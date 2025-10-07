【阪急うめだ英国フェア2025】ロンドン生まれの雑貨ブランド Jubilee ＜ジュビリー＞ が今年も出店。ナチュラルモダンでお茶目なアニマル雑貨たち
2025年 10月8日(水) → 13日(月・祝)
阪急うめだ本店 9階 催場・祝祭広場 にて行われる
『英国フェア2025』に、昨年好評を博したデザイナー雑貨ブランド
Jubilee ＜ジュビリー＞ が今年も出店します。
今回「Jubilee」は、立体刺繍アニマルデザイントートバッグ や
ニットトートバッグ などをはじめとした愛くるしいアニマルモチーフの生活雑貨を多数展開。
また、当イベント先行発売となる 湖水地方モチーフデザインニットトートバッグ に注目。
Jubilee ＜ジュビリー＞
生活が楽しくなるモダンな雑貨を幅広くとりそろえる、ロンドン生まれの雑貨店。
ナチュラルな雰囲気のテーブルウェア、遊び心溢れたアニマルデザイン雑貨を展開し
今注目のホームウェアブランド。
■阪急うめだ先行販売デザイン
阪急うめだ英国フェア先行発売デザインの
湖水地方モチーフデザインニットトートバッグ が登場。
お茶会をするうさぎたちや鮮やかな緑、ヴィンテージレトロ感のある色使いが魅力的。
他ではまだ手に入らない限定デザインを一足早くゲットできるチャンス。
会場に来たらぜひチェックしたいアイテムです。
■「英国フェア2025」注目アイテム
茶目っ気のある愛らしいアニマルデザインに注目が集まる「Jubilee」。
豊富なデザインの生活が楽しくなる雑貨を多数展開します。
ナチュラルモダンな雰囲気が好きな方・アニマル好きは要チェック。
英国ロイヤルコーギーデザイン・ニットトートバッグ
英国ロイヤルコーギーデザイン・ニットトートバッグ
ロイヤルドッグである愛らしいコーギーデザインのニット素材トートバッグ。
記念としてもぴったりな、まさに英国展らしいアイテム。
裏返すとキュートなおしりとしっぽが登場する遊び心溢れるデザインも。
猫犬デザイン刺繍 コーデュロイ トートバッグ
猫犬デザイン刺繍 コーデュロイ トートバッグ 60×40cm
秋冬にぴったりな、 コーデュロイ素材 のアニマルデザインバッグ。
猫ちゃん、ワンちゃんの愛くるしい毛並みが立体刺繍で繊細に再現されています。
こだわり抜かれたくすみカラーのバリエーションも魅力のひとつ。
「Jubilee」ならではのお茶目なユーモアが光る
ピザ泥棒猫デザインはぜひ手に入れたい！
※こちらの商品は中国製です
■イベント概要
阪急うめだ本店 英国フェア2025
前半 10月8日(水) → 13日(月・祝)
後半 10月15日(水) → 20日(月)
※Jubileeは前半のみの出店です。
※10月13日（月・祝）午後7時終了、催し最終日は午後5時終了。
※10月14日（火）は終日閉場。
会場：阪急うめだ本店 9階 催場・祝祭広場(B)
〒530-8350 大阪府大阪市北区角田町８－７
※一部、英国以外の国（地域）で生産または原材料を使用した商品もございます。
※諸事情により、出品・出店や来日が中止になる場合がございます。
※売場改装に伴う9階催し会場縮小のため、
特別ご招待日の実施はございません。あしからずご容赦くださいませ。
後援：英国総領事館
■阪急うめだ本店ホームページ
https://www.hankyu-dept.co.jp/(https://www.hankyu-dept.co.jp/)
■『英国フェア2025』サイト
https://website.hankyu-dept.co.jp/honten/h/britishfair/(https://website.hankyu-dept.co.jp/honten/h/britishfair/)
■Jubilee ＜ジュビリー＞
公式サイト
https://www.jubileedesign.jp/(https://www.jubileedesign.jp/)
Instagram配信中 ＠jubileedesign.jp
※掲載画像はイメージです。
株式会社H.I.T.