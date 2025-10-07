【IPO達成！2社目】Next IPO Clubから2社目のTOKYO PRO Market上場企業が誕生しました！【クリニファー】

株式会社IR Robotics

Next IPO Clubから2社目のTOKYO PRO Market上場企業が誕生！

本日2025年10月7日、本気でIPOを実現したい企業のための会員制コミュニティ「Next IPO Club」（以下、「当会」）から、新たにTOKYO PRO Marketへ上場する企業が誕生しました。

これは、当会発足以来、会員企業から2社目のTOKYO PRO Marketへの上場実現となります。

当会のメインコンテンツは、毎月開催する上場企業経営者を講師としたIPOセミナーです。実際に上場を果たした経営者から、IPO準備中の経験談を毎月聞くことができます。

彼らからは、振り返ってみて思う「後悔をしていること」、「これをやっておいて良かった！と思うこと」、そして「もう一度上場準備をするなら何をどうするか」等、実際の経験をもとに具体的にお話しいただいています。

これからもコミュニティの運営を通して、上場を目指す会員企業様を力強くサポートしてまいります。

◆Next IPO Club卒業生◆TOKYO PRO Market 2社目◆

社名：クリニファー株式会社

HP：https://cliniphar.com/

代表者：戸田 晃平

市場：TOKYO PRO Market

証券コード：432A

上場日：2025/10/7

本店所在地：大阪市中央区

設立：2017/1/13

事業内容：国内外市場向け医薬品卸売事業

業種別分類：卸売業

♦戸田社長からのコメント♦

Next IPO Clubに入会した一番の目的は「情報収集」です。上場を目指す企業や、すでに上場している企業の生の声を聞ける機会はこれまでほとんどなく、必ず学びにつながると感じました。

実際に参加して特に良かったのは毎月のセミナーです。いくつかの会に参加してきましたが、Next IPO Clubの月例会は内容が最も充実しており、上場企業の社長から直接伺えるお話は、現場感のあるリアルな声ばかりで大変参考になりました。

また、セミナーの2名参加枠を活用し、興味のあるテーマの回は社員にもアーカイブ動画を視聴してもらいました。リアルイベントにはなかなか参加できませんでしたが、オンラインだけでも十分に学びを得ることができました。さらに、毎週公開されている上場企業の適時開示や取引所が公開するリリースなどを解説する音声コンテンツも欠かさず視聴しています。

Next IPO Clubは、本当に「値打ちのある会」だと思います。オンラインで参加しやすく、しかも上場準備に直結するリアルな情報が得られる。これから上場を目指す方には、心からおすすめできる会です。

Next IPO Clubから上場を果たした企業一覧

TOKYO PRO Market上場

【2023年】

１社目）

株式会社AlbaLink

代表取締役 河田 憲二

2023年11月29日 TOKYO PRO Marketへ上場（証券コード：5537T）

本則市場への上場

【2018年】

１社目）

株式会社マネジメントソリューションズ

代表取締役社長兼CEO 高橋 信也

2018年7月23日 東証マザーズへ上場（証券コード：7033）

【2019年】

２社目）

株式会社識学

代表取締役社長 安藤 広大

2019年2月22日 東証マザーズへ上場（証券コード：7049）

３社目）

株式会社ピアズ

代表取締役社長 桑野 隆司

2019年6月20日 東証マザーズへ上場（証券コード：7066）

４社目）

ブランディングテクノロジー株式会社

代表取締役社長 木村 裕紀

2019年6月21日 東証マザーズへ上場（証券コード：7067）

５社目）

リビン・テクノロジーズ株式会社

代表取締役社長 川合 大無

2019年6月28日 東証マザーズへ上場（証券コード：4445）

【2020年】

６社目）

株式会社ダイレクトマーケティングミックス

代表取締役 小林 祐樹

2020年10月5日 東証一部へ上場（証券コード：7354）

７社目）

株式会社ジオコード

代表取締役 原口 大輔

2020年11月26日 東証JASDAQへ上場（証券コード：7357）

【2021年】

８社目）

株式会社Enjin

代表取締役社長 本田 幸大

2021年6月18日 東証マザーズへ上場（証券コード：7370）

９社目）

株式会社アイドマ・ホールディングス

代表取締役 三浦 陽平

2021年6月23日 東証マザーズへ上場（証券コード：7373）

10社目）

株式会社アシロ

代表取締役社長 中山 博登

2021年7月20日 東証マザーズへ上場（証券コード：7378）

11社目）

株式会社フューチャーリンクネットワーク

代表取締役 石井 丈晴

2021年8月20日 東証マザーズへ上場（証券コード：9241）

12社目）

ジェイフロンティア株式会社

代表取締役 中村 篤弘

2021年8月27日 東証マザーズへ上場（証券コード：2934）

13社目）

株式会社ラストワンマイル

代表取締役社長 清水 望

2021年11月24日 東証マザーズへ上場（証券コード：9252）

14社目）

株式会社ブロードエンタープライズ

代表取締役社長 中西 良祐

2021年12月16日 東証マザーズへ上場（証券コード：4415）

15社目）

株式会社CS-C

代表取締役社長 椙原 健

2021年12月24日 東証マザーズへ上場（証券コード：9258）

16社目）

株式会社セキュア

代表取締役社長 谷口 辰成

2021年12月27日 東証マザーズへ上場（証券コード：4264）

【2022年】

17社目）

株式会社サンウェルズ

代表取締役 苗代 亮達

2022年6月27日 東証グロースへ上場（証券コード：9229）

18社目）

株式会社AViC

代表取締役 市原 創吾

2022年6月30日 東証グロースへ上場（証券コード：9554）

19社目）

株式会社FCE Holdings

代表取締役 石川 淳悦

2022年10月27日 東証スタンダードへ上場（証券コード：9564）

20社目）

monoAI technology株式会社

代表取締役社長 本城 嘉太郎

2022年12月20日 東証グロースへ上場（証券コード：5240）

21社目）

株式会社エージェント・インシュアランス・グループ

代表取締役社長 一戸 敏

2022年12月22日 名証メインへ上場（証券コード：5836）

【2023年】

22社目）

ビズメイツ株式会社

代表取締役社長 鈴木 伸明

2023年3月30日 東証グロースへ上場（証券コード：9345）



23社目）

株式会社プロディライト

代表取締役社長 小南 秀光

2023年6月28日 東証グロースへ上場（証券コード：5580）

24社目）

株式会社ブリーチ

代表取締役社長 大平 啓介

2023年7月5日 東証グロースへ上場（証券コード：9162）

25社目）

バリュークリエーション株式会社

代表取締役社長 新谷 晃人

2023年11月22日 東証グロースへ上場（証券コード：9238）

【2024年】

26社目）

株式会社シンカ

代表取締役社長 江尻 高宏

2024年3月27日 東証グロースへ上場（証券コード：149A）

27社目）

株式会社ダイブ

代表取締役社長 庄子 潔

2024年3月27日 東証グロースへ上場（証券コード：151A）

28社目）

株式会社情報戦略テクノロジー

代表取締役社長 高井 淳

2024年3月28日 東証グロースへ上場（証券コード：155A）

29社目）

株式会社ライスカレー

代表取締役社長 大久保 遼

2024年6月19日 東証グロースへ上場（証券コード：195A）

30社目）

株式会社タウンズ

代表取締役社長 野中 雅貴

2024年6月20日 東証スタンダードへ上場（証券コード：197A）

31社目）

株式会社リプライオリティ

代表取締役社長 中山 伸之

2024年9月25日 福証Q-Boardへ上場（証券コード：242A）

32社目）

GVA TECH株式会社

代表取締役 山本 俊

2024年12月26日 東証グロースへ上場（証券コード：298A）

【2025年】

33社目）

株式会社メディックス

代表取締役 田中 正則

2025年3月19日 東証スタンダードへ上場（証券コード：331A）

34社目）

株式会社エータイ

代表取締役 樺山 玄基

2025年6月26日 東証スタンダードへ上場（証券コード：369A）

35社目）

ウリドキ株式会社

代表取締役 木暮 康雄

2025年10月7日 名証ネクストへ上場（証券コード：418A）

Next IPO Clubとは

2017年7月に発足した「Next IPO Club」は、本気でIPOを実現したい企業のための会員制コミュニティです。



IPOは1社1社ケースが違います。IPO準備段階における“必要な有益情報”を正しく回流させることで、事前に起こりうるトラフブルを回避し、健全に、会員企業が良いIPOを実現することを目指しています。



メインコンテンツは毎月開催している、IPOを実現された上場企業経営者を講師に招いた会員限定のセミナーです。上場における「後悔をしていること」「やっておいて良かったと思うこと」など、失敗談も成功談も含めながら実際の経験をもとにお話し頂いています。



■Next IPO Clubのミッション■



＜ミッション1＞



会員企業であるIPO準備中企業のリテラシー向上の一助となる



＜ミッション2＞



会員企業であるIPO準備中企業と市場関係者との“情報格差”を是正する



＜ミッション3＞



会員企業であるIPO準備中企業の健全なIPO実現に伴走する



■メインサービス■



１）実例IPO講座（毎月第３木曜日／16:30～）



２）実例経営戦略講座（毎月第２水曜日／16:30～）



■対象企業属性■



＜本会員＞



監査法人との契約が決まっている企業様



＜インキュベーション会員＞



監査法人・証券会社との契約はまだ行っていないが「IPOについて情報収集したい」という企業様

株式会社IR Robotics

社名：株式会社IR Robotics

代表：金 成柱

本社：東京都千代田区麹町5-3-23 WeWork日テレ四谷ビル

事業内容：「成長企業がより成長するためのビジネスプラットフォームになる」をビジョンに掲げ、上場企業を対象としたIR DX事業、上場企業／上場準備中企業を対象としたエデュケーション事業、ハイクラス人材と上場企業／上場準備企業をマッチングするCxO人材紹介事業を展開

会社HP： https://ir-robotics.co.jp/