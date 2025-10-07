横浜DeNAベイスターズのアイテムが加わったカプセルトイや、崎陽軒コラボ商品が登場！ 横浜市×『地球の歩き方 横浜市』による“横浜あるある”を語り合う「ファンミーティング」を開催
株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 地球の歩き方（東京・品川／代表取締役社長：新井邦弘）は、横浜市と連携協定を締結。『地球の歩き方 J16 横浜市 2025～2026』の発売1周年を記念し、2025年10月13日（月・祝）にファンミーティングを開催いたします。横浜の企業をモチーフとしたオリジナルカプセルトイや、限定商品の販売も予定しています。
■『地球の歩き方 横浜市』発売1周年を記念し、ファンミーティング開催！
『地球の歩き方 横浜市』は、市民参加型アンケートを初めて実施して制作した一冊です。「校歌より市歌が歌える」「住所は県名より市名から書きがち」といった“横浜あるある”特集などが好評を博しました。そこで、この熱気を直接分かち合える交流イベントを開催することとなりました。ゲストに横浜出身で「地球の歩き方」元編集長の宮田らが登場し、横浜の企業をモチーフとしたカプセルトイや特別商品の販売、市の消防音楽隊による横浜ソングの演奏も企画しています。横浜が大好きな方の参加をお待ちしています。お気軽にお立ち寄りください！
◎開催日時（予定）
2025年10月13日（月・祝）13:00～16:00（12:00開場）
◎開催場所
横浜市役所1階アトリウム（みなとみらい線「馬車道」駅直結、JR「桜木町」駅徒歩3分）
◎ステージイベント
◎その他概要
▶https://www.city.yokohama.lg.jp/kanko-bunka/miryoku/torikumi/2025hamafanmeet.html
■カプセルトイ「ハマッコレクション」を発売。ラストは横浜DeNAベイスターズに決定！
『地球の歩き方 横浜市』と横浜に関連のある企業をモチーフとした「ハマッコレクション」を横浜ファンミーティングの会場で販売。すでに公表している7種に加え、「株式会社横浜DeNAベイスターズ」のアイテムが決定しました！
■「横浜ファンミーティング」出展企業＆オリジナル商品に大注目！
横浜ファンミーティングの出展企業が決定！ 『地球の歩き方 横浜市』発売1周年を記念し、崎陽軒との初コラボ商品を販売するほか、創刊時に完売した「地球の歩き方×有隣堂×ありあけ」の「トリプルコラボハーバー」の2025年バージョンも会場限定で販売します。
（1）株式会社崎陽軒
◎商品概要：横浜市×地球の歩き方×崎陽軒 焼焼売（やきシウマイ） 30個入
◎販売価格：1,390円（税込）
◎販売期間：10月13日～10月31日まで（予定）※販売状況により前後します
◎販売場所：神奈川・東京を中心とした約160店舗および一部催事
◎企業サイト：公式サイト▶https://kiyoken.com/
コラボ製品▶https://kiyoken.com/products/shiumai/25chikyu.html
（2）株式会社ありあけ
◎商品概要：
１.地球の歩き方×有隣堂×ありあけ 横浜市コラボハーバー2025
２.港町スイートポテトハーバー 単品／5個入
◎販売価格：
１.1,188円（税込）
２.単品237円（税込） 5個入1,188円（税込）
◎販売期間：
１.10月13日～無くなり次第終了
２.10月1日～2026年1月14日
◎販売場所：
１.ハーバーズムーン本店、レ・ザンジュ・ベイ・ヨコハマ山下本店
※10月13日（月・祝）限定 横浜ファンミーティング会場（横浜市役所1階アトリウムにて・限定100箱）
２.ありあけ直営店舗・百貨店・量販店・駅売店・ありあけオンラインショップ等
※10月13日（月・祝） 横浜ファンミーティング会場でも販売
◎企業サイト：▶https://harbour-world.jp/
（3）株式会社ミツハシ
◎商品概要：
１.地球の歩き方×ミツハシ 横浜 家系ラーメン〆ご飯 おにぎり
２.地球の歩き方×ミツハシ ボトル米 280g（2合）ほか
◎販売価格：
１.イベント価格150円（店舗ではオープン価格）
２.600円（税込）
◎販売期間：
１.11月1日～30日 1か月限定
２.2024年8月～（販売終了時期未定）
◎販売場所：
１.関東一円のスーパーマーケット
２.横浜そごう かながわ屋、アパホテル＆リゾート（横浜ベイタワー）4Fコンビニなど
◎企業サイト：
１.▶https://www.3284rice.com/collabo-onigiri-arukikata/
２.▶https://www.3284rice.com/news/2408001/
（4）株式会社江戸清
◎商品概要：江戸清名物ブタまん
◎販売価格：600円（税込）
◎販売期間：店舗・ECサイトでは通年
◎販売場所：店舗・ECサイト
◎企業サイト：▶https://edosei.co.jp/
（5）株式会社ソライロ
◎商品概要：
１.ハマッコレクション ２.『地球の歩き方 横浜市』コラボエコバッグ
３.巾着 ４.クリアファイル ５.アクリルキーホルダー ６.マグネット
◎販売価格：
１.500円 ２.1,600円 ３.800円 ４.400円 ５.500円 ※価格は全て税込
◎販売期間：10月13日～（販売終了時期未定）
◎販売場所：横浜市役所1階アトリウム（10月13日のみ）、有隣堂各店（10月13日～）ほか
◎企業サイト：▶https://sora-iro.com/
■横浜愛をシェアしよう！ ＃だから横浜で暮らしたい 市民スナップ写真展
横浜市にお住まいの方を対象に、スナップ写真撮影会を実施し、横浜での暮らしの魅力について語っていただく市民参加型のプロジェクト。市公式Instagramで紹介してきましたが、会場では新たに写真展を実施します。本企画の詳細は横浜市公式ウェブサイトや公式LINE、Instagramなどの情報をチェックしてください。
▶https://www.city.yokohama.lg.jp/kanko-bunka/miryoku/torikumi/yokohamasnap.html
『地球の歩き方 横浜市』商品概要
■『地球の歩き方 J16 横浜市 2025～2026』
著作：地球の歩き方編集室
定価：2,200円（税込）
発売日：2024年8月1日
電子版：あり
判型：A5変／488ページ
ISBN : 978-4-05-802228-3
発行所：株式会社地球の歩き方
発売元：株式会社Gakken
地球の歩き方 https://www.arukikata.co.jp/web/directory/item/117723/(https://www.arukikata.co.jp/web/directory/item/117723/)
学研出版サイト https://hon.gakken.jp/book/2080222800(https://hon.gakken.jp/book/2080222800)
【本書のご購入はコチラ】
・Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4058022280/(https://www.amazon.co.jp/dp/4058022280/)
・楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/17881262/(https://books.rakuten.co.jp/rb/17881262/)
＜電子版＞
・Kindle https://www.amazon.co.jp/dp/B0D6DWNKGG/(https://www.amazon.co.jp/dp/B0D6DWNKGG/)
・楽天Kobo https://books.rakuten.co.jp/rk/bfbe8a63ef123307a66c91a90f92776b/(https://books.rakuten.co.jp/rk/bfbe8a63ef123307a66c91a90f92776b/)
■株式会社地球の歩き方（Arukikata. Co., Ltd.）
https://www.arukikata.co.jp/company/
・代表取締役社長：新井 邦弘
・法人設立年月日：2020年12月1日（事業開始2021年1月1日）
・資本金：5百万円
・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号
・事業内容：「地球の歩き方」出版および関連事業、旅行マーケティング事業、損害保険代理店事業
■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）
https://www.gakken.co.jp/
・代表取締役社長：宮原 博昭
・法人設立年月日：1947年3月31日
・資本金：19,817百万円
・売上高：1,855億円、連結子会社79社（2024年9月期）
東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）
・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号
・電話番号：03-6431-1001（代表）
・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社
教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、
学習教材などの出版・コンテンツ事業、
教科書・保育用品などの園・学校事業など
医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、
認知症グループホーム事業、
保育園・学童などの子育て支援事業など
グローバル：150か国以上で活動・事業展開