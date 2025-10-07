2025年10月17日 加古川市に新規開設「つつじの宿り」- 地域医療・介護関係者向け内覧会開催のお知らせ

写真拡大 (全3枚)

株式会社MSC

大阪府と兵庫県で高齢者施設８施設を運営しているMSCグループの株式会社宿りが、2025年10月17日（金）、加古川市加古川町稲屋にサービス付き高齢者向け住宅「つつじの宿り」を新たにオープンいたします。




「つつじの宿り」は、入居者の安心と豊かな暮らしを支えるため、以下のような特徴を備えています。



・24時間看護師常駐（訪問看護ステーション併設）


夜間の急変にも即対応。日々の健康管理から服薬・処置まで専門的にサポートし、ご本人もご家族も安心できる医療体制を整えています。





・京都花泉による施設内厨房での手作り料理


給食の枠に捉われない独自の料理をモットーとし、高齢者施設向けに特化した給食サービスを提供している京都花泉による京料理で培った多彩なメニューをご用意しており、旬の味覚をふんだんに取り入れた季節を感じていただける料理をご提供します。


（株式会社京都花泉ホームページ：https://kyotokasen.com/index.html）





・活魚の解体ショーなど、五感で楽しめる施設内イベント・アクティビティ


食の楽しみと季節感を感じていただけるイベントや、毎日の生活の中に楽しみを持てる機会を創出します。



・見守り支援システム「眠りスキャン」全室完備


眠っている間の呼吸や動きを感知し、体調の変化を早期にキャッチ。見守りの質を高める支援システムを導入します。



この度、地域の病院・居宅介護支援事業所・入居者紹介業者の皆様を対象に、施設の魅力を直接ご体感いただける食事付き内覧会を開催いたします。




【内覧会概要】


開催日：2025年10月15日（水）・16日（木）・17日（金）


時間：各日 10:00～16:00


会場：「つつじの宿り」加古川市加古川町稲屋1003番地１


対象：医療・介護関係者、入居者紹介業者様


内容：施設見学、京都花泉の食事体験


参加方法：事前予約制


※ご来場の皆様には、京都花泉によるこだわりの昼食をご提供いたします。



【ご予約・お問い合わせ】


ご参加をご希望の方は、以下の連絡先までご予約をお願いいたします。


・TEL：06-6232-8121


・メール：yadori@msc-10.com


株式会社MSC 介護事業部　担当：藤村



皆様のご来場を心よりお待ちしております。


HP：https://yadori-care.com/tsutsuji



【株式会社MSC】


安心で快適な365日を。在宅医療に特化した6つの事業を連携し、24時間体制で地域医療に貢献しています。看護師が24時間365日常駐し、ヘルパー・看護師が常時対応。緊急時には連携医療機関が迅速に対応できる体制を整えています。


今後も事業拡大とサービス品質向上を目指し、地域社会への貢献に努めてまいります。


HP：https://msc-10.co.jp/



【会社概要】


商号：株式会社MSC


代表者：代表取締役社長　大坂 智一


所在地：〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満3-13-20 ASビル6階


設立：2015年4月


事業内容：


・訪問看護ステーション運営


・訪問看護ステーション開業支援


・調剤薬局運営


・入居紹介事業


・訪問介護事業所運営


・住宅型有料老人ホーム運営


・サービス付き高齢者向け住宅運営


・居宅介護支援事業所運営