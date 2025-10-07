大分・都町に「花×炎×水」の体験型バー誕生 ― 観光客も地元も集う、新しいナイトスポット『RAISE BAR』10月16日オープン

■ 都町に新しい夜の選択肢を

アプローズ株式会社入って正面には豪華絢爛の花のカウンター。

大分県大分市・都町に2025年10月16日(木)、“花・炎・水”をテーマにした体験型バー「RAISE BAR (レイズバー)」がオープンします。全席半個室の店内では、席ごとに焚き火のような炎や滝のような水など五感を刺激する演出が楽しめます 。コロナ禍以降、賑わいが課題となっている都町エリアに新たな人の流れを生み出し、観光客から地元客までが語らえる拠点を目指します 。オープンを記念し、11月30日までシートチャージを通常2,000円から500円で提供します 。

背景

コロナ禍後、大分県全体ではインバウンド宿泊数が回復傾向にある一方、都町エリアには十分な賑わいが戻っていません。

別府や湯布院には海外観光客が訪れるのに、都町に足を運ぶ人は少ないのが現状です。

RAISE BARは「都町にも行ってみたい」と思わせる体験価値を打ち出し、インバウンド需要を呼び込むとともに、地元の人々が自然に集える新しい空間を創出します。

■なにが新しい「体験型」なのか

全席半個室で違う演出を楽しめるボックス席から眺める炎に自然と心も癒される。

座る席からはテーブルごとに違った演出を楽しめます。焚き火のような炎、一面に拵えた花、滝のように流れる水。全席半個室で、安心して語らいを楽しめます。

また、注文はタブレットから。スタッフは必要以上に干渉せず、落ち着いた会話を大切に、それぞれの特別な演出をお楽しみください。

お時間は90分の予約優先制となっております。

ご予約をして、ご来店をおすすめしております。

最大8名が座れる大型ボックス席もございます。全室半個室となっております。流れる水の横で。花と壁画の演出と。オリジナルカクテルドリンク11月開始予定のコースドリンク

スモークフレーバーカクテルや花をあしらったカクテルなど、季節に合わせたオリジナルカクテルの他に、ワイン、シャンパン、ビール、ノンアルコールカクテルまで幅広く用意。

11月以降、月替わりで特別カクテルを提供予定。季節ごとに変化する演出をお楽しみいただけます。また、フードメニューもあり、軽食も提供し、一次会から気軽に利用可能です。

営業情報

グランドオープン：2025年10月16日（木）19:00～

営業時間：19:00～24:00

営業日：火曜～土曜

定休日：日曜・月曜・祝日

所在地：大分県大分市都町3-5-8 都町一番館ビル2階

アクセス：JR大分駅から徒歩約10分

料金・キャンペーン

オープン記念特別料金：シートチャージを 通常2,000円 → 500円 に割引（～11月30日まで）

フォロー特典：12月以降も 公式InstagramまたはLINEフォローでシートチャージ1,000円 にてご利用可能

メディア関係者向けプレオープン

10月15日に、報道・関係者向けのプレオープンを実施。19:00と21:00に取材・撮影専用枠を設定しています。

「RAISE BARは、ただ飲むだけではなく“心がほどける体験”を提供したいと考えています。都町を訪れる人々にとって『また来たい』と思える場所をつくり、大分の夜に新しい魅力を加えていきます。」

お問い合わせ先

RAISE BAR

所在地：大分県大分市都町3-5-8 都町一番館ビル2階

HP(https://raisebar.jp/)

Instagram(https://www.instagram.com/raise.bar.oita/)

LINE公式(https://lin.ee/YRofdxJ)

予約(https://booking.ebica.jp/webrsv/plan_search/e020108401/36020)

メール：raisebar666@gmail.com