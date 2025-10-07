「介護予防・健康長寿」に特化した商談展を開催！在宅・介護事業者／施術所の皆様必見のサービスや機器が集結

ブティックス株式会社

公式サイト： https://osaka.healthcarejapan.jp

展示会事業、M&A仲介事業、人材採用支援事業を展開するブティックス株式会社（東京都港区、代表取締役社長 新村祐三、東証グロース上場 証券コード：9272）は、2025年10月15日(水)～17日(金)の3日間、介護予防・健康長寿に特化した商談型展示会『第3回 ヘルスケアJAPAN大阪 介護予防総合展(※大阪ケアウィーク’25内)』をインテックス大阪にて盛大に開催する。

本展は、高齢者の「健康で長生き」を支援する商品・サービスや、接骨・鍼灸などの施術所向けの商品・サービスが一堂に会する。出展品目は、健康寿命の延伸に関する治療機器・健康機器・フレイル予防用品など。多数の介護事業者や健康施術分野のプロが、商品選定や商談を目的に来場する。

※大阪ケアウィーク’24の会場の様子

※『大阪ケアウィーク’25』

約180社が出展する介護・医療・健康分野のための展示会。介護業界 西日本最大級の商談型展示会『CareTEX大阪’25』、最新の介護テックが集結する『Careテクノロジー大阪’25』に本展を含めた3展の総称である。

ブース商談予約で効率アップ。商品を手にとり、じっくりと商談が可能

本展は、来場者を業界関係者に限定し、プロ同⼠が落ち着いて商談を行える「商談型展示会」である点も特長。一般公開しないことで、商品選定や商談に集中出来る環境を提供する。特に「ブース商談予約」を利用すれば、興味のある出展社への訪問日時を予約することが出来る。会期当日に、待機している決裁権限者とスピーディーな商談を行うことが可能だ。

※大阪ケアウィーク’24の会場の様子業界の第一線で活躍する専門家などによる「専門セミナー」を開催

本展では業界の第一線で活躍する専門家を講師に迎え「健康施術コース」「介護予防・リハビリコース」など14コース・全42セッションの「専門セミナー」を同時開催する。健康施術コースでは鍼灸師・柔道整復師の本田洋三氏が、足を整え体の不調を改善する「足指ほぐしメソッド」を解説。また、介護予防・リハビリコースでは大阪公立大学 横山久代氏がオーラルフレイルと転倒リスクとの関係について講演。その他、治療院・介護現場などで役立つセミナーが目白押し。聴講に必要な事前申込(無料) は、公式サイトにて受付中。定員間近のセッションもあるため、早めの申込みをおすすめする。

※大阪ケアウィーク’24の会場の様子出展商品・サービスのご紹介 (一部抜粋)

上記の他にも、多数の商品・サービスが出展！

詳細は公式ホームページに掲載中： https://osaka.healthcarejapan.jp

ご入場方法

本展は「来場事前登録制」です。

WEBでの来場事前登録後、来場者バッジを印刷して会場にお持ちください。

来場事前登録はこちら： https://dxpo.jp/u/tex/osaka25/user/entry

※一般ユーザー・学生・18才未満(乳幼児含む)の方の入場不可

＜取材のお申込み、本展に関するお問合せは事務局まで＞

大阪ケアウィーク 事務局 ブティックス株式会社内

〒108-0073 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル（総合受付：11階）

TEL：03-3868-0901 E-mail：info@caretex.jp

ホームページ： https://osaka.healthcarejapan.jp

オンライン展示会： https://dxpo.jp/u/tex

＜取材のお申込みはこちら(Webフォーム) ＞

https://secure.caretex.jp/form/caretex_osaka/press/form.cgi