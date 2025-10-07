ずっと使いたくなる『evercook（エバークック）』より毎日使いに最適なミニサイズのフライパンを発売

株式会社ドウシシャ「evercookフライパン16cmと16cm深型」

生活関連用品の企画・開発・販売を行う株式会社ドウシシャ(大阪本社：大阪市中央区、代表取締役社長：野村 正幸、以下 ドウシシャ)は、キッチンブランド『evercook（エバークック）』より、シリーズ最小となるミニサイズのフライパン「evercookフライパン16cm」と「evercookフライパン16cm深型」をラインアップに追加し、ドウシシャ公式オンラインストア「ドウシシャマルシェ」や全国の量販店で10月上旬より発売します。

URL ： https://www.evercook-kitchen.com/lineup.html#EIFP16RD

【開発の経緯】

2012年に販売を開始した『evercook（エバークック）』は、「ずっと使いたくなる」をコンセプトに、保証付きのフライパンや鍋を提供しています。累計販売枚数は800万枚（※ドウシシャ出荷ベース 2025年4月末時点）を超え、多くのお客様にご支持いただいております。

長くご愛用いただくevercookユーザーの方から、「小さいサイズもあったらもっと便利なのに」というお声をいただいたことから、今回新サイズを展開する運びとなりました。朝食などに便利な16cmのフライパンと、麺類や汁物に最適な16cmの深型フライパンの2サイズをラインアップに追加します。

【特長】

◆毎日使いのしやすい小回りのきくミニサイズ

16cmのフライパンは、朝食やお弁当用、サイドメニュー作りなどちょこっと調理に活躍するコンパクトなサイズです。卵1個分の目玉焼きや少量のスクランブルエッグにも最適です。

16cmの深型フライパンは、深さのあるコンパクトな片手鍋のような作りとなっています。1人前の麺類や家族分の汁物作りに最適です。作りすぎを防ぎ、汁物を温める時間も短縮できるので便利です。

◆ぬくもりのある天然木ハンドル

今回サイズを小さくするにあたり、今までの構造のままフライパンのサイズを小さくすると、ガスコンロの五徳の上でバランスを崩してしまう恐れがあったため、安全に使えるバランスを考えた構造に変更しています。

そのひとつが、天然木ハンドルです。従来のevercookフライパンは樹脂製のハンドルでしたが、ぬくもりのある天然木がコンパクトなフライパンサイズと相まって、かわいらしいビジュアルを演出します。

◆内面ふっ素樹脂コーティング500日保証※１.、２.

ふっ素樹脂コーティングがはがれにくく、「こびりつきにくい自信」があるから、内面ふっ素樹脂コーティングのはがれには500日保証が付いています。

※１. 500日保証は本体内面ふっ素樹脂コーティングのはがれが対象です。

（強い火力や空だきによる変形・変色・こげつき、また使用により発生した傷は対象外です)

※２. 取っ手の樹脂部分やガラスふたなどは、保証対象外となります。

◆evercook のふっ素樹脂コーティングの強み

evercookは接着材を使わずにふっ素樹脂コーティングをかける、バインダーフリー製法を採用しています。

フライパンの素材である「アルミニウム」とツルすべの使い心地を実現するために重大な要素である「ふっ素樹脂コーティング」は相性が悪く、剥がれやすい特徴を持っています。そのため一般的なふっ素樹脂コーティングのフライパンは接着剤を使ってこの２つをくっつけているものが多いです。しかし、接着剤は熱に弱いため、フライパンとして使用しているうちに接着剤が剥がれ、それによりふっ素樹脂コーティングも剥がれて、こびりつきやすくなってしまいます。evercookは接着剤を使わないバインダーフリー製法のため、接着剤の剥がれによるふっ素樹脂コーティングの剥がれは起こりません。

また、evercookフライパンは本体のアルミニウム合金の表面に目に見えない細かい突起のある独自のアンカー構造を施しているため、ふっ素をつかんで離しません。

さらに、フライパン本体のアルミニウムとふっ素樹脂コーティングの間に、アルマイトコーティングを施しています。アルマイトコーティングとは酸化被膜のことで、塩分に強いという特徴があります。もし、ふっ素樹脂コーティングに傷がついてしまっても、このアルマイトコーティングのおかげでアルミニウムの腐食を防いでくれるため、こびりつきにくくツルすべが続きます。

◆洗い物まで気持ちいい

汚れがつきにくく水切れがいいから、ストレスフリーな洗いあがりです。

◆オール熱源対応

ガス火はもちろん、IH調理器などオール熱源対応しております。

【商品概要】

名称 ：evercookフライパン16cm

型番 ：EIFP16RD3

サイズ（約） ：Ｗ315×Ｄ175×Ｈ82mm

質量（約） ：333g

熱源 ：オール熱源対応

希望価格 ：3,520円（税込）

名称 ：evercookフライパン16cm深型

型番 ：EIDP16RD3

サイズ（約） ：Ｗ315×Ｄ175×Ｈ113 mm

質量（約） ：416g

満水容量（約）：1.4L

熱源 ：オール熱源対応

希望価格 ：3,630円（税込）

URL ：https://www.evercook-kitchen.com/lineup.html#EIFP16RD

【会社概要】

商号 ： 株式会社ドウシシャ

代表者： 代表取締役社長 野村 正幸

所在地： ＜大阪本社＞ 〒542-8525 大阪市中央区東心斎橋1-5-5

＜東京本社＞ 〒108-8573 東京都港区高輪2-21-46

＜東京本社第1ビル＞ 〒140-0011 東京都品川区東大井1-8-10

設立 ： 1977年1月

資本金： 49億93百万円

URL ： https://www.doshisha.co.jp/

【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社ドウシシャ お客様相談室 （平日 9：00～17：00）

Tel：0120-104-481

※プレスリリース記載の情報は、発売日現在の情報です。

※内容は予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。