新サービス「RELACOMM（リラコム）」ローンチのお知らせ

株式会社スリーシェイク（本社：東京都中央区、代表取締役社長：吉田 拓真、以下スリーシェイク）は、この度、新サービス「RELACOMM」（以下リラコム）を2025年10月7日にローンチすることをお知らせします。

サービスサイト：https://comm.relance.jp/(https://comm.relance.jp/)

■「リラコム」の概要

リラコムは、フリーランスエンジニアと企業を直接つなぐマッチングサービスです。

企業は優秀なエンジニアに直接オファーができ、フリーランスエンジニアはスキルや経歴を登録するだけで企業からのオファーを受け取ることができます。

■「リラコム」の主な特徴

1．エージェントを介さない、ダイレクトでスピーディーなマッチング

エージェントを介さずに直接的かつ迅速にマッチングできる仕組みを提供します。企業は能動的に求めるスキルを持つエンジニアを探し、エンジニアは自身のスキルを登録して待つだけで、効率的に案件と出会うことが可能です。

2．必要な時にはエージェントのサポートも

ご要望に応じて、弊社の人材エージェントサービス「Relance（リランス）」によるサポートも提供可能です。ダイレクトマッチングの利便性と、エージェントによる丁寧なサポートを両立します。

Relanceサービスサイト：https://relance.jp/

3．テックカンパニーならではの包括的なITソリューション

開発元であるスリーシェイクは、SRE総合支援やクラウド導入・運用支援などを手掛けるテックカンパニーです。そのため、「リラコム」を通じた人材マッチングだけでなく、企業のビジネス成長に必要なSRE総合支援や採用支援サービスなど、ITに関する包括的なソリューションを提供できる点が大きな特徴です。

■事業責任者コメント

リラコムは、フリーランスエンジニアが継続的に案件を獲得し、エンジニアリングに集中できる環境の実現を目指して開発しました。企業からの直接オファーや、近く実装を予定している「予約指名機能」などを軸に、従来の求人サイトとは一線を画すアプローチで新たなマッチングの形を提供します。

将来的には、「企業とエンジニア双方のミスマッチをさらに解消していくこと」を目標に掲げています。具体的には、マッチング時にスキルセットだけでなく、個人と組織のカルチャーフィットまでを可視化できる仕組みや、「リラコム」上での稼働実績に基づいた評価システムを導入することで、企業もエンジニアも双方が安心してオファーし、またオファーを受けられる世界の実現を目指しています。

私たちは、企業とエンジニア双方にとって、真に価値のある最適なマッチング体験を追求し続けてまいります。

【株式会社スリーシェイク】

スリーシェイクは、ITインフラ領域の技術力に強みをもつテクノロジーカンパニーです。2015年の創業から提供しているSREコンサルティング事業「Sreake（スリーク）」では、AWS/Google Cloud/Kubernetesに精通したプロフェッショナルが技術戦略から設計・開発・運用を一貫してサポートしています。またSRE領域で培ったノウハウをベースに、2020年4月にクラウド型データ連携ツール「Reckoner（レコナー）」を提供開始し、ビジネス分析やマーケティングへのビックデータ活用を簡易に実現可能としました。以後、フリーランスエンジニア特化型人材紹介サービス「Relance（リランス）」やセキュリティサービス「Securify（セキュリファイ）」を提供開始し、DX時代における技術戦略設計からセキュアなアプリケーション開発、データ活用までを一貫提供可能な体制を進めています。

会社名 ：株式会社スリーシェイク

代表者 ：代表取締役社長 吉田 拓真

所在地 ：東京都中央区銀座8丁目21番1号住友不動産汐留浜離宮ビル7F

事業内容 ：SRE特化型コンサルティング事業「Sreake（スリーク）」運営（https://sreake.com/）

セキュリティサービス「Securify（セキュリファイ）」開発・運営（https://www.securify.jp/）

クラウド型データ連携ツール「Reckoner（レコナー）」開発・運営（https://reckoner.io/）

エンジニア組織特化型HRパートナー「Relance（リランス）」運営（https://relance.jp/）

会社HP ：https://3-shake.com/