【Amazonプライム感謝祭】最大20％OFF！「Fru:C（フルーシー）」の大人気ビタミンC美容液が特別価格に♪

株式会社エクラ


AmazonビタミンC美容液ランキング上位の「Fru:C（フルーシー）」は、10月7日00:00～ 10月10日(金) 23:59までのプライム感謝祭にてお得なセールを開催。



気になっていて試してみたかった方や、リピート購入したい方など、お得なこの機会をお見逃しなく♪


・プライム感謝祭


期間：2025年10月7日（火）0:00～10月10日（金）23:59まで


単品購入：10%OFF


定期購入：20％OFF




■人気商品が特別価格に！


・Fru:C（フルーシー）ビタミンドロップ



ビタミンC濃度150%UP*した医薬部外品の高濃度ビタミンC美容液。美白有効成分**がメラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぎます。


さらに、生WビタミンC***をダブルで配合。1回使い切りの個包装タイプだから、毎日開けたて新鮮なビタミンCをお肌に届けます。




当社比、*メラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐ、***テトラ２-ヘキシルデカン酸アスコルビルＥＸ(有効成分),リン酸Ｌ-アスコルビルマグネシウム(保湿成分)




・fru:C（フルーシー）



タイアップなしの本音でコスメを批評をする人気の女性誌『LDK the Beauty』で５冠*を達成した実力派のオールインワンビタミンC美容液。オールインワンだから、これ1本でもお手入れが完了します。


とろ～り果汁のようなテクスチャーと天然のフルーツアロマの香りに、「癒される♪」と言うお声を沢山いただいております。




*LDK the Beauty2023年8月号/LDK the Beauty2023年2月号/10 LDK the Beauty2023年5月号




【Amazon公式ショップ】

fru:C美容液：https://amzn.asia/d/9ppqfzx


Fru:C　ビタミンドロップ：https://amzn.asia/d/gmhf0e7