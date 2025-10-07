グラビア界の至宝がバストトップの限界表現で「聖域」解禁！ 『鈴木聖1st写真集　Sanctus』小学館より11月28日発売！

「グラビア界の至宝」と呼ばれる俳優・モデルの鈴木聖（すずき・たから）さんが、グラビアデビューから約６年間あたためてきたファースト写真集『Sanctus（サンクタス）』を、2025年11月28日に小学館より発売いたします。

カバー写真 撮影：LUCKMAN

撮影の舞台は、初夏を迎えた北の大地・北海道。奇岩がせり立つ浜辺や静寂が広がる湖畔など雄大な自然の中で、健康的なメリハリボディの水着姿を披露したかと思えば、ホテルのベッドルームではワインレッドやパープル、イエローなどのセクシーなランジェリーに身を包み、25歳を迎えた大人のしっとりとした色香を漂わせました。さらにバスルームでの一糸まとわぬヌーディなカットでは、87センチＧカップのド迫力バストに思わず息をのみます。

そして本作では、これまでのグラビアでは封印してきた「バストトップの限界表現」に初挑戦！ なんと４つのシーンで布越しに魅惑的なシルエットを披露しました。ラテン語で「聖なる」という意味を持つタイトルどおり、まさに「聖域」に踏み込んだ衝撃的な内容となっています。

彼女の息遣いと体温をすぐそばで感じながら2人きりの旅を味わえる、ファースト写真集にして傑作の誕生です。

鈴木聖さんコメント

この度、私の1st写真集が発売されることになりました！ ずっと目標にしていたので、叶って本当に嬉しいです。今回、ロケ地として選んだ北海道では、霧がかった山や湖や苔の生えた道など自然豊かな場所で撮影してきました。どれも幻想的な写真でお気に入りです。今回は今までで一番しっかり露出しています！ 今までの私のグラビアを見ていた方は本当にびっくりするかもしれません。グラビアを始めて約６年の集大成だと思える素敵な作品になりました！ぜひ楽しみに待っていただけると嬉しいです。

鈴木聖【すずき・たから】…… 2000年7月11日生まれ、千葉県出身。2017年に「ミスセブンティーン」ファイナリストに選出され、2019年にグラビアデビューを果たす。数々の雑誌の表紙やグラビアに掲載され、イメージDVDも次々とヒットし、「グラビア界の至宝」の異名をとる。アニメ観賞や漫画、ゲーム、さらにはパチンコ・スロットを趣味に持つ一方で、陸上競技（棒高跳び・リレー）を特技とする異色の経歴の持ち主。

公式X @takara_suzuki(https://x.com/takara_suzuki)

公式Instagram @_takara_suzuki_(https://www.instagram.com/_takara_suzuki_/)

撮影：LUCKMANカバー写真 撮影：LUCKMAN

『鈴木聖1st写真集 Sanctus』

撮影：LUCKMAN

定価：4180円（税込）

A4判112ページ 小学館

ISBN：978-4-09-682510-5

発売日：2025年11月28日（金）

https://www.shogakukan.co.jp/books/09682510

イベント情報

発売を記念したお渡し握手会も開催！オンラインサイン会も実施します！

【東 京】

日時：2025年11月30 日（日）13:00～

場所：日販本社オチャノバ

東京都千代田区神田駿河台4-3 新お茶の水ビルディング 7F

https://www.hmv.co.jp/news/article/250930132/

【オンラインサイン会】

日時：2025年11月30日（日）17:00～

https://muvus.jp/muvus/cmdtyList.php?cat=urqbW8kGpjg8