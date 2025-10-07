クロス・ヘッド　ランサムウェア攻撃から迅速にデータ復旧を可能にする新製品「Nexsan Unityシリーズ NV4000」の販売を開始

クロス・ヘッド株式会社

クロス・ヘッド株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：徳升 哲也 以下 クロス・ヘッド）は、省電力・省スペース・高信頼・大容量を誇るストレージシステムで定評のある、Nexsan, Inc.（本社：米国カリフォルニア州、CEO：Phillips Vincent 以下 Nexsan）の新製品である「Nexsan Unityシリーズ NV4000」の販売を10月7日より開始します。クロス・ヘッドはNexsan製品における国内ディストリビュータの先駆けとして、2003年の販売開始以来、国内最多の販売実績を誇ります。

リリース背景

クロス・ヘッドでは、ブロックストレージ「Nexsan E-SERIES Pモデル(以下 Nexsan Pモデル)」を国内で販売しており、大手サービスプロバイダーや通信キャリア、研究施設などから「省電力・省スペース・高信頼性・大容量」といった特長において高い評価を得ています。

このたび、そうした優れた特長を継承しつつ、さらに経済性を追求し、重要なデータの保護に一層の安心感を追求して設計された「Nexsan Unityシリーズ NV4000」の日本国内販売を正式に開始いたします。

特長について

「Nexsan Unityシリーズ NV4000」は、ファイル、ブロック、オブジェクトストレージを統合的に提供する、エンタープライズクラスのパフォーマンスやサイバーセキュリティ、シンプルさを求める中堅企業向けに設計されたユニファイドストレージシステムです。高い柔軟性と信頼性を備え、エッジキャッシュにも対応することで、高速化を実現しております。さらに、ランサムウェア攻撃を受けた場合も、データの変更や削除を不可としたスナップショットから安全なデータを迅速に復旧でき、包括的なデータ保護を実現します。

本製品は、４Uサイズの筐体に最大24本のハードディスクドライブを搭載でき、最大容量737テラバイトの大容量ストレージシステムを構築可能です。上位モデルであるNV6000、NV10000と比べ、コストを抑えつつ、必要な機能を備えたストレージ環境を実現します。

今後の展開について

クロス・ヘッドは「Nexsan Unityシリーズ NV4000」を高い水準でのデータ保護・改ざん防止、コンプライアンス遵守を求める業界や組織である、金融機関、医療機関、政府・公共機関、法務・監査関連企業、製造業・エネルギー業界に提案・販売を進めてまいります。

製品の詳細について

詳細な情報については、つぎの製品紹介ページをご確認ください。

Unity NV4000

https://www.crosshead.co.jp/products/storage/nexsan/unity_nv4000/

クロス・ヘッドについて

クロス・ヘッド株式会社は、お客様のビジネスを支える基盤情報システムに対し、お客様の視点に立った最適なソリューションを提供するITソリューションカンパニーです。最先端のIT技術を最大限に活用し、事業競争力の維持・強化や、多様化する働き方への対応など、現代の企業が直面するさまざまな経営課題に対して、情報技術とプロフェッショナル人材の力で解決を図ります。私たちは、テクノロジーと人の融合によって、お客様の持続的な成長と変革を支援してまいります。

本社所在地：東京都港区港南1丁目2番70号 品川シーズンテラス24階

代表者：代表取締役社長 徳升 哲也

資本金：3億9,500万円

従業員数：418名（2025年4月1日現在）

事業内容：

情報基盤サービス事業（ネットワーク設計、製品導入、電気通信工事、オフィスファシリティ）

システム運用サービス事業（24時間365日システム監視・運用、セキュリティ監視、製品保守）

クラウドサービス事業（AWS、クラウド基盤設計、導入支援）

情シスビジネス事業（情シス業務支援、コンサルティング、BPO）

ビジネス基盤アプリ事業（グループウェア導入支援、ローコード・ノーコード導入、開発支援）

総合型確定拠出年金サービス事業（企業型確定拠出年金）

コーポレートサイト：https://www.crosshead.co.jp/

本件に関するお問い合わせ先

サービスに関するお問い合わせ

クロス・ヘッド株式会社 情報基盤事業営業統括部

E-mail：ch-sales@crosshead.co.jp

※文中の製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です。