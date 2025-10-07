ハイタレント株式会社、戦略コンサル選考対策サービス「Prism」を運営する株式会社Think For Yourselfを子会社化

ハイタレント株式会社

ハイタレント株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：有吉洋平、以下、ハイタレント）は、戦略コンサル選考対策サービスである「Prismアカデミー」及び人材紹介事業「Prism」を展開する株式会社Think For Yourself（以下「Think For Yourself」）の全株式を取得し、完全子会社化したことをお知らせいたします。

■本件の経緯

Think For Yourselfは、戦略コンサル選考対策サービスである「Prismアカデミー」及び人材紹介事業「Prism」を展開しています。ケース面接対策にとどまらず、入社後に成果を発揮するための本質的な思考力を養うことを目的とした体系的なプログラムを提供し、多くの戦略コンサル内定者を輩出してきました。

ハイタレントが展開する「HiTalent」では、戦略コンサル出身者を中心としたフリーランス案件のマッチングや、戦略コンサルティングファームの後のキャリア支援を行ってきました。

両社の強みを掛け合わせることで、戦略コンサル業界における「入口」から「出口」までを一気通貫で支援できる体制を構築できると考え、協議を重ねた結果、今回の完全子会社化に至りました。

■本件の目的

今回の完全子会社化には、以下の3つの主要な目的があります。

■今後の展望

- 戦略コンサル領域におけるニッチトップの確立これまで「戦略コンサル出身者のキャリア支援」に注力してきましたが、「戦略コンサルに入る前」の入口支援を加えることで、志望段階からキャリア後まで一気通貫した支援体制を実現し、領域全体を盤石なものにしてまいります。- 教育事業への拡張の布石フリーランスコンサルタント領域にとどまらず、教育・研修・人材育成といった分野へと事業を広げる足掛かりとします。特にAI・データ活用分野など次世代の成長領域での教育事業にもつなげていきます。- 長期ビジョン実現に向けた第一歩ハイタレントは「選択肢の最大化」をミッションに掲げ、フリーランスの方々がM&Aを手段とした事業承継を通じて経営者となる機会の提供や、フリーランス同士でチームを組成しての起業を支援することを目指しています。2030年までにM&A領域やスタートアップスタジオ領域を本格的にスタートし、2050年までに優秀な個・智慧のシェアリング事業であるハイクラスフリーランスのマッチングプラットフォームに並ぶ事業に成長させることを目指しています。

Think For Yourselfが培った教育プログラムと、ハイタレントのフリーコンサルタント・企業ネットワークを掛け合わせることで、戦略コンサル領域にとどまらず、AI・データ領域など次世代分野にも広がる多様なキャリア支援・人材育成の仕組みを提供してまいります。

今後も外部パートナーとの連携や新たな挑戦を続け、意志を持った優秀な個の可能性を広げ、人類の進化に貢献してまいります。

■コメント

Think For Yourself代表 郷中 健太郎様 コメント

この度は、素晴らしいビジョンを掲げるハイタレント様とご一緒できることを大変光栄に思います。創業後もユーザーとしてお世話になってきたハイタレント様とのご縁が、このような形で結実したことに深い感慨を覚えます。

今後は、ハイタレント様の強力なコンサルタント及び法人ネットワークと、私たちが培ってきた教育の知見を掛け合わせることで、一人でも多くの方がスキルを武器に、望むキャリアを実現するためのお手伝いができると信じています。

この取り組みが「ハイタレント」の育成、そして両社の未来に貢献できることを楽しみにしております。

ハイタレント代表 有吉 洋平 コメント

今回、Think For Yourself様をグループに迎えられることを心より嬉しく思います。

ハイタレントはこれまで、「優秀な個の選択肢と可能性を広げ、人類の進化に貢献する」というミッションのもと、戦略コンサル出身者を中心としたフリーランス支援を通じて、キャリアの“出口”を広げてきました。

今回の取り組みは、その“入口”の段階から支援できる体制を整える大きな一歩です。

郷中さんをはじめThink For Yourselfの皆様が築かれた教育の仕組みと、ハイタレントが持つプロフェッショナルネットワークを掛け合わせることで、戦略コンサル領域における学び・成長・活躍の循環を実現していきたいと考えています。

この連携を通じて、次世代のリーダーや起業家が次々と生まれるエコシステムを創る挑戦を続けてまいります。

■株式会社Think For Yourself 概要

【社名】Think For Yourself

【代表取締役】郷中健太郎

【公式HP】https://thinkforyourself.studio.site/



■ハイタレント株式会社 概要

『HiTalent』は、優秀なタレントであるハイタレントと、ハイタレントを活用したい企業をつなぐ案件マッチングプラットフォームです。現在、ハイタレントとして戦略コンサルティングファーム出身者や投資銀行出身者および、外資IT・マーケティング出身者の方々等にご登録いただいています。

【社名】ハイタレント株式会社/HiTalent Inc

【設立年月日】2020年1月6日

【代表取締役】有吉洋平

【事業内容】ハイタレントと企業をつなぐ案件マッチングプラットフォーム『HiTalent』の運営

【公式HP】https://hitalent.co.jp/