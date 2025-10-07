【シリーズ累計10万部！行事絵本シリーズ最新作】クリスマスの由来や楽しみ方を伝える絵本『クリスマスセブン』10月9日発売
世界文化社は、シリーズ累計10万部を突破した「セブンの行事えほんシリーズ」最新刊『クリスマスセブン』を10月9日（木）に発売します。ツリーやリースを準備して、イブにはみんなで豪華なご馳走を囲みパーティーをします。サンタさんがやってくる夜、子どもたちは頑張って起きていようとしますが…。セブン特製のクリスマスカードがダウンロードできる二次元コード付きです。
クリスマスの準備からイブ、そして当日まで。クリスマス気分満載！
サンタクロースってどんな人？クリスマスセブンはサンタさんに間違えられて…。コミカルなお話が楽しい絵本です。
セブン特製のケーキなどご馳走を囲んでパーティー！
クリスマスの醍醐味といえば豪華なご馳走！パーティーをしていると外では雪が降りだします。
メリークリスマスってどういう意味？ セブンに教えてもらおう！
クリスマスの由来や言葉の意味まで幅広く伝えます。寒い日に映えるイルミネーションにも注目！
著者プロフィール
もとしたいづみ／作
絵本・童話作家、翻訳家。『ふってきました』（講談社）で、日本絵本賞、講談社出版文化絵本賞受賞。『どうぶつゆうびん』（講談社）で、産経児童出版文化賞ニッポン放送賞受賞。現在『せつぶんセブン』ほかセブンの行事絵本シリーズ（世界文化社）で、活躍中。著作は400冊以上。
ふくだいわお／絵
絵本作家。『がたたんたん』（ひさかたチャイルド）で絵本にっぽん賞。作品に、『しゅくだいクロール』（PHP研究所）、『おならばんざい』（ポプラ社）、『おにいちゃんだから』（文研出版）ほか、現在『せつぶんセブン』ほかの行事絵本シリーズ（世界文化社）で、活躍中。
刊行概要
『クリスマスセブン』
■作：もとしたいづみ
■絵：ふくだいわお
■発売日：2025年10月9日（木）
■定価：1,650円（税込）
■仕様：A4変型／24ページ
■発行：株式会社世界文化ワンダーグループ
■発行・発売：株式会社世界文化社
https://books.sekaibunka.com/book/b10145045.html
https://amzn.asia/d/evKoInI