための知識と技術を習得します。
1. 全国どこからでも学習可能
本コースはオンライン授業を軸に設計されているため、地方在住であっても都市部と変わらない学習機会を得られます。大阪や東京といった大都市の専門学校に通うことが難しい方でも、自宅からアクセスするだけで焙煎や抽出、経営に関する体系的な知識を学べるのが大きな特長です。移動や滞在にかかる時間的・金銭的な負担を抑えつつ、全国どこからでも安心して学習を進められる環境を整えています。
2. 焙煎＋経営を同時習得
2. 焙煎＋経営を同時習得