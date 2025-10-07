【Amazonプライム感謝祭】最大20％OFF！「Fru:C（フルーシー）」の大人気ビタミンC美容液が特別価格に♪

株式会社エクラ

AmazonビタミンC美容液ランキング上位の「Fru:C（フルーシー）」は、10月7日00:00～ 10月10日(金) 23:59までのプライム感謝祭にてお得なセールを開催。

気になっていて試してみたかった方や、リピート購入したい方など、お得なこの機会をお見逃しなく♪

・プライム感謝祭

期間：2025年10月7日（火）0:00～10月10日（金）23:59まで

単品購入：10%OFF

定期購入：20％OFF

■人気商品が特別価格に！

・Fru:C（フルーシー）ビタミンドロップ

ビタミンC濃度150%UP*した医薬部外品の高濃度ビタミンC美容液。美白有効成分**がメラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぎます。

さらに、生WビタミンC***をダブルで配合。1回使い切りの個包装タイプだから、毎日開けたて新鮮なビタミンCをお肌に届けます。

当社比、*メラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐ、***テトラ２-ヘキシルデカン酸アスコルビルＥＸ(有効成分),リン酸Ｌ-アスコルビルマグネシウム(保湿成分)

・fru:C（フルーシー）

タイアップなしの本音でコスメを批評をする人気の女性誌『LDK the Beauty』で５冠*を達成した実力派のオールインワンビタミンC美容液。オールインワンだから、これ1本でもお手入れが完了します。

とろ～り果汁のようなテクスチャーと天然のフルーツアロマの香りに、「癒される♪」と言うお声を沢山いただいております。

*LDK the Beauty2023年8月号/LDK the Beauty2023年2月号/10 LDK the Beauty2023年5月号

【Amazon公式ショップ】

fru:C美容液：https://amzn.asia/d/9ppqfzx

Fru:C ビタミンドロップ：https://amzn.asia/d/gmhf0e7